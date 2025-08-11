Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε οι άστεγοι, τους οποίους είδε καθ’οδόν προς το γήπεδο γκόλφ, να απομακρυνθούν αμέσως από την Ουάσινγκτον.

«Οι Άστεγοι πρέπει να απομακρυνθούν, ΑΜΕΣΩΣ», έγραψε την Κυριακή (10/8) το βράδυ ο Τραμπ στο Truth Social, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει, αναρτώντας φωτογραφίες στις οποίες εικονίζονται αντίσκηνα και σκουπίδια κατά μήκος οδού.

«Θα σας δώσουμε μέρη για να μείνετε, αλλά ΜΑΚΡΙΑ από την Πρωτεύουσα. Οι Εγκληματίες, δεν χρειάζεται να φύγετε. Θα σας βάλουμε στη φυλακή όπου ανήκετε», έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης σε μια συνέντευξη Τύπου που είναι προγραμματισμένη για σήμερα με θέμα το έγκλημα και την καθαριότητα στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ. Δήλωσε πως η πόλη θα πρέπει να γίνει «ασφαλέστερη και πιο ωραία απ’ ό,τι ήταν ποτέ στο παρελθόν».

Η Ουάσινγκτον, ως πρωτεύουσα των ΗΠΑ, κυβερνάται από τη δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιό της, όμως παραμένει υπό σημαντική ομοσπονδιακή εποπτεία.

Ο ρεπουμπλικανός Τραμπ συχνά επικρίνει τη δημοκρατική δήμαρχο της πόλης Μιούριελ Μπάουζερ. Σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση καταστρώνει σχέδια για την ανάπτυξη εκατοντάδων μελών της Εθνοφρουράς για την επίτευξη των στόχων του Τραμπ, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμα τελική απόφαση.

Ο ίδιος ο Τραμπ δεν έκανε γνωστό πώς σκοπεύει να απομακρύνει τους άστεγους από την πόλη. Πριν από δύο εβδομάδες, ο αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει σχέδια να αναλάβει δράση εναντίον των αστέγων που βρίσκονται κοντά στο Λευκό Οίκο. «Πιστεύω πως είναι απαίσιο και θα τους απομακρύνουμε αμέσως», είχε δηλώσει.