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Πολλά μέλη της ευρωπαϊκής δύναμης στη Βοσνία (Eufor) σκοτώθηκαν και άλλοι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν σοβαρά όταν συνετρίβη ένα ιταλικό στρατιωτικό ελικόπτερο, ανακοίνωσε η διοίκηση αυτής της δύναμης που εδρεύει στο Σαράγεβο.

«Η Eufor μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ένα ιταλικόα CH-47 Chinook της Eufor συνετρίβη νωρίτερα σήμερα στο Μπρτσκο (βορειοανατολική Βοσνία). Από το δυστύχημα, πολλά μέλη του προσωπικού της Eufor βρήκαν τραγικό θάνατο και άλλα τραυματίστηκαν σοβαρά» ανέφερε η ιταλική διοίκηση αυτής της ευρωπαϊκής δύναμης.

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Σύμφωνα με πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης, τρία μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν ενώ υπάρχουν και 12 τραυματίες.

WATCH: The moment an Italian Army CH-47 Chinook helicopter crashed this afternoon in Brčko, northeastern Bosnia and Herzegovina. Contributed by @MoloWarMonitor https://t.co/zilhMNAxGa October 29, 2026

Στην ανακοίνωσή της, η Eufor δεν διευκρινίζει την εθνικότητα των θυμάτων, όμως καλεί τους πολίτες της Βοσνίας «να μην κάνουν εικασίες για την ταυτότητα των μελών» της δύναμης που επέβαιναν στο ελικόπτερο.

«Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών βρίσκονται στο σημείο και προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση. Η Eufor διεξάγει πλήρη και εις βάθος έρευνα για το δυστύχημα και θα ανακοινώσει περισσότερες πληροφορίες όταν θα επαληθευτούν και στον κατάλληλο χρόνο», πρόσθεσε.

Στην πρώτη ανακοίνωσή της η Eufor ανέφερε ότι το ελικόπτερο συνετρίβη ενώ εκτελούσε «επιχείρηση ρουτίνας» και ότι δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των πολιτών.

Πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες του κατεστραμμένου ελικοπτέρου, το οποίο έπεσε σε μια επίπεδη, χορταριασμένη έκταση, κοντά στην κοινότητα Γκόριτσα του Μπρτσκο, που απέχει 180 χιλιόμετρα από το Σαράγεβο.

Η Eufor έχει αναπτυχθεί στη Βοσνία με αρμοδιότητα τη διαφύλαξη της ειρήνης. Η αποστολή αριθμεί πολλές χιλιάδες στρατιωτικούς σε αυτή τη χώρα των Βαλκανίων.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