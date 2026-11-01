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Τρεις ποδηλάτες τραυματίστηκαν στο Λουτράκι το μεσημέρι της Κυριακής 1/11, κατά τη διάρκεια ποδηλατικού αγώνα. Ένας εξ αυτών νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση.

Σοβαρό ατύχημα σε ποδηλατικό αγώνα στο Λουτράκι

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, στο περιστατικό ενεπλάκησαν τρεις ποδηλάτες, ένας Ιταλός, ένας Βρετανός και ένας Κύπριος, οι οποίοι φέρεται να συγκρούστηκαν μεταξύ τους, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

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Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι τρεις, με τον Ιταλό ποδηλάτη να φέρει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα σοβαρότερα τραύματα. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η κατάσταση του Ιταλού ποδηλάτη κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του. Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου μεταφέρεται αυτή την ώρα.