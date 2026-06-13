Φωτιά στα Γεράνεια από πτώση κεραυνού (Φωτό από KorinthosTv.gr)

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Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου (13/6) σεδασική έκταση στην περιοχή Σχίνος του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων στην Κόρινθο.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η εστία της φωτιάς ήταν μικρή, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η συνδρομή εναέριου μέσου λόγω της δύσβατης περιοχής.

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Φωτιά ξέσπασε στον Λουτράκι

Στο σημείο σπεύδουν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων από την 9η ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα και ένα αεροσκάφος.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης και εθελοντές της περιοχής, με τις δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή εξάπλωσής της.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σχίνος του δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ , 8 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 13, 2026

Σύμφωνα με το korinthosTV, φαίνεται πως η φωτιά προκλήθηκε από την πτώση κεραυνού.