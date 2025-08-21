Η ιταλική αστυνομία συνέλαβε έναν Ουκρανό που φέρεται να συντόνισε τις επιθέσεις στους αγωγούς Nord Stream στη Βαλτική το 2022, όπως επιβεβαιώθηκε από τους «καραμπινιέρι».

Ο γενικός εισαγγελέας της Γερμανίας ανέφερε την Πέμπτη ότι ο ύποπτος θα βρεθεί ενώπιον γερμανικού δικαστηρίου μετά την έκδοσή του.

Τόσο η Ρωσία όσο και η Δύση θεωρούν ότι επρόκειτο για δολιοφθορά, ωστόσο ουδείς έχει αναλάβει την ευθύνη για τις εκρήξεις στους αγωγούς τον Σεπτέμβριο του 2022. Ο ύποπτος, γνωστός ως Σέρχιι Κ., είναι μέλος μιας ομάδας που τοποθέτησε μηχανισμούς στους αγωγούς κοντά στο νησί Μπόρνχολμ της Δανίας τον Σεπτέμβριο του 2022, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Ο ίδιος και οι συνεργοί του είχαν ξεκινήσει από το Ροστόκ της βορειοανατολικής Γερμανίας με γιοτ για να πραγματοποιήσουν την επίθεση, αναφέρεται, προσθέτοντας ότι είχε νοικιαστεί από γερμανική εταιρεία με πλαστά έγγραφα μέσω μεσαζόντων.

Οι αρχές τον συνέλαβαν με ευρωπαϊκό ένταλμα τη νύχτα στο Ρίμινι της Ιταλίας.

Με πληροφορίες από Reuters