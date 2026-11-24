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Η CONMEBOL ανακοίνωσε επίσημα την Τρίτη (24/11) ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποτελέσουν τη διοργανώτρια χώρα του 49ου Copa América, το οποίο είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί από τις 9 Ιουνίου έως τις 9 Ιουλίου 2028. Λίγες ημέρες αργότερα, η χώρα θα φιλοξενήσει και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι θα διεξαχθούν το διάστημα 14-30 Ιουλίου.

Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που το αρχαιότερο τουρνουά εθνικών ομάδων στον κόσμο θα φιλοξενηθεί στις ΗΠΑ, μετά τις διοργανώσεις του 2016 και του 2024.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Νότιας Αμερικής, στη διοργάνωση θα λάβουν μέρος συνολικά 16 εθνικές ομάδες. Οι δέκα θα προέρχονται από τη Νότια Αμερική, ενώ οι υπόλοιπες έξι θα εκπροσωπούν την CONCACAF, δηλαδή τη Βόρεια και Κεντρική Αμερική, καθώς και την Καραϊβική.

Στο Copa América του 2016, τον τίτλο είχε κατακτήσει η Χιλή, επικρατώντας της Αργεντινής με 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι, έπειτα από το 0-0 της κανονικής διάρκειας.

Οκτώ χρόνια αργότερα, το 2024, η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι στέφθηκε ξανά πρωταθλήτρια, νικώντας την Κολομβία με 1-0 στον τελικό. Η συγκεκριμένη διοργάνωση προσέλκυσε περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο φιλάθλους.