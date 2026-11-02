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Οι αρχές χρησιμοποίησαν φωτογραφικό υλικό και παρακολουθήσεις τηλεφωνικών επικοινωνιών για να τεκμηριώσουν τη δημιουργία εικονικών εταιρειών από τον επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο.

Η παράνομη δραστηριότητα του κυκλώματος προκάλεσε οικονομική ζημιά στο ελληνικό Δημόσιο η οποία εκτιμάται ότι αγγίζει ή και ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Οι εμπλεκόμενοι ανέπτυξαν αμυντική τακτική κατά τη διάρκεια των παρακολουθήσεων, ενώ το συλλεχθέν υλικό ενσωματώθηκε σε ογκώδη δικογραφία για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

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Φωτογραφίες-ντοκουμέντο που έρχονται στο φως από την ΕΡΤ αναδεικνύουν τις πολύμηνες έρευνες και παρακολουθήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας σε βάρος του 57χρονου Άγγελου Γιαννακόπουλου και των συνεργατών του. Η υπόθεση «Χωριάτικο» αφορά 149 εμπλεκόμενα μέλη και η οικονομική ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο αγγίζει και ίσως ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Στη Ρόδο εντοπίστηκε ο Γιαννακόπουλος – 118 ημέρες διήρκεσαν οι παρακολουθήσεις του «ελληνικού FBI»

Σύμφωνα με τα φωτογραφικά στιγμιότυπα που εξασφάλισε το ΕΡΤnews, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος εμφανίζεται τον περασμένο Ιούλιο σε γνωστό εστιατόριο στη Ρόδο. Μαζί του βρίσκεται πρόσωπο που φέρεται να είναι ένας από τους «αχυρανθρώπους» των δεκάδων ή και εκατοντάδων εταιρειών που είχαν δημιουργηθεί, σύμφωνα με την έρευνα, με στόχο την αποκόμιση οικονομικού οφέλους εις βάρος του Δημοσίου. Στην ίδια φωτογραφία διακρίνεται και μία υπεύθυνη του καταστήματος.

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Χωριάτικο – Πηγή: EPT

Οι αστυνομικοί είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση τον επιχειρηματία και τους συνεργάτες του για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία και να σχηματίσουν μια ογκώδη δικογραφία, η οποία αριθμεί πολλές χιλιάδες σελίδες.

Συγκεκριμένα, οι παρακολουθήσεις του «ελληνικού FBI» διήρκεσαν 118 ημέρες, από τις 21 Μαΐου έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2026. Το υλικό που συγκεντρώθηκε ενσωματώθηκε στη δικογραφία, ενώ οι Αρχές αξιοποίησαν και τη μέθοδο των επισυνδέσεων, παρακολουθώντας τηλεφωνικές επικοινωνίες και επαφές των μελών του κυκλώματος με τρίτα πρόσωπα.

Χωριάτικο – Πηγή: EPT

Οι επαφές στη Ρόδο και η «αμυντική τακτική» του κυκλώματος – Τι αποκαλύπτουν οι συνομιλίες των 149 εμπλεκομένων

Άλλο φωτογραφικό υλικό καταγράφει συνεργάτες του επιχειρηματία να συναναστρέφονται με παράγοντες του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη δικογραφία, το περασμένο καλοκαίρι υπήρξαν πολλές επισκέψεις στη Ρόδο και πολλές διαβουλεύσεις. Η οργάνωση φέρεται να είχε αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι η Αστυνομία βρισκόταν στο κατόπι της και σταδιακά διαμόρφωσε μια «αμυντική τακτική», ώστε να μην εκτεθεί.

Τον τελευταίο καιρό έχουν έρθει στην επιφάνεια και αρκετές συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκομένων. Άλλες είναι του Άγγελου Γιαννακόπουλου με πρόσωπα που μαρτυρούν πού βρισκόταν και πού κινούνταν. Άλλες είναι επικοινωνίες μεταξύ των συνεργατών του, από τις οποίες προκύπτει ποιον ρόλο είχε καθένα από τα 149 μέλη της υπόθεσης.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)