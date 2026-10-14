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Παράλληλα, η ΑΑΔΕ διεξάγει φορολογικό έλεγχο στους δύο καλλιτέχνες και σε συνδεόμενες εταιρείες, με την ολοκλήρωσή του να εκτιμάται σε πάνω από έναν μήνα.

Ο Νίκος Καρβέλας αρνήθηκε τις κατηγορίες περί φορολογικών παραβάσεων, υποστηρίζοντας ότι έχει εκπληρώσει πλήρως τις νόμιμες υποχρεώσεις του.

Ο συνθέτης εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του περιβάλλοντος της Άννας Βίσση, συνδέοντας τη διαμάχη με παλαιότερο περιστατικό που είχε σημειωθεί στο ΟΑΚΑ.

Η Άννα Βίσση είχε προηγουμένως δηλώσει ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε περαιτέρω δημόσιες τοποθετήσεις σχετικά με τη μεταξύ τους σύγκρουση.

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Σε νέα φάση έντασης βρίσκεται η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, με τους δύο να βρίσκονται στο επίκεντρο μιας διαμάχης που συνεχίζεται εδώ και περίπου μία εβδομάδα και συνοδεύεται από αιχμηρές δηλώσεις και αλληλοκατηγορίες.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη παραμένει ο φορολογικός έλεγχος της ΑΑΔΕ, ο οποίος αφορά τόσο τους δύο καλλιτέχνες όσο και εταιρείες που συνδέονται μαζί τους, με την ολοκλήρωσή του να εκτιμάται ότι μπορεί να χρειαστεί περισσότερο από έναν μήνα.

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Νέα δήλωση Καρβέλα με αιχμές κατά του περιβάλλοντος της Βίσση

Μετά τα διαδοχικά δημοσιεύματα που αφορούσαν την οικονομική του κατάσταση και την αγορά κατοικίας, ο Νίκος Καρβέλας επανήλθε με νέα δημόσια τοποθέτηση, την τρίτη κατά σειρά, δείχνοντας πως δεν προτίθεται να αφήσει αναπάντητους τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται σε βάρος του.

Ο συνθέτης αρνήθηκε ότι έχει διαπράξει φορολογικές παραβάσεις, υποστηρίζοντας πως όλα τα προσωπικά του εισοδήματα, καθώς και εκείνα της εταιρείας στην οποία συμμετέχει, έχουν δηλωθεί νόμιμα. Παράλληλα, τόνισε ότι έχει εκπληρώσει πλήρως τις φορολογικές του υποχρεώσεις και εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του «περιβάλλοντος» της Άννας Βίσση, η οποία από την πλευρά της είχε ξεκαθαρίσει ότι η προηγούμενη δήλωσή της θα ήταν η πρώτη και η τελευταία σχετικά με τη μεταξύ τους διαμάχη.

Στη νέα ανακοίνωσή του, ο Νίκος Καρβέλας εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τις πληροφορίες που κυκλοφορούν σχετικά με τον ίδιο, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Εξαιρετικά αλγεινή εντύπωση και τεράστια απορία μου προκαλεί η «πηγή» διαρροής των εναντίον μου ψευδών και συκοφαντικών πληροφοριών, καθώς επίσης και τα κίνητρα τόσο εκείνων που διαρρέουν ψεύδη όσο και εκείνων που σπεύδουν να τα δημοσιοποιήσουν».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε εκ νέου στο «περιβάλλον» της πρώην «μούσας» του, συνδέοντας τη νέα αντιπαράθεση με το περιστατικό που είχε σημειωθεί στο ΟΑΚΑ. Όπως υποστήριξε στην ανακοίνωσή του: «Τέλος, μετά την απρεπή συμπεριφορά της εταιρείας παραγωγής και της Άννας Βίσση στο περιστατικό του ΟΑΚΑ (την οποία, άλλωστε, η ίδια η Άννα παραδέχθηκε), τώρα φαίνεται ότι κύκλοι της έχουν πάρει τη σκυτάλη της απρέπειας και, με τη βοήθεια φίλα προσκείμενων σε αυτούς δημοσιογράφων που αδιαφορούν για το καθήκον αληθείας που πρέπει να τηρούν, την έχουν μετατρέψει σε μια αδιάκοπη αφάνταστη μικροπρέπεια».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα

