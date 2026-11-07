Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η ήττα στις κάλπες δεν έφερε στροφή προς την πολιτική μετριοπάθεια στον Λευκό Οίκο. Αντιθέτως, ο Ντόναλντ Τραμπ επιλέγει να εμπιστευτεί ακόμη περισσότερο τον στενό ιδεολογικό του κύκλο, αναθέτοντας μία από τις σημαντικότερες θέσεις της κυβέρνησης στον άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με τις πιο επιθετικές πολιτικές της δεύτερης προεδρικής του θητείας.

Ο Στίβεν Μίλερ αναλαμβάνει καθήκοντα προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, διαδεχόμενος τη Σούζι Γουάιλς, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό τοπίο. Οι Δημοκρατικοί αποκτούν τον έλεγχο του Κογκρέσου, η δημοτικότητα του προέδρου δέχεται πιέσεις και η στρατηγική του κινήματος MAGA βρίσκεται υπό αμφισβήτηση.

Advertisement

Advertisement

Η αλλαγή δεν αφορά απλώς ένα πρόσωπο στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας. Αποκαλύπτει και την επιλογή του Τραμπ για την επόμενη φάση της διακυβέρνησής του: περισσότερη αποφασιστικότητα στην εφαρμογή της ατζέντας του, μεγαλύτερη συγκέντρωση εξουσίας στο προεδρικό επιτελείο και λιγότερη διάθεση για πολιτικούς συμβιβασμούς.

Η ανάληψη των καθηκόντων του Μίλερ έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Η Γουάιλς, η οποία έγινε η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε τη συγκεκριμένη θέση, θα μετακινηθεί στον πολιτικό μηχανισμό του προέδρου, διατηρώντας την παρουσία της στο περιβάλλον του.

Από το παρασκήνιο στην κορυφή της εξουσίας

Στα 41 του χρόνια, ο Μίλερ έχει ήδη διαγράψει μια διαδρομή που τον έχει μετατρέψει σε έναν από τους πλέον επιδραστικούς ανθρώπους της αμερικανικής συντηρητικής πολιτικής. Δεν είναι ένας τεχνοκράτης που καλείται τώρα να αναλάβει τη διοικητική λειτουργία του Λευκού Οίκου. Είναι ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες της πολιτικής ταυτότητας του Τραμπ.

Η συνεργασία τους ξεκίνησε στην προεκλογική εκστρατεία του 2016, όταν ο Μίλερ ανέλαβε τη συγγραφή ομιλιών και τη διαμόρφωση πολιτικών μηνυμάτων. Πολύ γρήγορα απέκτησε κεντρικό ρόλο στη χάραξη της κυβερνητικής στρατηγικής, με βασικό πεδίο το μεταναστευτικό.

Πριν από την είσοδό του στο περιβάλλον του Τραμπ, είχε εργαστεί στο Κογκρέσο και είχε συνεργαστεί με τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Τζεφ Σέσιονς. Εκεί διαμόρφωσε τις πολιτικές θέσεις που αργότερα θα αποτελούσαν βασικό μέρος της ατζέντας America First.

Η πολιτική του φιλοσοφία στηρίζεται στον περιορισμό της μετανάστευσης, στην αυστηρότερη φύλαξη των συνόρων και στην ευρεία αξιοποίηση των εξουσιών του προέδρου. Στην πρώτη θητεία Τραμπ είχε συμμετάσχει στον σχεδιασμό των ταξιδιωτικών περιορισμών για πολίτες συγκεκριμένων χωρών, ενώ στη δεύτερη έγινε ένας από τους βασικούς συντονιστές της προσπάθειας για μαζικές απελάσεις.

Advertisement

Η επιρροή του αποτυπώθηκε και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η μεταναστευτική πολιτική. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του CNN, συμμετείχε σε καθημερινές πρωινές τηλεδιασκέψεις με στελέχη του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, ζητώντας συγκεκριμένα αποτελέσματα από τις υπηρεσίες. Το ίδιο δίκτυο ανέφερε ότι είχε πιέσει για 3.000 συλλήψεις μεταναστών ημερησίως, με την κυβέρνηση να αρνείται την ύπαρξη επίσημων ποσοστώσεων.

Με τη νέα του ιδιότητα, ο Μίλερ δεν θα περιορίζεται πλέον στην προώθηση συγκεκριμένων πολιτικών. Θα βρίσκεται στη θέση από την οποία θα συντονίζεται το σύνολο της κυβερνητικής λειτουργίας.

