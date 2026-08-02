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Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση με τις πυρκαγιές στην Πολιτεία της Ουάσινγκτον, καθώς οι φλόγες έχουν καταστρέψει περισσότερα από ένα εκατομμύριο στρέμματα, προκαλώντας ευρείες εκκενώσεις περιοχών και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στην περιοχή του Σποκάν, όπως ανακοίνωσαν οι πολιτειακές αρχές το βράδυ του Σαββάτου.

Περίπου 4.000 πυροσβέστες και διασώστες επιχειρούν για την κατάσβεση περισσότερων από 12 πύρινων μετώπων σε ολόκληρη την πολιτεία.

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Ο κυβερνήτης Μπομπ Φέργκιουσον κήρυξε την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το πρωί του Σαββάτου, επιβάλλοντας παράλληλα καθολική απαγόρευση καύσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θάνατοι, σύμφωνα με τις αρχές.

🚨🇺🇸 This footage out of Spokane, Washington is terrifying.



Smoke swallowing the horizon and families trying to outrun a fire that started only hours earlier.



Level 3 evacuations across multiple areas.



The Old Trails Fire is past 2,300 acres and moving fast on 45 mph gusts.… August 2, 2026

Εκκενώσεις υποδομών και κατοικιών

Το Σποκάν, μια πόλη περίπου 230.000 κατοίκων στην ανατολική Ουάσινγκτον, βρίσκεται αντιμέτωπο με την πυρκαγιά «Old Trails Fire». Ο επικεφαλής της Δασικής Υπηρεσίας, Τζορτζ Γκάισλερ, ανέφερε ότι η φωτιά μαίνεται σε έκταση 12.000 στρεμμάτων και απειλεί άμεσα 4.000 κτίσματα.

Σημαντικές υποδομές στην πόλη έχουν ήδη εκκενωθεί, όπως δήλωσε η δήμαρχος Λίζα Μπράουν μεταξύ των οποίων εγκαταστάσεις καθαρισμού υδάτων, εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων για παραγωγή ενέργειας, καθώς και το νοσοκομείο της Υπηρεσίας Υποθέσεων Βετεράνων.

Μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου είχαν εκκενωθεί περίπου 200 κατοικίες στο Σποκάν, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί δραματικά. «Πρόκειται για μεγάλες περιοχές της πόλης, επομένως υποθέτω ότι οι εκτοπισμένοι θα είναι πολύ περισσότεροι», σημείωσε η δήμαρχος.

«Η πολιτεία μας αντιμετωπίζει μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση με πολλαπλά μέτωπα», δήλωσε ο κυβερνήτης Φέργκιουσον, υπογραμμίζοντας ότι οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες του Σαββατοκύριακου δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

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Μέχρι στιγμής, κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, έχουν αποτεφρωθεί συνολικά περίπου 1.800.000 στρέμματαστην πολιτεία. «Αυτό που συμβαίνει δεν είναι φυσιολογικό… Βλέπουμε ανεξέλεγκτες πυρκαγιές σε ολόκληρη την Ουάσινγκτον», τόνισε ο κ. Άπτγκροουβ.

Scenes from Spokane, Washington, as a wildfire moves through the area, burning homes. pic.twitter.com/HjagQWw5Pi — Open Source Intel (@Osint613) August 2, 2026

Εκτός από την Εθνοφρουρά, στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν πυροσβέστες από περισσότερες από 12 αμερικανικές πολιτείες.

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«Αυτό που ζούμε εκεί είναι μια τραγωδία», δήλωσε ο υποστράτηγος Τζεντ Γουέλς (Gent Welsh), διοικητής της Εθνοφρουράς της Ουάσινγκτον. «Όταν ξημερώσει η επόμενη μέρα, θεωρώ πως όλοι θα σοκαριστούμε από τις εικόνες που θα αντικρίσουμε».

Πηγή: Reuters

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