Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο μιλάει στον λόφο της Πνύκας, όπου οι αρχαίοι Αθηναίοι πραγματοποιούσαν τις δημοκρατικές συνελεύσεις τους, με φόντο τον αρχαίο ναό του Παρθενώνα στην κορυφή της Ακρόπολης, στην Αθήνα, Ελλάδα, στις 7 Οκτωβρίου 2026. Mark Schiefelbein/Pool μέσω REUTERS

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, τόνισε ότι οι τρέχουσες αποφάσεις της Δύσης θα καθορίσουν τη μελλοντική της ηγετική θέση ή πιθανή παρακμή.

Η ομιλία του Ρούμπιο στην Αθήνα ερμηνεύεται από αναλυτές ως μια προσπάθεια διαμόρφωσης νέου ιδεολογικού πλαισίου και πιθανή προετοιμασία για μελλοντική διεκδίκηση της προεδρίας των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τους ισχυρούς πολιτισμικούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, παρουσιάζοντας τη χώρα ως έναν ιδιαίτερο εταίρο για τη στενότερη συνεργασία της Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο παρείχε δημόσια στήριξη στην πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αποφεύγοντας να σχολιάσει τις καταγγελίες που δέχεται η ίδια στο Κογκρέσο.

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«Οι αποφάσεις που θα πάρουμε θα γράψουν την ιστορία του επόμενου αιώνα», είπε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας με φόντο το ηλιοβασίλεμα στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Για να συμπληρώσει αμέσως μετά, ότι ο δρόμος που θα επιλεγεί, θα κρίνει αν η Δύση θα διατηρήσει την ηγετική της θέση στον κόσμο ή θα οδηγηθεί σε παρακμή, εξάρτηση και υποταγή.

Το CNN σχολιάζει ότι η ομιλία «ακούγεται και μοιάζει με λόγο ανθρώπου που κατεβαίνει για πρόεδρος». Κατά το αμερικανικό δίκτυο, η μεγάλη ομιλία του Ρούμπιο στην Αθήνα θα μπορούσε να αποδειχθεί ορόσημο για το αν θα διεκδικήσει την ηγεσία στις ΗΠΑ το 2028. Ο Ρούμπιο δεν μιλούσε μόνο στους Ευρωπαίους, τους οποίους η κυβέρνησή του έχει κατά καιρούς χαρακτηρίσει αδύναμους. Έστελνε μήνυμα και στους Αμερικανούς ψηφοφόρους που θα αναδείξουν τον επόμενο υποψήφιο στους Ρεμπουμπλικάνους, τονίζει ο έμπειρος αναλυτής του CNN Στέφεν Κόλινσον.

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Το CNN επισημαίνει και κάτι ακόμη: Η ομιλία σκιαγραφεί ένα νέο ιδεολογικό πλαίσιο, μια εξέλιξη του δόγματος «Πρώτα η Αμερική», για την εποχή που ο Τραμπ δεν θα είναι πλέον επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών.

Ρούμπιο στην Αθήνα: «Ένα χρέος που ο χρόνος δεν μπορεί να σβήσει»

Στη σκιά του Παρθενώνα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επιλέγει να μιλήσει στην Αθήνα με τη γλώσσα της ιστορίας και όχι της γεωπολιτικής. Ως εκπρόσωπος μιας δημοκρατίας που κλείνει δυόμισι αιώνες ζωής, κάνει λόγο για «ένα χρέος που καμία πάροδος του χρόνου και καμία απόσταση δεν μπορεί να σβήσει», σημειώνοντας ότι η αμερικανική ιστορία είναι γεμάτη από «τα δακτυλικά αποτυπώματα της αρχαιότητας».

Αναφέρεται στην ελληνική επιρροή στην αρχιτεκτονική της Ουάσιγκτον και στο ελληνικό όνομα της Φιλαδέλφειας, όπου γεννιέται το αμερικανικό Σύνταγμα. Υπενθυμίζει επίσης ότι ο συγγραφέας που παρατίθεται συχνότερα στα «Federalist Papers» είναι ο Πλούταρχος. Όπως υποστηρίζει, το χρέος της Δύσης προς την Ελλάδα είναι βαθύτερο από τη δημοκρατία και τη φιλοσοφία, καθώς αφορά τις θεμελιώδεις αρετές των αρχαίων Ελλήνων.

Το διπλωματικό μήνυμα είναι σαφές. Ο Ρούμπιο τοποθετεί τη σχέση των δύο χωρών σε επίπεδο κοινής πολιτισμικής ταυτότητας και όχι απλώς κοινών συμφερόντων. Έτσι η Ελλάδα παρουσιάζεται ως εταίρος με ιδιαίτερη θέση στη Δύση, πάνω στον οποίο η Ουάσιγκτον επιδιώκει να χτίσει στενότερη συνεργασία.

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Πλήρης πολιτική κάλυψη στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ από Ρούμπιο

Ταυτόχρονα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προσφέρει πλήρη πολιτική κάλυψη στην πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, την ώρα που στο Κογκρέσο εντείνεται ο έλεγχος για τη θητεία της. Στη συνέντευξη Τύπου με τον Έλληνα ομόλογό του, δημοσιογράφος ρωτά τον Αμερικανό υπουργό αν έχει εξετάσει προσωπικά τις καταγγελίες που διατυπώνονται και αν είναι βέβαιος ότι όλα συμβαδίζουν με τους κανόνες δεοντολογίας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ο Ρούμπιο αποφεύγει να μπει στην ουσία των ερωτημάτων και κλείνει τη συζήτηση, δηλώνοντας ότι αυτό δεν είναι το κατάλληλο βήμα για να απαντήσει, όμως επαινεί την Γκιλφόιλ για τη δουλειά που κάνει στην Αθήνα: η πρεσβεία «κάνει εξαιρετική δουλειά» και η πρέσβης είναι «ισχυρή».

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Ο Αμερικανός υπουργός επιμένει ότι τέτοια ζητήματα δεν απαντώνται σε συνεντεύξεις Τύπου σε ξένη χώρα και μάλιστα δίπλα σε άλλον υπουργό Εξωτερικών. Έτσι αφήνει αναπάντητο το βασικό σκέλος της ερώτησης, δηλαδή αν έχει ελέγξει ο ίδιος τις καταγγελίες. Η στάση του δείχνει ότι η Ουάσιγκτον στηρίζει στο ακέραιο – αν μη τι άλλο, δημόσια – την Γκιλφόιλ, παρά τις πιέσεις που ασκούνται στο Καπιτώλιο.

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