Με τη ζωή της οικογένειας του Παύλου Ντε Γκρες να είναι μοιρασμένη ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αμερική, κάθε επανένωσή της είναι ένα σημαντικό, πλέον, γεγονός για όλους.

Χωρίς να διευκρινίζει αν ο ίδιος πρόλαβε να τους συναντήσει για το Thanksgiving- το οποίο κανονικά δεν γιορτάζουν οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι-, αφού την Τετάρτη βρισκόταν στην Αρχαία Ολυμπία για την τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, ο Παύλος Ντε Γκρες αναδημοσίευσε φωτογραφίες των πέντε παιδιών του με τον μεγαλύτερο γιο του, Κωνσταντίνο Αλέξιο που κλέβει την παράσταση.

Αν και στις αναρτήσεις των Ντε Γκρες δεν προσδιορίζεται αν η οικογένεια συναντήθηκε στην έπαυλή τους στο Σαουθάμπτον της Νέας Υόρκης ή στην πολυτελή κατοικία τους στο Κοτσγουόλντς της Οξφόρδης, οι βασιλικοί παρατηρητές σχολιάζουν ότι η οικογένεια πέρασε την Ημέρα των Ευχαριστιών στη Μεγάλη Βρετανία.

Η Μαρία Ολυμπία, ο Κίμων Οδυσσέας, ο Κωνσταντίνος Αλέξιος, ο Αχιλλέας Ανδρέας και ο Αριστείδης Σταύρος Ντε Γκρες.

Κωνσταντίνος Ντε Γκρες: Ανάμεσα στους πιο περιζήτητους «γαλαζοαίματους» εργένηδες της Ευρώπης

Ο 27χρονος Κωνσταντίνος Αλέξιος που απασχόλησε πριν από λίγο καιρό τα διεθνή Μέσα εξαιτίας της σχέσης του με την ηθοποιό Μάντελιν Κλάιν θεωρείται ένας από τους πιο περιζήτητους εργένηδες των βασιλικών οίκων της Ευρώπης- εξάλλου στο εξωτερικό τους προσφωνούν ακόμα «πρίγκιπες», κρατάει σαφώς πιο χαμηλό προφίλ από την άκρως εξωστρεφή αδελφή του Ολυμπία.

Ακόμα ανοιχτό πάντως παραμένει το θέμα της στρατιωτικής του θητείας στην Ελλάδα, αφού τόσο εκείνος όσο και οι άλλοι τρεις γιοι του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ, έχοντας αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια, είναι υποχρεωμένοι να παρουσιαστούν στον στρατό.

Από όλα τα αδέλφια, ο μόνος που δεν έχει ακόμα ενηλικιωθεί και μένει ακόμα με τους διάσημους γονείς του, είναι ο 17χρονος Αριστείδης Σταύρος. Πάντως άνθρωποι από το περιβάλλον του Παύλου Ντε Γκρες κάνουν λόγο για μια πολύ δεμένη οικογένεια που αγαπάει ιδιαίτερα την Ελλάδα.