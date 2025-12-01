Η Μέγκαν Μαρκλ αποκαλείται πλέον στο διαδίκτυο ως «Salmonella Sussex» μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να προετοιμάζει την γαλοπούλα για την Ημέρα των Ευχαριστιών, παραβλέποντας ωστόσο σημαντικά θέματα υγιεινής.

Πριν από την εθνική εορτή την περασμένη Πέμπτη, η Δούκισσα του Σάσεξ δημοσίευσε στο Instagram Stories ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να αναμιγνύει καρυκεύματα σε ένα μπολ και να αλείφει το μείγμα πάνω στο… ωμό πουλερικό.

«Ας αρχίσει το «παιχνίδι»», έγραψε η Μαρκλ στη λεζάντα του βίντεο, το οποίο είχε ως μουσική υπόκρουση το «Turkey Chase» του Μπομπ Ντίλαν. Η μητέρα δύο παιδιών πρόσθεσε επίσης ένα emoji με γαλοπούλα.

Ωστόσο, χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν να τη σχολιάσουν αρνητικά επειδή φορούσε κανονικά τα κοσμήματά της την ώρα που χειριζόταν το ωμό πουλερικό.

«Μέγκαν, τι στο Salmonella Sussex είναι αυτό που βλέπουμε;!» έγραψε κάποιος στο X.

«Δεν ξέρω κανέναν που να φορά δαχτυλίδια και βραχιόλια όταν μαγειρεύει. Πόσο μάλλον όταν πιάνει γαλοπούλα. Εγγυημένη μετάδοση βακτηρίων», σχολίασε άλλος χρήστης.

Ένα ακόμη σχόλιο ανέφερε: «Ω Θεέ μου, είναι πραγματικά αηδιαστικό. Δεν το είχα καν προσέξει μέχρι που το επισημάνατε».

«Τόσο αηδιαστικό, και μιλάμε για στοιχειώδη γνώση χειρισμού τροφίμων. Απόδειξη ότι δεν έχει ιδέα τι κάνει», έγραψε άλλος επικριτής.

Meghan Markle is never going to live this label down. #SalmonellaSussex pic.twitter.com/F6bU3baJyM — Prince & Princess of Wales Fan (@HRHCatherine) November 30, 2025

Κάποιος ακόμα πρόσθεσε: «Με ανακατεύει όταν βλέπω ανθρώπους να μαγειρεύουν φορώντας τα κοσμήματά τους».

«Μεταφέρει βακτήρια σε ό,τι αγγίζει. Τα πουλερικά πρέπει να τα χειρίζεσαι με προσοχή και να πλένεις συνέχεια τα χέρια σου για να αποφύγεις επιμολύνσεις. Έλεος», σχολίασε κάποιος άλλος.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, η ωμή γαλοπούλα μπορεί να περιέχει σαλμονέλα, κλωστηρίδιο της αερογόνου γάγγραινας, Καμπυλοβακτήριο και άλλα μικρόβια, ενώ ο χυμός της μπορεί να μολύνει οτιδήποτε έρχεται σε επαφή μαζί του.

Την Ημέρα των Ευχαριστιών, η Μαρκλ έδωσε μια εικόνα για το πώς αυτή και η οικογένειά της — συμπεριλαμβανομένου του συζύγου της, πρίγκιπα Χάρι, και των δύο παιδιών τους, του πρίγκιπα Άρτσι και της πριγκίπισσας Λιλιμπέτ — πέρασαν τις ετήσιες διακοπές τους.

