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Κλιμάκιο της ΑΑΔΕ επέδωσε στον συνθέτη πρόσκληση για προσκόμιση φορολογικών βιβλίων σχετικά με εκκρεμότητες που αφορούν παλαιότερα έτη.

Το περιβάλλον του Νίκου Καρβέλα διέψευσε την ύπαρξη έντασης και επιβεβαίωσε τη συνεργασία με τις αρχές για την προσκόμιση των απαραίτητων στοιχείων.

Παράλληλα, οι ελεγκτικές αρχές εξετάζουν αναλυτικά τα έσοδα και τα παραστατικά από τις επαγγελματικές δραστηριότητες της Άννας Βίσση για λόγους διασταύρωσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί ούτε έχει βεβαιωθεί καμία φορολογική παράβαση για κανέναν από τους δύο καλλιτέχνες στο πλαίσιο της έρευνας.

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Σε πλήρη έλεγχο έχουν τεθεί από την ΑΑΔΕ τα οικονομικά στοιχεία τόσο της Άννας Βίσση όσο και του Νίκου Καρβέλα με αφορμή τις οικονομικές διαφορές τους που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κλιμάκιο της ΑΑΔΕ επισκέφθηκε την οικία του Νίκου Καρβέλα προκειμένου να του παραδώσει έγγραφο για αδήλωτα εισοδήματα και φορολογικές εκκρεμότητες παλαιότερων ετών, ύψους 850.000 ευρώ. Μάλιστα, η διορία που έθεσε η Ανεξάρτητη Αρχή για να δικαιολογηθούν οι παραπάνω οικονομικές συναλλαγές ήταν 20 ημέρες.

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Από την πλευρά του το περιβάλλον του συνθέτη διέψευσε την επίσκεψη της ΑΑΔΕ, αναφέροντας ότι η επικοινωνία και η όλη διαδικασία δρομολογήθηκε επιτυχώς. «Επιδόθηκε την Παρασκευή από την ΑΑΔΕ πρόσκληση για την προσκόμιση των φορολογικών βιβλίων του Νίκου Καρβέλα. Η διαδικασία έχει δρομολογηθεί και ο λογιστής του πρόκειται να προσκομίσει τα στοιχεία τις επόμενες ημέρες στις αρμόδιες αρχές.»

Το περιβάλλον του Νίκου Καρβέλα ξεκαθαρίζει ότι ο συνθέτης είναι στη διάθεση των αρχών για οποιονδήποτε οικονομικό έλεγχο, υποστηρίζοντας πως έχουν εκδοθεί όλα τα προβλεπόμενα νόμιμα παραστατικά για τις συναυλίες του. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι κατά την επίδοση του σχετικού εγγράφου από τους ελεγκτές στην κατοικία του δεν σημειώθηκε κανένα επεισόδιο ή ένταση, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή «Weekend Live».

Στο μεταξύ, στο επίκεντρο του ελέγχου της ΑΑΔΕ βρίσκεται πλέον και η πλευρά της Άννας Βίσση. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν αναλυτικά τιμολόγια, εισπράξεις και εταιρείες που σχετίζονται με τις μεγάλες συναυλίες της, τις εμφανίσεις της στην Ελλάδα, αλλά και την ευρωπαϊκή περιοδεία της.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ελέγχονται και οι τραπεζικές συναλλαγές των εμπλεκόμενων πλευρών, ώστε να διαπιστωθεί αν τα πραγματικά έσοδα συμφωνούν με τα ποσά που έχουν δηλωθεί. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει διαπιστωθεί ούτε έχει βεβαιωθεί κάποια φορολογική παράβαση για κανέναν από τους δύο. Τα επόμενα βήματα αφορούν την προθεσμία που έχει θέσει η ΑΑΔΕ στον Νίκο Καρβέλα, καθώς και τη διασταύρωση των φορολογικών παραστατικών με τις τραπεζικές κινήσεις των εταιρειών που συνδέονται με την Άννα Βίσση.