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Ο ύποπτος εργαζόταν ως σύμβουλος στην κινηματογραφική παραγωγή του Νταγκ Λάιμαν, που γυριζόταν στην Κροατία και αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό.

Οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές θεωρούν τον Ζουράβλεφ μέλος ουκρανικής ομάδας που τοποθέτησε εκρηκτικά στους αγωγούς, ενώ ο ίδιος και η ουκρανική κυβέρνηση αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολιοφθορά.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορουμένου αναμένεται να αμφισβητήσουν την έκδοσή του, επικαλούμενοι προηγούμενη απόφαση πολωνικού δικαστηρίου που είχε απορρίψει αντίστοιχο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

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Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, κάτοικοι του Ζάγκρεμπ παρατήρησαν κάτι ασυνήθιστο έξω από ένα κτίριο αρ-ντεκό. Σάκοι με άμμο και οδοφράγματα εμφανίστηκαν μπροστά από το ξενοδοχείο Esplanade, μαζί με ένα κινηματογραφικό συνεργείο και κομπάρσους που φορούσαν ουκρανικές στρατιωτικές στολές. Λίγο αργότερα, οι ηθοποιοί Σον Πεν και Άντριεν Μπρόντι εντοπίστηκαν στα γυρίσματα στην κροατική πρωτεύουσα, μαζί με τον Νταγκ Λάιμαν, τον σκηνοθέτη του Χόλιγουντ που υπογράφει τις ταινίες «Τζέισον Μπορν».

Ο Λάιμαν είχε έρθει για να γυρίσει το πιο πρόσφατο πολιτικό θρίλερ μυθοπλασίας του. Το θέμα του: οι εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream ( υποθαλάσσιος αγωγός φυσικού αερίου που συνδέει τη Ρωσία με τη Γερμανία μέσω της Βαλτικής Θάλασσας, μεταφέροντας ρωσικό αέριο στην Ευρώπη) το 2022, κατά τις οποίες μια ομάδα Ουκρανών δυτών φέρεται να ανατίναξε έναν αγωγό που μετέφερε ρωσικό φυσικό αέριο στη Γερμανία.

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Ένας από τους βασικούς υπόπτους, ο Βολοντίμιρ Ζουράβλεφ, είχε διαφύγει δύο φορές από τις γερμανικές αρχές: μία φορά φέρεται να διέφυγε από την Πολωνία κρυμμένος στο πορτμπαγκάζ ενός διπλωματικού αυτοκινήτου και μια άλλη φορά αφέθηκε ελεύθερος με δικαστική απόφαση.

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Guardian, την Τετάρτη, η τύχη του Ζουράβλεφ εξαντλήθηκε. Συνελήφθη στην κροατική πόλη Πούλα – όπου, σε μια απίστευτη ανατροπή, γερμανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι εργαζόταν ως σύμβουλος για την ταινία του Λάιμαν με τίτλο «Snake Island», η οποία αναπαριστά με δραματικό τρόπο την υποτιθέμενη πράξη δολιοφθοράς του Ζουράβλεφ στον βυθό της θάλασσας.

Φωτογραφίες σε κροατικές εφημερίδες έδειχναν δύο αστυνομικούς να απομακρύνουν τον Ζουράβλεφ, έναν άνδρα μέσης ηλικίας που φορούσε μπλε μπλουζάκι και καφέ καπέλο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε πριν από την αιφνιδιαστική σύλληψη του Ουκρανού, ο Λίμαν επιβεβαίωσε ότι ορισμένες σκηνές της ταινίας θα γυρίζονταν στην Πούλα, ένα αρχαίο ρωμαϊκό λιμάνι στις ακτές της Αδριατικής, γνωστό για τα καθαρά, κρυστάλλινα νερά του. «Έχει λίγη ζέστη [στο Ζάγκρεμπ]. Χαίρομαι που θα βρίσκομαι κοντά στη θάλασσα», δήλωσε σε τηλεοπτικό συνεργείο.

Δεν είναι σαφές ποιος ειδοποίησε τις αρχές ούτε τι ακριβώς έκανε ο Ζουράβλεφ στην Κροατία, ενώ η εταιρεία παραγωγής της ταινίας δεν έχει δώσει ακόμη κάποια εξήγηση.

Οι γερμανικές ομοσπονδιακές εισαγγελικές αρχές ανέφεραν ότι οι τοπικές αστυνομικές δυνάμεις τον συνέλαβαν βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Περιέγραψαν τον Ζουράβλεφ ως επαγγελματία και έμπειρο δύτη και δήλωσαν ότι ήταν μέλος μιας ομάδας υπό την καθοδήγηση ενός άλλου Ουκρανού, του Σέρχι Κ., ο οποίος εκδόθηκε στη Γερμανία από την Ιταλία το 2025.

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Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, και οι δύο είχαν διασυνδέσεις με ουκρανικούς κρατικούς φορείς και είχαν τοποθετήσει εκρηκτικά κατ’ εντολή των σκοτεινών επικεφαλής τους στις υπηρεσίες πληροφοριών.

Οι δύο Ουκρανοί δύτες έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στις υποθαλάσσιες εκρήξεις που σημειώθηκαν ανοιχτά του δανικού νησιού Μπόρνχολμ.

