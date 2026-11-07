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Ο δράστης εντοπίστηκε έπειτα από παρακολούθηση σε διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια, όπου βρέθηκε οπλισμός, χειροβομβίδες και έγγραφα με πλαστά στοιχεία ταυτοποίησης.

Κατά την προανάκριση, ο συλληφθείς φέρεται να ομολόγησε δύο ακόμη ανθρωποκτονίες που διέπραξε στην Αλβανία πριν από το 2002, χρησιμοποιώντας παρόμοια μέθοδο δράσης.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο εμπλοκής του σε επιπλέον εγκληματικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων που παραπέμπουν σε συμβόλαια θανάτου.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης συνελήφθη επίσης μια 41χρονη γυναίκα για υπόθαλψη εγκληματία, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τη διασύνδεση του οπλισμού με άλλες υποθέσεις.

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Έξι χρόνια μετά τη διπλή δολοφονία στο Λουτράκι, ο άνδρας που είχε καταδικαστεί ερήμην σε δις ισόβια έπεσε τελικά στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. Ο 44χρονος Αλβανός εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια, όπου φέρεται να ζούσε απομονωμένος, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις μετακινήσεις του για να μην κινήσει υποψίες.

Η σύλληψή του, ωστόσο, αποκάλυψε μια υπόθεση με ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις. Ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι είχε διαπράξει δύο ανθρωποκτονίες στην Αλβανία πριν από το 2002, ενώ οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να συνδέεται και με άλλες δολοφονίες, στο πλαίσιο συμβολαίων θανάτου.

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Στο διαμέρισμα όπου κρυβόταν εντοπίστηκε ένα μικρό οπλοστάσιο, με πιστόλι, δύο χειροβομβίδες και πυροδοτικούς μηχανισμούς, αλλά και έγγραφα άλλου προσώπου με τη φωτογραφία του.

Οι 15 ημέρες παρακολούθησης και η έφοδος στα Κάτω Πατήσια

Η πληροφορία που έφτασε πριν από περίπου 15 ημέρες στην ΕΛ.ΑΣ. έθεσε σε κίνηση την επιχείρηση εντοπισμού του καταζητούμενου. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών άρχισαν να παρακολουθούν διακριτικά ένα διαμέρισμα στα Πατήσια, προσπαθώντας να εξακριβώσουν ποιος βρισκόταν μέσα.

Από την παρακολούθηση διαπίστωσαν ότι ο 44χρονος έβγαινε ελάχιστα από το σπίτι και απέφευγε τις άσκοπες μετακινήσεις. Η τακτική αυτή φαίνεται πως τον είχε βοηθήσει να διατηρεί χαμηλό προφίλ επί έξι χρόνια.

Το πρωί της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η αστυνομική επιχείρηση, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ. Οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο διαμέρισμα και συνέλαβαν τον άνδρα, ο οποίος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι στο παρελθόν είχε υπηρετήσει ως αστυνομικός στην Αλβανία.

Το διπλό φονικό με το τσεκούρι στο Λουτράκι

Η υπόθεση για την οποία είχε καταδικαστεί αφορά τη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε τη νύχτα της 10ης προς την 11η Οκτωβρίου 2020, σε εξοχική κατοικία στο Λουτράκι.

Θύματα ήταν η πρώην σύντροφός του, ουκρανικής καταγωγής, και ο τότε σύντροφός της, ένας Έλληνας φαρμακοποιός. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο δράστης φέρεται να τους επιτέθηκε με τσεκούρι, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό τους.

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Στη συνέχεια, φέρεται να αφαίρεσε χρήματα και κοσμήματα από την κατοικία, ενώ πήρε το αυτοκίνητο της γυναίκας και το μετέφερε σε απομονωμένη περιοχή, όπου το πυρπόλησε, επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση ο 44χρονος καταδικάστηκε ερήμην σε δις ισόβια. Παρά την καταδικαστική απόφαση, πάντως, εξακολουθεί να αρνείται την εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία.

Οι δύο δολοφονίες στην Αλβανία που φέρεται να ομολόγησε

Ενώ αρνείται τη συμμετοχή του στο έγκλημα του Λουτρακίου, ο 44χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι είχε διαπράξει δύο ακόμη ανθρωποκτονίες στην Αλβανία, πριν από το 2002.

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Σύμφωνα με όσα φέρεται να αποκάλυψε, και σε εκείνες τις περιπτώσεις είχε χρησιμοποιήσει τσεκούρι. Μετά τις δολοφονίες εγκατέλειψε την Αλβανία και ήρθε στην Ελλάδα, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη και τη φυλάκιση.

Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις είχε εκδοθεί αγγελία αναζήτησής του, ενώ φέρεται να είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 22 ετών. Οι ανθρωποκτονίες αυτές έχουν πλέον παραγραφεί, γεγονός που, σύμφωνα με αστυνομικές εκτιμήσεις, ενδέχεται να εξηγεί γιατί επέλεξε να μιλήσει γι’ αυτές.

Οι αστυνομικοί, πάντως, δεν αποκλείουν οι συγκεκριμένες αναφορές να αποτελούν προσπάθεια παραπλάνησης, ώστε να απομακρυνθεί η προσοχή από άλλες εγκληματικές ενέργειες που ενδεχομένως τον αφορούν.

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Το οπλοστάσιο και η ταυτότητα με τη φωτογραφία του

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα από την έρευνα στο διαμέρισμα όπου κρυβόταν ο καταζητούμενος.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν ένα ασημί πιστόλι με ξύλινη λαβή, δύο πλήρως λειτουργικές χειροβομβίδες και δύο πυροδοτικούς μηχανισμούς χειροβομβίδων. Βρέθηκαν επίσης τρία ζευγάρια μεταλλικές χειροπέδες, καθώς και άδεια διαμονής άλλου προσώπου στην οποία είχε τοποθετηθεί η φωτογραφία του συλληφθέντος.

Το πιστόλι έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστεί εάν έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποια άλλη εγκληματική ενέργεια. Οι χειροβομβίδες και οι μηχανισμοί εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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Σε βάρος του σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών.

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Οι υποψίες για συμβόλαια θανάτου και η 41χρονη που συνελήφθη

Το ενδιαφέρον των αστυνομικών στρέφεται πλέον και σε άλλες ανεξιχνίαστες ανθρωποκτονίες. Οι εκτιμήσεις που εξετάζονται κάνουν λόγο για πιθανή εμπλοκή του 44χρονου σε δολοφονίες με χαρακτηριστικά συμβολαίων θανάτου, με τις Αρχές να επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν είχε αναλάβει ρόλο εκτελεστή για λογαριασμό τρίτων.

Παράλληλα, μέσω της συνεργασίας με την Interpol και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αλβανίας, διαπιστώθηκε ότι αναζητούνταν διεθνώς και για υπόθεση απόπειρας ένοπλης ληστείας από κοινού με άλλα άτομα.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθη και μία 41χρονη αλλοδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για υπόθαλψη εγκληματία και παραβίαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

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Ο 44χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, ληστειών, όπλων και άλλες παραβάσεις. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να εξεταστεί το όπλο που βρέθηκε στην κατοχή του, αλλά και τυχόν διασυνδέσεις του με άλλες εγκληματικές ενέργειες.