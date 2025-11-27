Στις προκλήσεις της υπερφαγίας κατά την Ημέρα των Ευχαριστιών και στη σημασία της υιοθέτησης πιο υγιεινών επιλογών, χωρίς να χάνεται η απόλαυση της γιορτής επικεντρώνεται άρθρο του Rush University System of Health.

Η Ημέρα των Ευχαριστιών που γιορτάζεται την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου χαρακτηρίζεται από οικογενειακή θαλπωρή αλλά και από πλούσια, θερμιδικά φορτωμένα γεύματα· μια συνηθισμένη μερίδα μπορεί να αποδώσει 3.000 έως 4.500 θερμίδες. Παράλληλα, οι συναισθηματικοί παράγοντες —όπως το άγχος και η χαρά των γιορτών— μπορούν να ωθήσουν σε υπερφαγία, όπως επισημαίνει στο συγκεκριμένο άρθρο η Elizabeth Simkus, ιατρική διευθύντρια του Rush Prevention Center. Η υπερβολή σε ένα παρατεταμένο διάστημα μπορεί να εκτροχιάσει τους στόχους υγείας και να επηρεάσει αρνητικά τον οργανισμό.

Χρήσιμα tips

Για να περιοριστούν οι υπερβολές, η Simkus προτείνει έξυπνες τροποποιήσεις στις παραδοσιακές συνταγές. Όσον αφορά το αλάτι, συμβουλεύει τη χρήση ζωμών με χαμηλό νάτριο για πουρέ και γέμιση, την αντικατάσταση του αλατιού με αρωματικά βότανα και την αποφυγή κονσερβοποιημένων ή επεξεργασμένων προϊόντων. Για τη μείωση της ζάχαρης, προτείνεται αρχικά η μείωση κατά ένα τέταρτο, με δυνατότητα μείωσης στο μισό εάν το αποτέλεσμα παραμένει ικανοποιητικό. Υποκατάστατα όπως το γιαούρτι, η σάλτσα μήλου ή ο πουρές δαμάσκηνων μπορούν να προσθέσουν φυσική γλυκύτητα.

Η μείωση λιπαρών μπορεί να επιτευχθεί με παρόμοια υποκατάστατα αντί για λάδι σε γλυκές συνταγές, ιδιαίτερα σε κέικ ή brownies. Για την παρασκευή της γαλοπούλας, προτείνεται αποφυγή του τηγανίσματος και επιλογή ψησίματος με ελαιόλαδο αντί για βούτυρο. Στους πουρέδες, προτείνεται χρήση γάλακτος χαμηλών λιπαρών και light εκδόσεων κρέμας ή τυριού κρέμας.

Το κείμενο προσφέρει επίσης γενικές στρατηγικές για το γιορτινό τραπέζι. Συνιστάται να μην παραλείπεται φαγητό πριν το δείπνο, ώστε να αποφεύγονται οι υπερβολές. Επιπλέον, είναι χρήσιμο να αποφασίζει κανείς εκ των προτέρων ποιο γλυκό ή ποιο επιπλέον έδεσμα θα δοκιμάσει, αντί να ενδώσει σε όλα. Μια καλή πρακτική είναι να γεμίζεται το μισό πιάτο με λαχανικά και να καταναλώνονται πρώτα, ώστε να περιορίζεται η πείνα. Οι οικοδεσπότες μπορούν να χρησιμοποιούν δοχεία για μοίρασμα ή κατάψυξη των υπολοίπων φαγητών, ενώ οι καλεσμένοι μπορούν να συμβάλουν φέρνοντας πιο υγιεινά πιάτα. Τέλος, τονίζεται η σημασία της επίγνωσης και του σωστού νοητικού πλαισίου ώστε η γιορτή να παραμείνει απολαυστική χωρίς απώλεια ελέγχου στην κατανάλωση τροφής

Ας μην αγχωθούμε από τα μη σημαντικά

«Οι γιορτές συχνά σημαίνουν ότι καταναλώνουμε περισσότερα — μερικές φορές πολύ περισσότερα — από το συνηθισμένο, και συχνά κινούμαστε λιγότερο», λέει σε άρθρο του GQ η Maddie Pasquariello, MS, RD, διαιτολόγος με έδρα τη Νέα Υόρκη κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε «αλλαγές στον ύπνο μας, στις ορμόνες και στις λιγούρες μας». Αν νιώσετε ότι παρασύρεστε από αυτό το “ρεύμα”, μην πανικοβληθείτε. Κι αυτό θα περάσει. «Και πάλι, η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να δώσω είναι ότι ένα και μόνο γεύμα της Ημέρας των Ευχαριστιών δεν πρόκειται να έχει καμία ουσιαστική επίδραση», λέει. «Όταν νιώθουμε ότι έχουμε πάρει βάρος στις γιορτές, ή αισθανόμαστε φουσκωμένοι ή βαρείς, αυτό συνήθως οφείλεται στην κατακράτηση υγρών που προκαλείται από την υπερβολική πρόσληψη νατρίου και υδατανθράκων. Ένα γεύμα δεν αξίζει να μας αγχώνει.»

