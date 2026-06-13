Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου (13/6) σεδασική έκταση στην περιοχή Σχίνος του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων στην Κόρινθο.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η εστία της φωτιάς ήταν μικρή, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η συνδρομή εναέριου μέσου λόγω της δύσβατης περιοχής.
Φωτιά ξέσπασε στον Λουτράκι
Στο σημείο σπεύδουν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων από την 9η ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα και ένα αεροσκάφος.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης και εθελοντές της περιοχής, με τις δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή εξάπλωσής της.
Σύμφωνα με το korinthosTV, φαίνεται πως η φωτιά προκλήθηκε από την πτώση κεραυνού.