"I am pleased to announce that Mr. Stephen Miller, the current Deputy Chief of Staff of the Trump Administration, and one of my most trusted advisors, will become the Chief of Staff starting Monday, November 9, 2026. Susie Wiles, who has done an outstanding job, will be moving over to the Trump Political Operation. I want to thank her for her service as Chief of Staff — She has done a great job!" – President Donald J. Trump 🇺🇸 Advertisement November 6, 2026

Η αποχώρηση της Γουάιλς και το τέλος μιας διαφορετικής διαχείρισης

Η Σούζι Γουάιλς είχε αναλάβει έναν διαφορετικό ρόλο στον Λευκό Οίκο. Με πολυετή εμπειρία στις εκλογικές εκστρατείες και ισχυρές διασυνδέσεις στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, είχε ως βασική αποστολή να διατηρεί τον έλεγχο μιας κυβέρνησης με πολλές εσωτερικές εστίες επιρροής.

Η επιτυχία της προεκλογικής εκστρατείας του 2024 είχε ενισχύσει τη θέση της, καθώς θεωρούνταν ένα από τα πρόσωπα που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία. Στον Λευκό Οίκο επιχείρησε να επιβάλει διαδικασίες, να περιορίσει τις συγκρούσεις μεταξύ συνεργατών και να οργανώσει την πρόσβαση στον πρόεδρο.

Η αποχώρησή της έρχεται μετά την εκλογική αποτυχία των Ρεπουμπλικανών στις 3 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, ο Τραμπ εμφανίστηκε δυσαρεστημένος από την πολιτική στρατηγική του κόμματος, ενώ η ίδια υπέβαλε την παραίτησή της την Πέμπτη.

Advertisement

Η σύγκριση των δύο προσώπων είναι αποκαλυπτική. Η Γουάιλς είχε ως προτεραιότητα τη λειτουργία του πολιτικού μηχανισμού και τη διατήρηση ισορροπιών. Ο Μίλερ, αντίθετα, είναι ένας πολιτικός με σαφή ιδεολογική ταυτότητα, ο οποίος έχει αποδείξει ότι επιδιώκει την ταχεία και αποφασιστική εφαρμογή των επιλογών του προέδρου.

Το μεταναστευτικό στο επίκεντρο της νέας περιόδου

Το πρώτο μεγάλο πεδίο στο οποίο μπορεί να ενισχυθεί η επιρροή του νέου προσωπάρχη είναι η μεταναστευτική πολιτική. Πρόκειται για το ζήτημα στο οποίο έχει αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της πολιτικής του διαδρομής και στο οποίο έχει αναπτύξει τις πιο στενές σχέσεις με τον Τραμπ.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη πολιτική αποτελεί πλέον και ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της κυβέρνησης. Σύμφωνα με έρευνα του Associated Press, περίπου έξι στους δέκα ψηφοφόρους θεωρούσαν ότι η εφαρμογή των μέτρων για τη μετανάστευση είχε προχωρήσει υπερβολικά.

Advertisement

Η επιλογή του Μίλερ δείχνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αντιμετωπίζει αυτή τη δυσαρέσκεια ως λόγο αναθεώρησης της στρατηγικής του. Αντίθετα, εμπιστεύεται την εφαρμογή της σε έναν άνθρωπο που έχει ταυτιστεί με την αυστηρότερη εκδοχή της.

Advertisement

Το ερώτημα είναι αν η κυβέρνηση θα επιδιώξει ακόμη πιο επιθετική εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων ή αν θα επικεντρωθεί στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών που ήδη έχουν αναλάβει το συγκεκριμένο έργο.

Ένα Κογκρέσο που μπορεί να μπλοκάρει τον Τραμπ

Η νέα αποστολή του Μίλερ δεν θα είναι εύκολη. Από τον Ιανουάριο, ο Λευκός Οίκος θα πρέπει να λειτουργεί απέναντι σε ένα Κογκρέσο που ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια νομοθετικών πρωτοβουλιών του προέδρου.

Η νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα μπορεί να ενισχύσει την εποπτεία της κυβέρνησης, να οργανώσει έρευνες για τις αποφάσεις της και να καλέσει κυβερνητικούς αξιωματούχους να καταθέσουν. Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο τον Μίλερ.

Advertisement

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, έχει ήδη προαναγγείλει έλεγχο των ενεργειών του, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεταναστευτική πολιτική.

Έτσι, ο άνθρωπος που μέχρι σήμερα είχε σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των προεδρικών αποφάσεων ενδέχεται να βρεθεί στο επίκεντρο μιας εκτεταμένης κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης.

Η θέση του προσωπάρχη δεν προσφέρει θεσμική προστασία από τον έλεγχο του Κογκρέσου. Αντίθετα, η αυξημένη επιρροή του μπορεί να τον καταστήσει έναν από τους βασικούς στόχους της νέας αντιπολιτευτικής στρατηγικής των Δημοκρατικών.

