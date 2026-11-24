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Η μητέρα υπέβαλε το παιδί σε περιττές ιατρικές παρεμβάσεις και φαρμακευτική αγωγή ενώ περιόριζε τη διατροφή του.

Οι υποψίες της οικογένειας επιβεβαιώθηκαν όταν ιατρική γνωμάτευση που παρουσίασε η γυναίκα αποδείχθηκε πλαστή μετά από έλεγχο ειδικών.

Ιατρικές εξετάσεις απέδειξαν ότι το παιδί δεν έπασχε από καρκίνο, ενώ οι αρχές διερευνούν την υπόθεση ως πιθανή κακοποίηση.

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Η σύλληψη μιας 32χρονης γυναίκας στο Οχάιο των ΗΠΑ αποκάλυψε μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση κακοποίησης ανηλίκου. Η Ντανιέλ Ρόουαν κατηγορείται ότι επινόησε πως η μόλις 4 ετών κόρη της έπασχε από λευχαιμία, υποβάλλοντάς την σε περιττές ιατρικές παρεμβάσεις, χορηγώντας της φαρμακευτική αγωγή και στερώντας της τις στερεές τροφές.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η 32χρονη υποστήριζε επί μήνες ότι το παιδί είχε διαγνωστεί με καρκίνο, ενημερώνοντας σχετικά συγγενείς, φίλους, αλλά ακόμη και τον σύζυγό της. Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας στις 10 Νοεμβρίου, έπειτα από αναφορά για ενδοοικογενειακό επεισόδιο.

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Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, είχε προηγηθεί έντονος καβγάς, όταν ο σύζυγος της Ρόουαν απαίτησε να δει τον ιατρικό φάκελο της κόρης τους. Στη συνέχεια, πήρε το κοριτσάκι και την αδελφή του και τα μετέφερε στο σπίτι των γονιών της 32χρονης. Η ίδια, ωστόσο, εμφανίστηκε εκεί και επέμεινε ότι έπρεπε να χορηγήσει στην κόρη της την υποτιθέμενη φαρμακευτική αγωγή.

Ο άνδρας φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι η σύζυγός του είχε ανακοινώσει ήδη από τον Μάιο σε συγγενείς και φίλους πως το παιδί έπασχε από λευχαιμία. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, του χορηγούσε επανειλημμένα ενέσεις στεροειδών, με αποτέλεσμα να πάρει βάρος και να εμφανίζει ευερεθιστότητα.

Ohio mom allegedly faked daughter’s leukemia diagnosis, gave her steroids and deprived her of food https://t.co/3cXFrjRKFD https://t.co/FNivVx8eYQ — New York Post (@nypost) November 24, 2026

Η πλαστή γνωμάτευση και οι υποτιθέμενες θεραπείες

Οι υποψίες της οικογένειας ενισχύθηκαν όταν η Ρόουαν ισχυριζόταν ότι η κόρη της χρειαζόταν ημιμόνιμο ενδοφλέβιο καθετήρα, ωστόσο η διαδικασία που υποτίθεται ότι αποτελούσε μέρος της θεραπείας αναβαλλόταν διαρκώς.

Η 32χρονη φέρεται, μάλιστα, να παρουσίασε στους συγγενείς μια ιατρική γνωμάτευση από το ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου Cincinnati Children’s Hospital, η οποία υποτίθεται ότι επιβεβαίωνε τη διάγνωση καρκίνου. Όταν, όμως, το έγγραφο εξετάστηκε από γιατρό, εκείνος ενημέρωσε την οικογένεια ότι ήταν πλαστό.

Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε στη συνέχεια το 4χρονο κορίτσι επιβεβαίωσαν ότι δεν έπασχε από καρκίνο.

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Παράλληλα, η μητέρα φέρεται να είχε παραπλανήσει και τον παιδίατρο του παιδιού, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσε να καταναλώσει στερεές τροφές. Έπειτα από αυτή την ενημέρωση, ο γιατρός είχε συστήσει στο κορίτσι να πίνει καθημερινά τρία έως τέσσερα μπουκάλια PediaSure υψηλής θερμιδικής αξίας. Η συγκεκριμένη διατροφή φέρεται να προκάλεσε στο παιδί πόνους και δυσκοιλιότητα.

Από την πλευρά της, η Ρόουαν αρνήθηκε ότι είχε πει σε οποιονδήποτε πως η κόρη της έπασχε από καρκίνο. Όταν, μάλιστα, οι αστυνομικοί τής παρουσίασαν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις οποίες αναφερόταν στη διάγνωση του παιδιού, εκείνη φέρεται να απάντησε ότι δεν θυμόταν να τις είχε δημοσιεύσει.

Το σύνδρομο Μινχάουζεν διά αντιπροσώπου

Η υπόθεση ενδέχεται να συνδέεται με το σύνδρομο Μινχάουζεν διά αντιπροσώπου (Munchausen syndrome by proxy), μια σοβαρή μορφή κακοποίησης κατά την οποία ένας φροντιστής επινοεί, παραποιεί ή προκαλεί συμπτώματα ασθένειας σε ένα άλλο άτομο, συνήθως σε κάποιον που βρίσκεται υπό τη φροντίδα του.

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Στόχος είναι να εμφανίζεται το θύμα ως άρρωστο και ο ίδιος ο φροντιστής ως αφοσιωμένος άνθρωπος που αναζητά διαρκώς ιατρική βοήθεια. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να οδηγήσει σε περιττές εξετάσεις, θεραπείες, χορήγηση φαρμάκων, ακόμη και σε σοβαρή σωματική βλάβη.

Στην περίπτωση της 32χρονης από το Οχάιο, οι αρχές διερευνούν τις καταγγελίες για την έκθεση του παιδιού σε κίνδυνο, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για όσα φέρεται να υπέστη το μόλις 4 ετών κορίτσι.

Με πληροφορίες από τη NYPost

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