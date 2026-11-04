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Στο Εφετείο Αθηνών μεταφέρθηκαν λίγο πριν από τις 9 το πρωί οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση της «δίκης των 25», που αφορά τη φερόμενη δράση κυκλώματος επίορκων αστυνομικών, τη διακίνηση ναρκωτικών και την παροχή προστασίας σε επιχειρήσεις στη Μύκονο.

Από τη διαδικασία της μεταγωγής απουσίαζε ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος, γνωστός ως «Mr. Χωριάτικο», ο οποίος συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που βρίσκονται στο εδώλιο των κατηγορουμένων.

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Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένας πρώην ανθυπαστυνόμος της Υποδιεύθυνσης Μυκόνου. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στον συγκεκριμένο αξιωματικό αποδίδεται ο ρόλος του επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να έδρασε την περίοδο 2022–2025, αξιοποιώντας την πρόσβαση σε υπηρεσιακά δεδομένα για τη διακίνηση ουσιών και την εξυπηρέτηση ιδιωτών.

Σε βάρος του Α.Γ. έχει απαγγελθεί κατηγορία για δωροδοκία υπαλλήλου. Όπως περιγράφεται στη δικογραφία, φέρεται να κατέβαλλε στον ανθυπαστυνόμο τουλάχιστον 300 ευρώ κάθε μήνα, προκειμένου να λαμβάνει απόρρητες υπηρεσιακές πληροφορίες.

Μεταξύ των στοιχείων που φέρεται να εξασφάλιζε ήταν πληροφορίες για τους ιδιοκτήτες οχημάτων μέσω των πινακίδων κυκλοφορίας, καθώς και ενημερώσεις σχετικά με επικείμενους αιφνιδιαστικούς ελέγχους της Ελληνικής Αστυνομίας σε νυχτερινό κατάστημα που διαχειριζόταν στη Μύκονο.

Επιπλέον, ο επιχειρηματίας κατηγορείται ότι προσέφερε το ποσό των 3.000 ευρώ, με σκοπό να διευκολυνθεί μια αμοιβαία μετάθεση και να παραμείνει ο συγκεκριμένος αστυνομικός στο νησί.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει ακόμη αρχιφύλακες, οι οποίοι φέρονται να παρείχαν συνδρομή στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και υπαστυνόμος της Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής, ο οποίος κατηγορείται ότι αφαιρούσε αδήλωτες ποσότητες ναρκωτικών που είχαν κατασχεθεί από τις Αρχές. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, στη συνέχεια τις παρέδιδε σε πληροφοριοδότη του, προκειμένου εκείνος να τις διοχετεύσει εκ νέου στην αγορά για μεταπώληση.