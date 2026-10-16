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Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός καταθέτει αίτημα στη Super League, προκειμένου να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης στο ΟΑΚΑ, στη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του Παναθηναϊκού.

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Επιπλέον οι ποδοσφαιριστές θα φορούν μαύρα περιβραχιόνια ως ένδειξη πένθους, ενώ μετά το πέρας της προθέρμανσης των ομάδων θα δοθεί από ένα λουλούδι σε συγκεκριμένο σημείο στην είσοδο της φισούνας και από τις δύο ομάδες.

Επιπρόσθετα, στη σουίτα από την οποία έβλεπε τα παιχνίδια και στη συγκεκριμένη θέση που καθόταν θα τοποθετηθούν λουλούδια.