Η ουκρανική κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν είχε καμία σχέση με τη δολιοφθορά στους αγωγούς Nord Stream και εξέφρασε την επιθυμία να διαλευκανθούν οι «πραγματικές συνθήκες» του περιστατικού, επισημαίνοντας ότι αυτό συνέβη εν μέσω του «επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

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Οι δικηγόροι του Ζουραβλιόφ θα επιδιώξουν τώρα να εμποδίσουν την έκδοση του πελάτη τους στη Γερμανία, όπου ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή μακροχρόνιας κάθειρξης σε περίπτωση καταδίκης του.

Ωστόσο, εάν παραμείνει στην Κροατία, ο Πολωνός δικηγόρος υπεράσπισής του, Τιμοτέους Παπρότσκι, δήλωσε ότι η υπόθεση θα δημιουργήσει εκ νέου «δεδικασμένο», καθώς ένα κροατικό δικαστήριο θα κληθεί ουσιαστικά να εξετάσει ένα ζήτημα για το οποίο έχει ήδη αποφανθεί η Πολωνία, κράτος-μέλος της ΕΕ.

Πέρυσι, πολωνικό δικαστήριο απέρριψε την εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που είχε εκδώσει η Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι η Γερμανία δεν είχε δικαιοδοσία και ότι η καταστροφή του Nord Stream θα μπορούσε να θεωρηθεί ως δικαιολογημένη ενέργεια της Ουκρανίας στο πλαίσιο ενός αμυντικού πολέμου.

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Το μεγαλύτερο μέρος των δισεκατομμυρίων που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο για τη χρηματοδότηση του τεράστιου στρατού του προέρχεται, σύμφωνα με τον Guardian, από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η δικαστική απόφαση ευθυγραμμίστηκε με την πάγια αντίθεση της Πολωνίας στο έργο του αγωγού, ο οποίος θεωρούνταν σύμβολο των υπερβολικά στενών σχέσεων του Βερολίνου με τη Ρωσία επί των ημερών διαδοχικών Γερμανών καγκελαρίων. Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, έχει δηλώσει δημόσια ότι «το πρόβλημα με τον Nord Stream 2 δεν είναι ότι ανατινάχθηκε. Το πρόβλημα είναι ότι κατασκευάστηκε».

Ο Παπρότσκι δήλωσε: «Θα πρόκειται για υπόθεση εναντίον του ίδιου προσώπου, με τα ίδια πραγματικά περιστατικά, την ίδια σχετική νομοθεσία και τις ίδιες ευρωπαϊκές συμβάσεις, καθώς και το ίδιο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, που ασκείται από την ίδια χώρα, τη Γερμανία. Θα τεθεί το ερώτημα εάν υπάρχει ενιαία γραμμή από τα δικαστήρια ή εάν κάθε χώρα μπορεί να εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο με διαφορετικό τρόπο». Χαρακτήρισε την υπόθεση ως «δοκιμασία για τη λειτουργία του ευρωπαϊκού δικαίου».

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Ανέφερε επίσης ότι δεν διέθετε λεπτομερείς πληροφορίες για τη σύλληψη, αλλά επιβεβαίωσε ότι ο Ζουράβλεφ δεν βρισκόταν στην Κροατία για διακοπές. «Πρέπει να είχε σοβαρούς και σημαντικούς λόγους» για να μεταβεί εκεί, πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες – ενώ η εφημερίδα Die Welt ανέφερε ότι υπήρχαν ενδείξεις πως συμμετείχε στην παραγωγή.

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Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σε κροατικά μέσα ενημέρωσης από τα γυρίσματα της ταινίας «Snake Island» έδειχναν τον Μπρόντι μπροστά από το πολυτελές ξενοδοχείο Esplanade να μιλά στο κινητό του τηλέφωνο, με τον Λίμαν να του δίνει οδηγίες.

Ο Πεν δεν βρισκόταν στο σημείο των γυρισμάτων, αλλά φέρεται να θεάθηκε μέσα στο ιστορικό κτίριο, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Ζάγκρεμπ.

Τα πολωνικά και γερμανικά μέσα ενημέρωσης έχουν καλύψει εκτενώς την αξιοσημείωτη και γεμάτη ανατροπές ιστορία του Ζουράβλεφ.

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Το 2024, απέφυγε τη σύλληψη στην Πολωνία, διαφεύγοντας πίσω στην Ουκρανία. Οι πολωνικές αρχές επέρριψαν την ευθύνη στη Γερμανία για διοικητικά σφάλματα κατά την καταχώρισή του στη διεθνή βάση δεδομένων καταζητούμενων, γεγονός που του επέτρεψε να περάσει τα σύνορα παρά το ενεργό ένταλμα σύλληψης.

Το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel υποστήριξε ότι ο ύποπτος διέφυγε με τη βοήθεια Ουκρανού στρατιωτικού ακολούθου που υπηρετούσε στη Βαρσοβία, ο οποίος τον έκρυψε στο πορτμπαγκάζ διπλωματικού οχήματος και τον μετέφερε πέρα ​​από τα σύνορα.