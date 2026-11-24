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Ένα αλλόκοτο περιστατικό σημειώθηκε στο Νιούτον της Μασαχουσέτης, όταν μια γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ομάδα επιθετικών γαλοπούλων, όσο περπατούσε σε κατοικημένη περιοχή, λίγες ημέρες πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών (Thanksgiving).

Γαλοπούλες κυνήγησαν γυναίκα σε δρόμο της Μασαχουσέτης

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης και κατέγραψε ζευγάρι που περνούσε με το αυτοκίνητό του, η γυναίκα προσπαθεί να απομακρυνθεί από τα πτηνά, τα οποία την ακολουθούν επίμονα. Φαίνεται ότι την τσιμπούν καθώς εκείνη τρέχει.

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Το ζευγάρι που αντιλήφθηκε τι συνέβαινε σταμάτησε αμέσως και φώναξε στη γυναίκα να μπει στο αυτοκίνητο για να προστατευτεί. Εκείνη κατάφερε να επιβιβαστεί, ενώ οι επιβάτες προσπάθησαν να απομακρύνουν τα πτηνά.

A woman was being CHASED by a gang of turkeys when complete strangers pulled up to save her. They yelled, “GET IN THE CAR!” as the birds closed in. Imagine needing an emergency evacuation because Thanksgiving dinner decided to fight back. Writer: Oliver https://t.co/yIQ2I9WznS November 23, 2026

Στη συνέχεια, ο οδηγός κατέβηκε από το όχημα για να διώξει τις γαλοπούλες, προτού συνεχίσουν την πορεία τους. Όπως διαπίστωσαν λίγο αργότερα, σε γκαζόν γειτονικού σπιτιού βρίσκονταν συγκεντρωμένες σχεδόν 20 ακόμη γαλοπούλες.

Η γυναίκα ανέφερε ότι έκανε έναν χαλαρό περίπατο και μιλούσε τηλεφωνικά με τον γιο της όταν αντιλήφθηκε ότι τα πτηνά την πλησίαζαν.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ανθρώπων ή ζώων από το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από τη γιορτή των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, όταν η γαλοπούλα έχει την τιμητική της στα παραδοσιακά οικογενειακά τραπέζια.

Οι άγριες γαλοπούλες είναι συνηθισμένες σε αρκετές περιοχές των ΗΠΑ και, αν και συνήθως αποφεύγουν την επαφή με τους ανθρώπους, μπορεί κατά περιόδους να εμφανίσουν επιθετική ή ιδιαίτερα επίμονη συμπεριφορά, κυρίως όταν αισθάνονται ότι απειλούνται ή υπερασπίζονται την περιοχή τους.