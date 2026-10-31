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Οι αρχές εξετάζουν καταγγελίες για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αναζητώντας αποδεικτικά στοιχεία για εσωτερική πληροφόρηση προς τους εμπλεκόμενους επιχειρηματίες.

Η ΑΑΔΕ θα συνεργαστεί με την Ελληνική Αστυνομία και τις ανακριτικές αρχές για να αξιολογήσει τα δεδομένα σχετικά με τη συμμετοχή στελεχών της στην υπόθεση.

Κατασχεμένα έγγραφα περιέχουν σημειώσεις με σβησμένα ονόματα, ενώ αποκαλυπτικοί διάλογοι υποδεικνύουν στενές επαφές στελέχους της ΔΟΥ Καλλιθέας με συνεργάτιδα του ιδιοκτήτη της εν λόγω επιχείρησης.

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Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ μπαίνει η πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων της Αρχής στην υπόθεση της αλυσίδας καταστημάτων «Χωριάτικο», μετά από εντολή που έδωσε ο διοικητής της, Γιώργος Πιτσιλής.

Η υπόθεση βρίσκεται ήδη υπό εξέταση από τις αρμόδιες αρχές, καθώς διερευνώνται καταγγελίες και ευρήματα που σχετίζονται με ενδεχόμενη φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

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Για τη συλλογή περισσότερων πληροφοριών, η ΑΑΔΕ αναμένεται να επικοινωνήσει εγγράφως με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και τις ανακριτικές αρχές, προκειμένου να διαπιστώσει εάν έχουν προκύψει στοιχεία που να υποδεικνύουν σύνδεση υπαλλήλων της με την υπόθεση.

Επιπλέον, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων θα ζητήσει να της διαβιβαστεί κάθε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο που αφορά τις πληροφορίες για πιθανή εμπλοκή στελεχών της Αρχής. Η έρευνα αποσκοπεί στην αξιολόγηση του συνόλου των δεδομένων και στη διαπίστωση του κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις συμμετοχής υπαλλήλων στην υπόθεση.

Το «ντοκουμέντο» που δείχνει εσωτερική πληροφόρηση

Μετά τις έρευνες των αρχών, που επικεντρώθηκαν στο νησί της Ρόδου, κατασχέθηκαν 29 σημειωματάρια και ντοσιέ με ιδιόχειρες σημειώσεις που περιείχαν στοιχεία οικονομικών συναλλαγών και εσόδων, καθώς και σκισμένες σελίδες.

Στο εσωτερικό των εν λόγω σημειώσεων φαίνεται πως έχουν σβηστεί ονόματα προσώπων και επιχειρήσεων. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι εμπλεκόμενοι είχαν ενημερωθεί για επικείμενους ελέγχους, με αποτέλεσμα να σβήσουν βιαστικά κρίσιμες πληροφορίες που επρόκειτο να περιέλθουν στα χέρια των ελεγκτικών αρχών.

«Χωριάτικο»: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που «καίνε» ανώτατους κρατικούς υπαλλήλους

Την ίδια στιγμή, αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι κρατικών υπαλλήλων με το «δεξί» χέρι του ιδιοκτήτη της αλυσίδας «Χωριάτικο». Σύμφωνα με όσα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, ανώτατο στέλεχος της ΔΟΥ Καλλιθέας εντοπίστηκε να έχει «ιδιαίτερες» σχέσεις με την συνεργάτιδα του ιδιοκτήτη.

Μάλιστα, οι δύο γυναίκες φαίνεται πως μιλούσαν από διαφορετικά τηλέφωνα, ενώ το κλίμα της επικοινωνίας αξιολογείται από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ ως αρκετά «θερμό».

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Αναλυτικά οι διάλογοι:

– Στέλεχος ΔΟΥ Καλλιθέας: Έλα Δήμητρα

– Συνεργάτιδα ιδιοκτήτη: Τι κάνετε; Να σας πάρω στο άλλο;

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– Στέλεχος ΔΟΥ Καλλιθέας: Ναι πάρε με, πάρε με.

Σε νέα επικοινωνία που είχε το στέλεχος της ΔΟΥ Καλλιθέας με την συνεργάτιδα του ιδιοκτήτη, υπάρχει προειδοποίηση για επίσκεψη της «Θείας Μαίρης».

– Συνεργάτιδα ιδιοκτήτη:Θα έρθει η θεία μου η Μαίρη το μεσημέρι.

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– Στέλεχος ΔΟΥ Καλλιθέας: Εντάξει.

– Συνεργάτιδα ιδιοκτήτη: Καταλάβατε.

– Στέλεχος ΔΟΥ Καλλιθέας: Κρίμα είναι η κακομοίρα μωρέ. Πες της να έρθει.

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– Συνεργάτιδα ιδιοκτήτη: Ε ναι. Δώστε εκεί, βοηθάει και εκεί την γειτονιά.

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– Στέλεχος ΔΟΥ Καλλιθέας: Εντάξει.

– Συνεργάτιδα ιδιοκτήτη: Δυόμιση ώρα θα έρθει. Τη θυμάστε έτσι;

– Στέλεχος ΔΟΥ Καλλιθέας: Εντάξει ναι.

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– Συνεργάτιδα ιδιοκτήτη: Την έχετε γνωρίσει; Να βρει εσάς να της πω;

– Στέλεχος ΔΟΥ Καλλιθέας: Ε όχι μωρέ αλλά τα παιδιά εδώ την ξέρουν.

Τέλος, σε μία ακόμα επικοινωνία που είχαν μεταξύ τους, διακρίνεται το αρκετά φιλικό κλίμα που είχαν αναπτύξει από τις συχνές επικοινωνίες που διατηρούσαν.

– Συνεργάτιδα ιδιοκτήτη: Ναι.

– Στέλεχος ΔΟΥ Καλλιθέας: Καλημέρα κούκλα. Τι κάνεις;

– Συνεργάτιδα ιδιοκτήτη: Καλημέρα. Τι κάνετε;

– Στέλεχος ΔΟΥ Καλλιθέας: Δεν μπορείς άμα δεν με ακούσεις.

– Συνεργάτιδα ιδιοκτήτη: Ε δεν γίνεται…

– Στέλεχος ΔΟΥ Καλλιθέας: Λοιπόν, άκου να σου πω. Η αυτή… δεν ήτανε. Κάτσε να σου πω. Περίμενε λίγο, περίμενε.

– Συνεργάτιδα ιδιοκτήτη: Καθίστε. Θα σας πάρω στο άλλο, όχι εδώ.

– Στέλεχος ΔΟΥ Καλλιθέας: Πάρε με, πάρε με.