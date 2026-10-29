Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η έρευνα για το κύκλωμα του «Χωριάτικου» εξετάζει διασυνδέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων και υπαλλήλων του κρατικού μηχανισμού για την παροχή πληροφοριών και διευκολύνσεων.

Οι αρχές διερευνούν τη συμμετοχή περίπου 149 προσώπων σε υποθέσεις φορολογικής απάτης, ξεπλύματος χρήματος και αδιαφανών διαγωνισμών παραχώρησης δημόσιων εκτάσεων.

Δημόσιοι υπάλληλοι φέρονται να ενημέρωναν το κύκλωμα για διοικητικές αποφάσεις, ενώ κατασχέθηκε εμπιστευτικό έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην κατοχή εμπλεκόμενου προσώπου.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων για να αποσαφηνίσουν τους ρόλους και τις ευθύνες όλων των προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασαν νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (29.10.26) ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος και οι υπόλοιποι 58 συλληφθέντες για την υπόθεση της τεράστιας φοροδιαφυγής και της οικονομικής απάτης εκατομμυρίων ευρώ.

Η απολογία του 57χρονου ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο» έχει προγραμματιστεί για τις 18:00, με τις Αρχές να θεωρούν τον Άγγελο Γιαννακόπουλο ως επικεφαλής του κυκλώματος για τη φοροδιαφυγή εκατομμυρίων.

Advertisement

Advertisement

Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φέρεται να αποκαλούνταν από συνεργάτες του «Μεγάλος» και «Daddy», ενώ σημαντικό ρόλο στην οργάνωση αποδίδεται σε μια 47χρονη γυναίκα.

«Χωριάτικο»: Ερευνώνται διασυνδέσεις με τον κρατικό μηχανισμό – Οι συνομιλίες που «καίνε» και οι διαγωνισμοί

Πληροφορίες από το εσωτερικό δημόσιων υπηρεσιών, διαγωνιστικές διαδικασίες και ένα εμπιστευτικό έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας συνθέτουν το σκέλος της έρευνας για τις διασυνδέσεις του κυκλώματος του «Χωριάτικου» με τον κρατικό μηχανισμό.

Στη δικογραφία για τη μεγάλη φορολογική απάτη, με κεντρικό πρόσωπο τον 57χρονο ιδιοκτήτη της αλυσίδας, καταγράφονται στοιχεία για σχέσεις εμπλεκομένων με υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας, αστυνομικούς και πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι αρχές διερευνούν εάν οι συγκεκριμένες διασυνδέσεις αξιοποιήθηκαν για την παροχή πληροφοριών και διευκολύνσεων προς όφελος των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

Η υπόθεση, στην οποία φέρονται να εμπλέκονται περίπου 149 πρόσωπα και έχουν πραγματοποιηθεί πολυάριθμες συλλήψεις, δεν περιορίζεται στις υπό διερεύνηση φορολογικές απάτες και στο ξέπλυμα χρήματος. Στο πεδίο των ερευνών βρίσκονται και δραστηριότητες που σχετίζονται με παραχωρήσεις δημόσιων εκτάσεων και διαγωνισμούς σε τουριστικές περιοχές, όπως η Ρόδος και η Μύκονος.

Στις συνομιλίες που κατέγραψαν οι αστυνομικές αρχές περιλαμβάνονται επικοινωνίες αστυνομικού με εμπλεκομένους στην υπόθεση, οι οποίες αφορούσαν τη λειτουργία νυχτερινού κέντρου στην Αθήνα. Πρόκειται για στριπτιζάδικο, το οποίο, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, εντασσόταν στα σύνθετα εταιρικά σχήματα που συνδέονται με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο.

Χωριάτικο: Ενημέρωση για αποφάσεις και διαγωνιστικές διαδικασίες

Σε διαφορετικό σκέλος της υπόθεσης, δημόσιος υπάλληλος φέρεται να ενημέρωνε εγκαίρως πρόσωπο που συνδέεται με το κύκλωμα για διοικητικές αποφάσεις και επικείμενους διαγωνισμούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τη δικογραφία, ο ίδιος φέρεται να έδινε οδηγίες για την προετοιμασία δικαιολογητικών, αλλά και για τις δυνατότητες επανόδου εταιρειών σε διαδικασίες παραχώρησης δημόσιων εκτάσεων, παρά τον αρχικό αποκλεισμό τους.

Advertisement

Ο συνομιλητής του εμφανιζόταν κατά διαστήματα ως εκπρόσωπος εταιρειών που συνδέονται με τον επιχειρηματία. Το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στο εάν οι πληροφορίες που φέρεται να του διαβιβάζονταν μπορούσαν να διευκολύνουν τη συμμετοχή των συγκεκριμένων εταιρειών στους διαγωνισμούς ή να τους προσφέρουν πλεονέκτημα έναντι άλλων ενδιαφερομένων.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εξετάζονται σε Ρόδο και Μύκονο, με τις αρχές να αναζητούν τυχόν σύνδεση μεταξύ των υπηρεσιακών πληροφοριών και των διαδικασιών παραχώρησης.

Ένα ακόμη στοιχείο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία αφορά εμπιστευτικό έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, το οποίο εντοπίστηκε στην κατοχή προσώπου που εμπλέκεται στην υπόθεση. Αποδέκτης του εγγράφου ήταν δήμαρχος και το περιεχόμενό του σχετιζόταν με πτυχή της υπό διερεύνηση φορολογικής απάτης.

Advertisement

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δήμαρχος είχε συναντήσεις με τον συγκεκριμένο εμπλεκόμενο. Οι αρχές εξετάζουν πώς το έγγραφο περιήλθε στην κατοχή του, καθώς και εάν η υπόθεση συνδέεται με άλλες πτυχές της δραστηριότητας του κυκλώματος.

Η διερεύνηση των πιθανών διασυνδέσεων με τον κρατικό μηχανισμό βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αστυνομικές αρχές και η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος συνεχίζουν να εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ρόλοι των προσώπων που εμφανίζονται στη δικογραφία και να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν συγκεκριμένες ευθύνες.

Advertisement