Ο πόλεμος με το Ιράν και οι δύσκολες αποφάσεις

Σημαντικό ρόλο στη νέα περίοδο θα διαδραματίσουν και οι αποφάσεις για την εξωτερική πολιτική, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον πόλεμο με το Ιράν, ο οποίος έχει επιβαρύνει πολιτικά την κυβέρνηση.

Ο Μίλερ δεν προέρχεται από τον χώρο της διπλωματίας ή των παραδοσιακών μηχανισμών εθνικής ασφάλειας. Η επιρροή του, ωστόσο, έχει επεκταθεί και πέρα από τα ζητήματα εσωτερικής πολιτικής.

Οι εκτιμήσεις για τη στάση του απέναντι στη σύγκρουση δεν είναι ενιαίες. Το Axios τον έχει περιγράψει ως υποστηρικτή μιας σκληρότερης προσέγγισης απέναντι στην Τεχεράνη, ενώ ανάλυση του Atlantic αναφέρει ότι είχε υποστηρίξει τον τερματισμό του πολέμου.

Επομένως, η ανάληψη της νέας θέσης δεν προδικάζει συγκεκριμένη στρατιωτική στρατηγική. Του δίνει, όμως, μεγαλύτερη πρόσβαση στη διαδικασία διαμόρφωσης των αποφάσεων και τη δυνατότητα να συντονίζει τις εισηγήσεις των υπουργείων και των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην εξωτερική πολιτική.

Το μήνυμα προς το εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών

Πέρα από την κυβερνητική λειτουργία, η επιλογή Μίλερ αποτελεί και ένα σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Μετά τις εκλογικές απώλειες, αρκετά στελέχη αναμένεται να ζητήσουν επανεξέταση της στρατηγικής, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην οικονομία και στο κόστος ζωής.

Αυτή είναι μια συζήτηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή προτεραιοτήτων, καθώς η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων δεν περιορίστηκε στη μεταναστευτική πολιτική ή στον πόλεμο.

Ο Τραμπ, ωστόσο, επιλέγει να τοποθετήσει στην κορυφή του επιτελείου του έναν άνθρωπο που εκφράζει με συνέπεια την ιδεολογική κατεύθυνση του MAGA. Ο Μίλερ δεν έχει συνδεθεί με προσπάθειες προσέγγισης των Δημοκρατικών ή με αναζήτηση ευρύτερων πολιτικών συναινέσεων. Αντιθέτως, αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς υποστηρικτές της ατζέντας America First.

Η απόφαση δείχνει ότι ο πρόεδρος δεν επιθυμεί να απομακρυνθεί από τις πολιτικές που αποτέλεσαν τον πυρήνα της επιστροφής του στην εξουσία, ακόμη κι αν αυτές συνέβαλαν στην εκλογική φθορά του κόμματός του.

Η πραγματική δοκιμασία αρχίζει τώρα

Η ανάληψη της θέσης του προσωπάρχη μετατρέπει τον Μίλερ από έναν ισχυρό σύμβουλο σε κεντρικό διαχειριστή της προεδρικής εξουσίας. Θα έχει καθοριστικό ρόλο στον συντονισμό των υπουργείων, στη διαμόρφωση των κυβερνητικών προτεραιοτήτων και στη διαχείριση της πρόσβασης στον πρόεδρο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποφασίζει ο ίδιος για όλα. Ο Τραμπ παραμένει το απόλυτο κέντρο λήψης αποφάσεων και έχει αποδείξει ότι μπορεί να παρακάμπτει ακόμη και τους στενότερους συνεργάτες του.

Η διαφορά είναι ότι πλέον ένας άνθρωπος με έντονη ιδεολογική ταυτότητα και προσωπική συμμετοχή στον σχεδιασμό της κυβερνητικής ατζέντας θα έχει την ευθύνη να οργανώνει ολόκληρη τη λειτουργία του Λευκού Οίκου.

Με τους Δημοκρατικούς να αποκτούν τον έλεγχο του Κογκρέσου, τις πιέσεις για την οικονομία να εντείνονται και τον πόλεμο να παραμένει ένα ανοιχτό μέτωπο, ο νέος προσωπάρχης αναλαμβάνει σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της δεύτερης θητείας Τραμπ.

Το πολιτικό μήνυμα της επιλογής είναι σαφές: ο Αμερικανός πρόεδρος δεν επιλέγει την αλλαγή προσώπων για να αλλάξει κατεύθυνση, αλλά για να προωθήσει πιο αποφασιστικά την ίδια πολιτική ατζέντα. Το αν αυτή η στρατηγική θα αποδειχθεί αποτελεσματική ή θα εντείνει τη σύγκρουση με τους θεσμούς και την κοινωνία θα φανεί στην πράξη.