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Οι επαφές αυτές αποσκοπούν στη δημιουργία ενεργειακών συμφωνιών που θα μπορούσαν να ευνοήσουν τις ΗΠΑ και τη Ρωσία μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Ωστόσο, η γερμανική κυβέρνηση εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην επαναλειτουργία των αγωγών, οι οποίοι τελούν υπό καθεστώς κυρώσεων από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επισήμανε ότι μια τέτοια συμφωνία κρίνεται απίθανη μεσοπρόθεσμα λόγω των υφιστάμενων εμποδίων και των κυρώσεων.

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Το «colpo grosso» στα ενεργειακά σχεδιάζουν παρασκηνιακά ΗΠΑ και Ρωσία. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου και του Κρεμλίνου – μεταξύ των οποίων και ο ειδικός απεσταλμένος και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ , Τζάρεντ Κούσνερ – έχουν πραγματοποιήσει συνομιλίες σχετικά με την είσοδο Αμερικανού επενδυτή στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 οι οποίοι παρείχαν φυσικό αέριο στη Γερμανία πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αποκαλύπτει το Reuters, σύμφωνα με πέντε άτομα που έχουν γνώση της κατάστασης.

Στις συζητήσεις συμμετείχαν ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, στενός σύμβουλος του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, και ο Κούσνερ, γαμπρός του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις πηγές.

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Ο Κούσνερ, ο οποίος προσπαθεί να μεσολαβήσει για την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, θεωρεί ότι η διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι καθοριστικής σημασίας για την αποκατάσταση της ειρήνης. Μια τέτοια συμφωνία θα επέτρεπε στους Αμερικανούς επενδυτές να αποκομίσουν κέρδη από τις ροές ενέργειας προς την Ευρώπη μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Ο Ντμίτριεφ και ο Κούσνερ συναντήθηκαν στη Μόσχα και τη Νέα Υόρκη τις τελευταίες εβδομάδες. Αν και δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό συζήτησαν για το «Nord Stream» σε αυτές τις συναντήσεις, το θέμα παραμένει στην ατζέντα, όπως δήλωσαν δύο από τις πηγές στο Reuters.

«Οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να διαπραγματευτεί η Ρωσία με την DFC (Αμερικανική Εταιρεία Χρηματοδότησης Διεθνούς Ανάπτυξης) και το Υπουργείο Οικονομικών και πρέπει να ωφελεί τους φορολογούμενους και τις εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, όταν ρωτήθηκε για τις συζητήσεις σχετικά με τον αγωγό.

«Δεν υπήρξαν πρόσφατα συζητήσεις για το Nord Stream», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

Ο Ντμίτριεφ, ο οποίος έχει κάνει εκστρατεία για την επανέναρξη των πωλήσεων ρωσικού φυσικού αερίου στη Γερμανία, συναντήθηκε τον περασμένο μήνα με εκπροσώπους του Υπουργείου Ενέργειας και του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για να συζητήσουν πιθανές ενεργειακές πρωτοβουλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Ένας εκπρόσωπος του Ντμίτριεφ αρνήθηκε να σχολιάσει.

Παραμένει ασαφές πόσο ενδιαφέρεται η Ουάσιγκτον να επιδιώξει την επανέναρξη της ροής ρωσικού φυσικού αερίου προς τη Γερμανία, η οποία είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας στην Ευρώπη.

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Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι, δεδομένων των εμποδίων, μια συμφωνία είναι απίθανη μεσοπρόθεσμα. Οι αγωγοί φυσικού αερίου «Nord Stream» υπόκεινται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την ΕΕ

Ο Τραμπ θα μπορούσε να άρει ή να μετριάσει τις αμερικανικές κυρώσεις, αλλά αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου μήνα, αυτό θα γίνει πιο δύσκολο.

H στάση της Γερμανίας

Η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες δαπανούν δισεκατομμύρια ευρώ για την ανασυγκρότηση των ενόπλων δυνάμεών τους προκειμένου να αμυνθούν έναντι της Ρωσίας, θα αντιταχθούν σθεναρά στην επαναλειτουργία του «Nord Stream».

