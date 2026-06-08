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Στη σύλληψη ενός 70χρονου υπηκόου Γαλλίας προχώρησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), στο πλαίσιο της διερεύνησης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Περαχώρας Λουτρακίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο άνδρας εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του.

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Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί γρήγορα ισχυρός μηχανισμός τόσο από εδάφους όσο και από αέρος. Η ταχεία επέμβαση συνέβαλε καθοριστικά στην ανάσχεση και τον περιορισμό της φωτιάς προτού αυτή επεκταθεί και λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 106 πυροσβέστες, πλαισιωμένοι από πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 6ης και 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., καθώς και 30 πυροσβεστικά οχήματα και μεγάλο αριθμό εθελοντών.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον εναέριο συντονισμό της επιχείρησης. Παράλληλα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Περιφερειών Αττικής και Πελοποννήσου συνδράμουν στο έργο της πυρόσβεσης, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ έχει συνεχή εικόνα της κατάστασης μέσω drone που διαθέτει τόσο οπτική όσο και θερμική κάμερα, επιτρέποντας την άμεση παρακολούθηση της εξέλιξης της πυρκαγιάς.

Παρά τη γρήγορη εξάπλωση που παρουσίασε αρχικά το μέτωπο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να θέσουν τη φωτιά σε ύφεση, αποτρέποντας την περαιτέρω επέκτασή της.