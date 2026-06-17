Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε και φέτος το πέμπτο Taste of Loutraki, το γαστορνομικό φεστιβάλ που αποτελεί θεσμό για την Κορινθία και έχει εξελιχθεί σε μία συντονισμένη πρωτοβουλία προβολής της γαστρονομικής ταυτότητας της περιοχής.

Ένα τριήμερο γεμάτο δράσεις, γευστικές δοκιμές, οινογνωσία, επίσκεψη σε όμορφα μέρη και συνάντηση με τους ανθρώπους που δημιούργήσαν το Taste of Loutraki και βρίσκονται πίσω από κάθε δράση του φεστιβάλ.

Advertisement

Advertisement

Γαστρονομία με φόντο τον Φάρο Μελαγκάβι

Στα highlight του φεστιβάλ ξεχωρίσαμε την επίσκεψη μας στο Ηραίο Περαχώρας όπου δεσπόζει ο επιβλητικός Φάρος «Μελαγκάβι», που έχει αναγνωριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Εκεί, είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε Live Cooking & γευσιγνωσία με τους chef Σωτήρη Φιλίππου, Κώστα Σακκούλη και Τάκη Διαμαντόπολο και να δοκιμάσουμε μοναδικά πιάτα που συνδυάζουν την παραδοσιακή κουζίνα με τις σύγχρονες τάσεις στη γαστρονομία.

Τα ιαματικά λουτρά, αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας του Λουτρακίου

Τα Δημοτικά Ιαματικά Λουτρά του Λουτρακίου δεν θα μπορούσαν να λείπουν από την εμπειρία του φεστιβάλ, καθώς αποτελούν σήμα κατατεθέν της περιοχής και έναν από τους σημαντικότερους πόλους έλξης για επισκέπτες που αναζητούν στιγμές χαλάρωσης, αναζωογόνησης και ευεξίας. Άλλωστε, οι θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών νερών είναι ευρέως γνωστές, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανακούφιση και την αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων.

Η μεγάλη γιορτή γεύσης στην καρδιά του Λουτρακίου

Η κορύφωση του φεστιβάλ ήρθε με την κεντρική εκδήλωση, όπου πραγματοποιηθηκε στην πλατεια Κρήνης, στην παραλία Λουτρακίου. Εκεί συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, δημοσιογράφοι και παράγοντες του φεστιβάλ σε μία γιορτή γεύσης, μουσικής και χαράς. Είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε τοπικά προϊοντα από ντόπιους παραγωγούς και κορυφαίες επιχειρήσεις της Κορινθίας καθώς και να περιηγθούμε στα ειδικά διαμορφωμένα εκθεσιακά περίπτερα που συνέθεταν μία εμπειρία γεμάτη καλό φαγητό μουσική και γιορτινή διάθεση.

Ο Γιάννης Κόντης, διευθυντής του Τουριστικού Οργανισμού Λουτρακίου μίλησε στη Hufffpost Greeee για την ανάδειξη της περιοχής ως γαστρονομικού προορισμού και τις προσπάθειες που γίνονται για την περαιτέρω ανάπτυξη της.

Advertisement

«Ο γαστονομικός πλούτος της Κοριθνίας είναι πολύ μεγάλος και εμείς προσπαθούμε μέσα από το φεστιβάλ να τον αναδείξουμε, να τον προωθήσουμε και να τον γνωστοποιήσουμε σε κόσμο που δεν τον γνωρίζει τόσο και στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η γαστονομία είναι ένας κλάδος ραγδαία αναπτυσσόμενος ειδικά όσον αφορά τον τουρισμό και είναι ένας από τους κλάδους που θέλουμε να δώσουμε βάση».

Έχουμε δώσει μια προστιθέμενη αξία στον τόπο, αναδεικνύοντας μια πτυχή που ο περισσότερος κόσμος δεν ήξερε ότι έχει η περιοχή μας

Συνεργασία με κοινό στόχο την τουριστική ανάπτυξη

Για το Taste of Loutraki μας μίλησε και η Ανδριάννα Αριστοδήμου, από τον Τουριστικό Οργανισμό Λουτρακίου, τονίζοντας ότι η υλοποιήση του φεστιβάλ είναι ομαδική υπόθεση.

Advertisement

«Το γαστρονομικό φεστιβάλ Taste of Loutraki, the Corinthian food festival, παντρεύει τη γαστρονομία με το τουριστικό προϊόν του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων και δε θα μπορούσε να υλοποιηθεί αν όλοι οι φορείς δεν το αγκάλιαζαν και συνέδραμαν σε όλο αυτό το εγχείρημα».

«Το Επιμελητήριο Κορινθίας, σε στενή συνεργασία με τον Τουριστικό Οργανισμό Λουτρακίου, τον Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων και τον Σύλλογο Επισιτιστών Λουτρακίου «Ξένιος Ζευς», βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διοργάνωσης, συμβάλλοντας ενεργά στην επιτυχία του φεστιβάλ. Παράλληλα, πολύτιμη είναι και η στήριξη σημαντικών υποστηρικτών της διοργάνωσης, όπως το Λιμενικό Ταμείο, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Ένωση Ξενοδόχων Κορινθίας», αποδεικνύοντας πως όταν οι τοπικοί φορείς συνεργάζονται, μπορούν να δημιουργήσουν δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια, τον τουρισμό και την τοπική ανάπτυξη», εξηγεί η κα. Αριστοδήμου.

Το φινάλε του φεστιβάλ στο Λαογραφικό Μουσείο Περαχώρας

Το φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με μία ξεχωριστή και ιδιαίτερα συγκινητική δράση, καθώς είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε το Λαογραφικό Μουσείο Περαχώρας σε μία μοναδική εκδήλωση γαστρονομίας με γευσιγνωσίες τοπικών εδεσμάτων που μας ετοίμασαν γυναίκες της περιοχής.

Advertisement

Η πρόεδρος του Μουσείου, Μαρίκα Γεωργίου, μίλησε στη HuffPost Greece για τη σπουδαιότητα του Μουσείου και την ανάγκη διατήρησης της τοπικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς.

«Με σεβασμό και αγαπη στην ιστορία καταλάβαμε ότι μεγαλώνοντας εμείς θα χάνοταν η ιστορία του χωριού, οπότε έπρεπε κάτι να κάνουμε για να την κρατήσουμε ζωντανή. Το μουσείο έχει ξεπεράσει τους 12.000 επισκέπτες, έρχονται πολλά σχολεία, ωστόσο πέρα από την ξενάγηση στις συλλογές του μουσείου, μας ενδιαφέρει να υπάρχει ένα βιωματικό εργαστήρι, εντάσσοντας πάντα τη γαστρονομική κουλτουρα της Περαχώρας σε όλα τα προγράμματα», αναφέρει η κα. Γεωργίου.





Advertisement

Advertisement