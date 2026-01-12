Ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge fund Μπιλ Άκμαν εξήγησε την απόφασή του να δωρίσει 10.000 δολάρια σε καμπάνια GoFundMe υπέρ πράκτορα της ICE που πυροβόλησε θανάσιμα τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ στη Μινεάπολη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε τη δωρεά μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X.

I am big believer in our legal principal that one is innocent until proven guilty.



To that end, I supported the @gofundme for Jonathan Ross and intended to similarly support the gofundme for Renee Good’s family (her gofundme was closed by the time I attempted to provide… — Bill Ackman (@BillAckman) January 12, 2026

Ο Άκμαν ανέφερε ότι πιστεύει στην αρχή «αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου», τονίζοντας ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση. Πρόσθεσε ότι σκόπευε να στηρίξει οικονομικά και την οικογένεια της Γκουντ, ωστόσο η σχετική καμπάνια είχε ήδη κλείσει.

Χαρακτήρισε το περιστατικό «τραγωδία», επισημαίνοντας ότι ο πράκτορας προσπαθούσε να κάνει τη δουλειά του.

Ο θανάσιμος πυροβολισμός, από πράκτορα της ICE που έχει ταυτοποιηθεί ως Τζόναθαν Ρος, έχει προκαλέσει ένταση στη Μινεάπολη, με διαδηλώσεις και πολιτικές αντιδράσεις, εν μέσω της εντατικοποίησης των επιχειρήσεων κατά μεταναστών της κυβέρνησης Τραμπ.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ο πράκτορας ενήργησε σε αυτοάμυνα, ισχυρισμό που απορρίπτουν τοπικοί αξιωματούχοι και διαδηλωτές.

NEW: It appears billionaire Bill Ackman has donated $10k to a GoFundMe for Jonathan Ross, the ICE agent who killed Renee Good.



Ackman has reposted the fundraiser but hasn’t posted about his own donation. pic.twitter.com/2D0UzlJTlc — Jacqueline Sweet (@JSweetLI) January 11, 2026

Η έρευνα για τον θάνατο της Γκουντ συνεχίζεται από το FBI, ενώ πολιτειακοί αξιωματούχοι της Μινεσότα ζητούν τη συμμετοχή των τοπικών αρχών στη διαδικασία. Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται η συνέχιση των κινητοποιήσεων κατά της ICE.

(Με πληροφορίες από Newsweek)