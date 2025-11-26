Ρεκόρ μετακινήσεων προβλέπεται στις ΗΠΑ για την Ημέρα των Ευχαριστιών, σύμφωνα με την Airlines for America, τον βιομηχανικό φορέα των αερομεταφορών. Στους δρόμους αναμένεται να κινηθούν περίπου 73,2 εκατομμύρια άνθρωποι, σημειώνοντας αύξηση 1,8% σε σχέση με το 2024.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) προβλέπει ότι η φετινή Ημέρα των Ευχαριστιών θα είναι η πιο πολυσύχναστη για τα αεροπορικά ταξίδια των τελευταίων 15 ετών, με την Τρίτη να καταγράφεται ως η κορυφαία ημέρα για πτήσεις.

Aerial footage shows bumper-to-bumper traffic in Los Angeles as Americans travel for Thanksgiving. https://t.co/WIlmnXjFaI pic.twitter.com/NcyvavZDIY — ABC News (@ABC) November 23, 2016

Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες αναμένεται να μεταφέρουν καθημερινά περίπου 2,8 εκατομμύρια επιβάτες κατά την περίοδο των εορτών. Οι τρεις πιο πολυσύχναστες ημέρες για ταξίδια με αεροπλάνο θα είναι από το Σάββατο 29 Νοεμβρίου έως τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, με κάθε ημέρα να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια επιβάτες.

Millions are on the move this Thanksgiving, with airports preparing for their busiest stretch in at least 15 years. Most travelers will be on the road, as AAA projects more than 80 million people are expected to drive 50 miles or more for the holiday. https://t.co/UsNdOqvuW4 pic.twitter.com/HkHmj8z2xe — CBS Evening News (@CBSEveningNews) November 25, 2025

Παράλληλα, η AAA προβλέπει ότι σχεδόν 82 εκατομμύρια Αμερικανοί, αριθμός-ρεκόρ, θα μετακινηθούν τουλάχιστον 50 μίλια από το σπίτι τους κατά την περίοδο της Ημέρας των Ευχαριστιών, από την Τρίτη 25 Νοεμβρίου έως τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου.

Been flying over LAX Thanksgiving traffic for 11 years… this is the worst I have ever seen. This picture does not do it justice… ARRIVE EARLY!!! ✈️ pic.twitter.com/qHo0RBOgcX — Chris Cristi (@abc7chriscristi) November 26, 2025

Η αυξημένη κινητικότητα αναμένεται να δημιουργήσει έντονη κίνηση τόσο στους δρόμους όσο και στα αεροδρόμια της χώρας, με τις αρχές να συνιστούν προγραμματισμό και προσοχή στους ταξιδιώτες.