Ρεκόρ μετακινήσεων προβλέπεται στις ΗΠΑ για την Ημέρα των Ευχαριστιών, σύμφωνα με την Airlines for America, τον βιομηχανικό φορέα των αερομεταφορών. Στους δρόμους αναμένεται να κινηθούν περίπου 73,2 εκατομμύρια άνθρωποι, σημειώνοντας αύξηση 1,8% σε σχέση με το 2024.
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) προβλέπει ότι η φετινή Ημέρα των Ευχαριστιών θα είναι η πιο πολυσύχναστη για τα αεροπορικά ταξίδια των τελευταίων 15 ετών, με την Τρίτη να καταγράφεται ως η κορυφαία ημέρα για πτήσεις.
Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες αναμένεται να μεταφέρουν καθημερινά περίπου 2,8 εκατομμύρια επιβάτες κατά την περίοδο των εορτών. Οι τρεις πιο πολυσύχναστες ημέρες για ταξίδια με αεροπλάνο θα είναι από το Σάββατο 29 Νοεμβρίου έως τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, με κάθε ημέρα να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια επιβάτες.
Παράλληλα, η AAA προβλέπει ότι σχεδόν 82 εκατομμύρια Αμερικανοί, αριθμός-ρεκόρ, θα μετακινηθούν τουλάχιστον 50 μίλια από το σπίτι τους κατά την περίοδο της Ημέρας των Ευχαριστιών, από την Τρίτη 25 Νοεμβρίου έως τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου.
Η αυξημένη κινητικότητα αναμένεται να δημιουργήσει έντονη κίνηση τόσο στους δρόμους όσο και στα αεροδρόμια της χώρας, με τις αρχές να συνιστούν προγραμματισμό και προσοχή στους ταξιδιώτες.