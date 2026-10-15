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Αν και η ίδια αυτοπροσδιορίζεται ως νομικός, δεν διαθέτει άδεια δικηγόρου, καθώς δεν πέρασε τις σχετικές εξετάσεις μετά την αποφοίτησή της από τη Νομική Σχολή.

Η οργάνωση Campaign for Accountability κατέθεσε καταγγελία στον Δικηγορικό Σύλλογο της Καλιφόρνιας, ζητώντας διερεύνηση για το αν η Ζαχαρία παρουσιάστηκε ψευδώς ως δικηγόρος.

Η εκπρόσωπος ισχυρίζεται ότι παρείχε νομικές υπηρεσίες διεθνών συναλλαγών κατά τη διαμονή της στην Κίνα και αποδίδει σε παρεξήγηση τις δηλώσεις της για τις εξετάσεις.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η Ζαχαρία είναι εξαιρετικά ευφυής και διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση της.

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Ο Λευκός Οίκος υπερασπίζεται τη νέα εκπρόσωπο Τύπου του, Κέιτι Ζακαράια, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενο έλεγχο σχετικά με τα επαγγελματικά της προσόντα στον νομικό τομέα.

Την περασμένη εβδομάδα, ανακοινώνοντας τον διορισμό της, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την παρουσίασε ως δικηγόρο. Η ίδια έχει επίσης αυτοπροσδιοριστεί ως νομικός. Ωστόσο, όταν δημοσιογράφος τη ρώτησε την Τρίτη σε ποια πολιτεία των ΗΠΑ είχε περάσει τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου, που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου στη χώρα, εκείνη απάντησε, ενώ στεκόταν δίπλα στον πρόεδρο: «Όταν μετακόμισα στην Κίνα».

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Η Ζακαράια δεν φαίνεται να είναι εγγεγραμμένη σε δικηγορικό σύλλογο καμίας από τις πολιτείες στις οποίες έχει ζήσει. Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, δήλωσε ότι η Ζακαράια είναι «μοναδικά καταρτισμένη και εξαιρετικά ευφυής», προσθέτοντας ότι μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ενημέρωση του αμερικανικού λαού.

Απαντώντας στις ερωτήσεις σχετικά με τα επαγγελματικά της προσόντα, η Ζακαράια ανέφερε σε δήλωσή της αυτή την εβδομάδα: «Άσκησα το δίκαιο των διεθνών συναλλαγών, διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα προσόντα».

Την Τετάρτη, η οργάνωση ελέγχου της λογοδοσίας Campaign for Accountability κατέθεσε καταγγελία στον Δικηγορικό Σύλλογο της Καλιφόρνιας, ζητώντας να διερευνηθεί αν η Ζακαράια «παρουσιαζόταν επανειλημμένα στο κοινό ως πρόσωπο που δικαιούται να ασκεί τη δικηγορία χωρίς να διαθέτει σχετική άδεια, συμπεριφορά την οποία η νομοθεσία της Καλιφόρνιας αντιμετωπίζει ως ποινικό αδίκημα».

Η 42χρονη πολιτική σύμβουλος αποφοίτησε το 2011 από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Pepperdine στην Καλιφόρνια, όπως επιβεβαίωσε το ίδιο το πανεπιστήμιο. Ωστόσο, η απόκτηση πτυχίου Νομικής στις ΗΠΑ δεν ισοδυναμεί με άδεια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος.

Σε συνέντευξή της στους New York Times την Τετάρτη, η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι, όταν άρχισε να εμφανίζεται σε τηλεοπτικά ειδησεογραφικά δίκτυα, είχε απευθυνθεί στο Πανεπιστήμιο Pepperdine για να ρωτήσει πώς θα έπρεπε να παρουσιάζει την επαγγελματική της ιδιότητα. Όπως είπε, ο πρόεδρος του πανεπιστημίου τής είχε υποδείξει ότι μπορούσε να αποκαλεί τον εαυτό της «νομικό» (lawyer), αλλά όχι «δικηγόρο» (attorney).

Στην ίδια εφημερίδα, η Ζακαράια υποστήριξε επίσης ότι η απάντησή της «Κίνα» στην ερώτηση για τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου οφειλόταν σε παρεξήγηση. Όπως εξήγησε, εξαιτίας του θορύβου από το Marine One, το προεδρικό ελικόπτερο, νόμιζε ότι ο δημοσιογράφος τη ρωτούσε: «Πού βρεθήκατε μετά τη Νομική;».

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Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Ζακαράια έδωσε τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου της Καλιφόρνιας μετά την αποφοίτησή της από τη Νομική, αλλά δεν κατάφερε να τις περάσει. Οι εξετάσεις της Καλιφόρνιας θεωρούνται ευρέως από τις δυσκολότερες στις ΗΠΑ.

Πηγή με άμεση γνώση της υπόθεσης δήλωσε στην εφημερίδα ότι η Ζακαράια έδωσε τις εξετάσεις περίπου την ίδια περίοδο κατά την οποία οργάνωνε τον γάμο της και προετοιμαζόταν να μετακομίσει στην Κίνα με τον μέλλοντα σύζυγό της. Η ίδια μετακόμισε στο Πεκίνο λόγω της εργασίας του συζύγου της σε αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων.

Η Ζακαράια έχει δηλώσει ότι κατά την παραμονή της στην Κίνα εργάστηκε στον τομέα του «δικαίου των διεθνών συναλλαγών». Σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, από το 2011 έως το 2013 εργάστηκε ως συνεργάτιδα στη δικηγορική εταιρεία Zhong Lun Law Firm, με έδρα το Πεκίνο. Στην Κίνα, άδεια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος μπορούν να λάβουν μόνο Κινέζοι πολίτες. Οι αλλοδαποί εργαζόμενοι μπορούν, ωστόσο, να απασχολούνται σε δικηγορικές εταιρείες με άλλες επαγγελματικές ιδιότητες.

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Τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, η Ζακαράια είχε δηλώσει στην εκπομπή συντηρητικού πολιτικού ραδιοφώνου The Clay Travis and Buck Sexton Show ότι, κατά την παραμονή της στην Κίνα, είχε εργαστεί ως εξωτερική νομική σύμβουλος (outside counsel) για τη Διεθνή Χρηματοδοτική Εταιρεία (International Finance Corporation – IFC) και την Παγκόσμια Τράπεζα.

Τέλος, σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, η Ζακαράια έχει διατελέσει γενική νομική σύμβουλος (general counsel) της Fix California, μιας συντηρητικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που ιδρύθηκε από τον Ρικ Γκρένελ, σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ.

Με πληροφορίες από BBC

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