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Μια εκπρόσωπος του γερμανικού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας δήλωσε ότι το «Nord Stream» και το ρωσικό φυσικό αέριο υπόκεινται σε κυρώσεις στην Ευρώπη και ότι η Γερμανία έχει βρει εναλλακτικές λύσεις. Ανέφερε ότι οποιαδήποτε επαναλειτουργία των αγωγών απαιτεί κυβερνητική έγκριση και ότι κάτι τέτοιο δεν είναι επιθυμητό.

Πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Γερμανία αγόραζε περισσότερο από το ήμισυ του φυσικού αερίου της από τη Ρωσία μέσω των δύο αγωγών «Nord Stream». Οι αγωγοί τέθηκαν εκτός λειτουργίας μετά την περικοπή της παροχής προς την Ευρώπη από τη Μόσχα και καταστράφηκαν από μια σειρά υποβρύχιων εκρήξεων τον Σεπτέμβριο του 2022.

Reuters reports that senior Russian and US officials, including Jared Kushner and Kremlin envoy Kirill Dmitriev, have discussed bringing an American investor into the Nord Stream gas pipelines. The agency says the proposal could allow US investors to profit from renewed Russian gas flows to Europe when the Ukraine conflict ends. Kushner and Dmitriev have met in Moscow and New York in recent weeks, although Nord Stream remains under US and EU sanctions, while the German government says it opposes reopening the pipelines. Advertisement October 8, 2026

Ορισμένοι Γερμανοί βουλευτές υποστηρίζουν ότι οι πιθανές επιχειρηματικές συμφωνίες θα ενισχύσουν τη Μόσχα, καθώς αυτή συνεχίζει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

«Αυτό κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μια βρώμικη συμφωνία που θα κοστίσει ακριβά στην Ευρώπη», δήλωσε ο Μίχαελ Κέλνερ, βουλευτής που ήταν υπεύθυνος για την ενεργειακή πολιτική της Γερμανίας αμέσως μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

«Οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι θα μοιραστούν τα κέρδη», πρόσθεσε.

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Ενώ η κυβέρνηση συνασπισμού της Γερμανίας αντιτίθεται στην επανέναρξη της λειτουργίας του αγωγού, το κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), το πιο δημοφιλές πολιτικό κόμμα της χώρας, επιθυμεί να το πράξει.

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Ο Ντμίτριεφ θα συναντηθεί με την ηγεσία του AfD στις αρχές του επόμενου έτους για να συζητήσουν την επανέναρξη της πώλησης ρωσικού φυσικού αερίου.

Λίγες ημέρες μετά τις συναντήσεις στη Μόσχα, ο Κούσνερ δήλωσε στο Κίεβο ότι είχε συζητήσει με τους Ευρωπαίους ομολόγους του για τον τρόπο με τον οποίο ο πόλεμος οδήγησε σε αύξηση των τιμών της ενέργειας, υποστηρίζοντας τη σύναψη «συμφωνιών ευημερίας» με σκοπό την ενθάρρυνση της ειρήνης και την παροχή «στους ηγέτες… κάτι για το οποίο να προσβλέπουν».

Ενώ μια συμφωνία για το φυσικό αέριο θα ικανοποιούσε το Κρεμλίνο, θα διχάζε την γερμανική κοινή γνώμη —η οποία είναι σε δίλημμα όσον αφορά την αγορά ρωσικής ενέργειας— καθώς και την Ευρώπη, όπου η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής είναι ιδιαίτερα ευάλωτες έναντι της Ρωσίας και απορρίπτουν τους ενεργειακούς δεσμούς.

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Ο Κούσνερ και ο Ντμίτριεφ συζητούν επίσης την πώληση ενός συνόλου επιχειρήσεων —από διυλιστήρια πετρελαίου έως πρατήρια βενζίνης στην Ευρώπη και αλλού— που ανήκουν στη ρωσική ενεργειακή εταιρεία Lukoil, ανέφεραν δύο ακόμη άτομα που είναι ενήμερα για το θέμα.

Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, μια κοινοπραξία της ομοσπονδιακής επενδυτικής υπηρεσίας DFC και επενδυτών από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα αγόραζε τα περιουσιακά στοιχεία, ενώ οι αμερικανικές αρχές θα άρουν τις κυρώσεις, ανέφεραν τα ίδια πρόσωπα.

«Όσον αφορά τη Lukoil, ο Στιβ (Γουίτκοφ) και ο Τζάρετ (Κούσνερ) συνεργάστηκαν με την DFC για να διαπραγματευτούν μια σημαντική προκαταβολή και μερίδιο στα κέρδη για τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.