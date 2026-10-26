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Ένα πολυδαίδαλο δίκτυο 520 εταιρειών, δεκάδες εμπλεκόμενα πρόσωπα και εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο που ξεπερνά τα 100.000.000 ευρώ βρίσκονται στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής. Οι Αρχές προχώρησαν σε 56 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και του 57χρονου Άγγελου Γιαννακόπουλου, ο οποίος συνδέεται με την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο» και ήταν ήδη γνωστός στις διωκτικές Αρχές από παλαιότερες υποθέσεις.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το σύνθετο εταιρικό σχήμα και να προσδιορίσουν τον ρόλο κάθε εμπλεκομένου. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τόσο νόμιμες όσο και φερόμενες ως εικονικές επιχειρήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη οικονομικής δραστηριότητας και την αποφυγή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

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Η υπόθεση έρχεται στο προσκήνιο μετά τη μεγάλη έρευνα για την Pizza Fan, επαναφέροντας στο επίκεντρο το ζήτημα της φοροδιαφυγής μέσω σύνθετων εταιρικών δικτύων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εστίασης και της μαζικής λιανικής πώλησης.

Στο μικροσκόπιο 520 εταιρείες και γνωστές αλυσίδες φούρνων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το φερόμενο δίκτυο περιλαμβάνει εκατοντάδες εταιρείες, με έδρες κυρίως στην Αθήνα, αλλά και σε τουριστικές περιοχές, όπως η Μύκονος και η Ρόδος. Οι επιχειρήσεις φέρονται να δραστηριοποιούνται σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε άλλους τομείς της αγοράς.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται εταιρείες που συνδέονται με γνωστές αλυσίδες αρτοποιίας και εστίασης, μεταξύ των οποίων το «Χωριάτικο», οι «Αττικοί Φούρνοι» και το «Bread Factory». Περίπου 200 καταστήματα φέρονται να συνδέονται με το όνομα του Άγγελου Γιαννακόπουλου, είτε μέσω επίσημων εταιρικών σχέσεων είτε μέσω προσώπων που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ή εκπρόσωποι επιχειρήσεων.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιούνταν εικονικές εταιρείες και πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», προκειμένου να αποκρύπτονται οι πραγματικοί δικαιούχοι και να αποφεύγεται η καταβολή φόρων, εργοδοτικών εισφορών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων προς τον ΕΦΚΑ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται δεκάδες άτομα, μεταξύ των οποίων φερόμενοι στενοί συνεργάτες του 57χρονου, επιχειρηματίες, λογιστές και πρόσωπα που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών. Οι Αρχές διερευνούν τον βαθμό συμμετοχής κάθε προσώπου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το εταιρικό πλέγμα.

Η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο υπερβαίνει τα 100.000.000 ευρώ, με την έρευνα να επικεντρώνεται στον εντοπισμό των οικονομικών διαδρομών και στον προσδιορισμό της έκτασης των φερόμενων παραβάσεων.

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Η σύλληψη στα Ιωάννινα και το ταξίδι μέσω Αλβανίας προς το Ντουμπάι

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φέρεται να έπαιξαν οι πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί για τις μετακινήσεις του βασικού κατηγορουμένου.

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην έρευνα, τελούσε υπό τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ο οποίος είχε επιβληθεί στο πλαίσιο παλαιότερης υπόθεσης. Παρά τον συγκεκριμένο περιορισμό, φέρεται να πραγματοποιούσε συχνά ταξίδια προς το Ντουμπάι, μεταβαίνοντας οδικώς στην Αλβανία και συνεχίζοντας από εκεί αεροπορικώς προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι αστυνομικοί φέρεται να είχαν προγραμματίσει την επιχείρηση σύλληψής του για τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Ωστόσο, πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν, μεταξύ άλλων μέσω τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, ανέφεραν ότι ο 57χρονος επρόκειτο να αναχωρήσει εκ νέου για το εξωτερικό.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι Αρχές εκτίμησαν ότι υπήρχε κίνδυνος να μεταβεί οδικώς στην Αλβανία και από εκεί να ταξιδέψει στο Ντουμπάι. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η επίσπευση της επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής.

Ο 57χρονος συνελήφθη τελικά στα Ιωάννινα.

Παράλληλα, η αστυνομική επιχείρηση επεκτάθηκε σε πρόσωπα που φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου. Οι συλλήψεις ανήλθαν σε 56, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται, η έρευνα συνεχίζεται και εξετάζεται το ενδεχόμενο να προκύψουν πρόσθετα στοιχεία για άλλους εμπλεκομένους.

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Οι αστυνομικοί, σε συνεργασία με τις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες, επιχειρούν πλέον να αποσαφηνίσουν τη δομή των εταιρειών, να εντοπίσουν τις φερόμενες εικονικές επιχειρήσεις και να προσδιορίσουν τις οικονομικές συναλλαγές που συνδέονται με την υπόθεση.

Η πλήρης αποτύπωση του δικτύου και η εξακρίβωση των ευθυνών κάθε εμπλεκομένου αποτελούν τα επόμενα κρίσιμα βήματα της έρευνας, η οποία αφορά μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις φερόμενης φοροδιαφυγής που έχουν απασχολήσει τις Αρχές στον χώρο της αρτοποιίας και της εστίασης.

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