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Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 6/3, μέλη της οικογένειας του Νίκου Ταγαρά, φίλοι, συνεργάτες, στελέχη της πολιτικής σκηνής, καθώς και πλήθος κόσμου κατέφτασαν στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου για να πουν το ύστατο χαίρε στον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το τελευταίο αντίο στον Νίκο Ταγαρά

Ο εκλιπών έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 70 ετών, νικημένος από τον καρκίνο μετά από μια δύσκολη μάχη.

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Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στη 13:00 στον ίδιο ναό, με την παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της πολιτικής και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ στην τελετή θα παρευρεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Να σημειωθεί ότι η σορός του Νίκου Ταγαρά έφτασε στην εκκλησία από τις 10:00 το πρωί.

Μετά το πέρας της ακολουθίας, η σορός του θα ταφεί στο Χιλιομόδι Κορινθίας, τον τόπο καταγωγής και αναφοράς του Νίκου Ταγαρά, με τον οποίο διατήρησε ισχυρούς δεσμούς σε όλη τη διάρκεια της δημόσιας πορείας του.

Ο επικήδειος του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Είμαι και εγώ σήμερα εδώ για να σε αποχαιρετίσω μαζί με τους πολλούς φίλους σου, την όμορφη οικογένειά σου, τους ανθρώπους που χρόνια σε τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους. Με τους συναγωνιστές μας στη Νέα Δημοκρατία, με το Υπουργικό Συμβούλιο αλλά και με πολιτικούς από όλες τις παρατάξεις που τους κέρδισες με τις γνώσεις σου, με το ήθος σου και κυρίως με την ευπρέπειά σου.

Είμαι επίσης εδώ, για να θρηνήσω και ένα πολύτιμο συνεργάτη, κυρίως όμως για να σου πω από καρδιάς ότι θα μείνεις πάντα στη μνήμη μας ως ένα φωτεινό παράδειγμα αυτοδημιούργητου και άξιου επιστήμονα, πολιτικού που ήξερε να συνδυάζει την αθόρυβη δράση με το αποτέλεσμα. Υπήρξε ακέραιος και σοβαρός, πιστός στο καθήκον και ταυτόχρονα πράος και συναινετικός με τους συνομιλητές του.

Είμαι ακόμα εδώ, για να σε ευχαριστήσω για τα πολλά που πρόσφερες στην πατρίδα. Ως δήμαρχος, ως νομάρχης, ως βουλευτής και ύστερα αναλαμβάνοντας μία σημαντική κυβερνητική ευθύνη: για τον πρώτο ολοκληρωμένο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας. Είναι μία μεταρρύθμιση τη σημασία της οποίας εσύ γνώριζες καλύτερα από τον καθένα. Μία μεταρρύθμιση την οποία και εγώ την έχω στην καρδιά μου, θυμάμαι τις ατελείωτες συσκέψεις μαζί σου. Μας εξηγούσες για να καταλάβουμε την περιπλοκότητα του εγχειρήματος που είχες αναλάβει.

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Και τι τραγική ειρωνεία: Αύριο ψηφίζεται στην Ολομέλεια ο νέος κώδικας χωρίς εσένα να είσαι εκεί να τον δεις να γίνεται πράξη. Θα μείνει όμως η κορυφαία παρακαταθήκη σου και ως ένα έργο το οποίο αποφασίσαμε από εδώ και στο εξής να φέρει το όνομά σου. Γιατί σε όποιο πόστο και αν σου ζήτησα να εργαστείς, ποτέ δεν ακούστηκε έστω και μία φωνή έντασης.

Είμαι τέλος εδώ, για να τιμήσω μία πολύχρονη πορεία στα κοινά που πιστεύω ότι αναδεικνύει τελικά το καλό πρόσωπο της πολιτικής. Γιατί, εσύ Νίκο απέδειξες ότι την κομματική σου συνέπεια τη συνοδεύει πάντα η διάθεση συνεννόησης και την αποφασιστικότητα μπορεί να την συνοδεύει η σύνεση. Αρετές δυσεύρετες στις μέρες μας.

Ξέρω ότι πάλεψες με αξιοπρέπεια, θυμάμαι χαρακτηριστικά το τελευταίο μας τηλεφώνημα όπου επέμενες να μου μιλάς για το αντικείμενο της δουλειάς. Όπως ξέρω, ότι από τα λόγια προτιμούσες τη δουλειά. Έτσι θα προτιμήσω και εγώ τη δωρική σου στάση παραλείποντας τα πολλά που θα μπορούσα να πω. Να σε ευχαριστήσω μόνο για κάτι πολύτιμο που μας ενέπνευσες: τη βεβαιότητα πως αρχές και αξίες όπως η προσήλωση στο κοινό καλό, μπορεί μερικές φορές να μοιάζουν παραδοσιακές, όμως η παρουσία σαν τη δική σου τη μετουσίωσε ως ένα επίκαιρο και απολύτως αναγκαίο χαρακτηριστικό της δημόσιας ζωής. Γιατί σήμερα όσο ποτέ Νίκο, χρειαζόμαστε παραδείγματα σαν και αυτά που μας χάρισες.

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Πολιτικοί που είναι ταυτόχρονα άνθρωποι, σκέψη σύνθετη που ταυτόχρονα μπορεί να μεταδίδεται απλά… Και κυρίως δουλειά, σκληρή δουλειά, επίπονη δουλειά για το αποτέλεσμα και την ενότητα όλων γύρω από αυτό. Είναι προτερήματα τα οποία τώρα θα σε συντροφεύουν μαζί με την αγάπη των χιλιάδων φίλων σου, αλλά μαζί και με τον σεβασμό των αντιπάλων σου. Αντίο Νίκο. Πραγματικά την αξίζεις την ελληνική σημαία που θα σε συνοδεύει στην τελευταία σου κατοικία».

Η τελευταία επιθυμία της οικογένειας

Παράλληλα, η οικογένεια του Νίκου Ταγαρά εξέφρασε την επιθυμία της, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να ενισχύσουν τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα».

Η είδηση της απώλειάς του έχει αφήσει βαθύ πένθος στην τοπική κοινωνία της Κορινθίας, ενώ πλήθος μηνυμάτων συλλυπητηρίων και συμπαράστασης συνεχίζουν να καταφθάνουν από φορείς, συλλόγους και απλούς πολίτες που τον γνώρισαν ή τον εκτίμησαν από απόσταση.

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Νίκος Δένδιας

Αντώνης Σαμαράς

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Ντόρα Μπακογιάννη, Ισίδωρος Κούβελος

EUROKINISSI

Παύλος Μαρινάκης

Νικήτας Κακλαμάνης

Νίκη Κεραμέως

Γρηγόρης Δημητριάδης

EUROKINISSI