Τις δύο τελευταίες μέρες, παρακολουθώ έκπληκτος και θυμωμένος τη συστηματική αναπαραγωγή συκοφαντικών δημοσιευμάτων και τη διακίνηση ψευδών, δήθεν «δημοσιογραφικών πληροφοριών», που αφορούν σε φορολογικό έλεγχο, με ελεγχόμενο εμένα.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας γνωρίζω ότι όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα της εταιρείας στην οποία συμμετέχω (π.χ. εισοδήματα από συναυλίες και συναφείς εκδηλώσεις, περιλαμβανομένων των συναυλιών που έλαβαν χώρα στο Καλλιμάρμαρο) και όλα τα προσωπικά μου εισοδήματα, από κάθε πηγή (π.χ. τα έσοδά μου από Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, μουσικούς εκδότες κλπ), είναι πλήρως διαυγή και δηλωμένα στις φορολογικές αρχές και έχουν εκδοθεί όλα ανεξαιρέτως τα νόμιμα φορολογικά στοιχεία. Όλες οι κατά νόμον παρακρατήσεις και όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις μου έχουν εκπληρωθεί στο ακέραιο.

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Δεν υπάρχει καμία φορολογική υποχρέωσή μου έναντι του Δημοσίου η οποία να μην έχει εξοφληθεί ή νομίμως ρυθμισθεί. Η φορολογική αρχή ανέκαθεν είχε και έχει στη διάθεσή της όλα τα σχετικά στοιχεία, από την οικεία ηλεκτρονική βάση φορολογικών δεδομένων, από την οποία διαπιστώνεται ευχερώς η νόμιμη έκδοση παραστατικού για κάθε πηγή εισοδήματος εμού και του νομικού προσώπου στο οποίο συμμετέχω.

Σε κάθε περίπτωση, η συνεργασία μου με τη φορολογική αρχή είναι δεδομένη και θα προσκομισθούν, δια των λογιστών μου οποιαδήποτε τυχόν στοιχεία ή δεδομένα έχουν ζητηθεί ή θα ζητηθούν. Κατόπιν των παραπάνω, εξαιρετικά αλγεινή εντύπωση και τεράστια απορία μου προκαλεί η «πηγή» διαρροής των εναντίον μου ψευδών και συκοφαντικών πληροφοριών, καθώς επίσης και τα κίνητρα τόσο εκείνων που διαρρέουν ψεύδη όσο και εκείνων που σπεύδουν να τα δημοσιοποιήσουν.

Με το παρόν σας γνωρίζω ότι οποιαδήποτε σχετική αναπαραγωγή αναληθών και προσβλητικών δημοσιευμάτων με τα οποία επιχειρείται η παρουσίασή μου ως προσώπου που έχει δήθεν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις, θα αντιμετωπισθεί δια της νόμιμης οδού.

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Τέλος, μετά την απρεπή συμπεριφορά της εταιρείας παραγωγής και της Άννας Βίσση στο περιστατικό του ΟΑΚΑ (την οποία, άλλωστε, η ίδια η Άννα παραδέχθηκε), τώρα φαίνεται ότι κύκλοι της έχουν πάρει τη σκυτάλη της απρέπειας και, με τη βοήθεια φίλα προσκείμενων σε αυτούς δημοσιογράφων που αδιαφορούν για το καθήκον αληθείας που πρέπει να τηρούν, την έχουν μετατρέψει σε μια αδιάκοπη αφάνταστη μικροπρέπεια.

Πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί η «διαρροή» πληροφοριών που αφορούν στο σπίτι που έχω αγοράσει και στο αυτοκίνητο που οδηγώ; Και μήπως δεν είναι αθλιότητες τα κατευθυνόμενα, συνοδευτικά «δημοσιογραφικά» σχόλια, που παρουσιάζουν τις οικονομικές μου απολαβές και τα όποια περιουσιακά μου στοιχεία- όλα αποκτημένα νόμιμα, όλα οφειλόμενα στην εκμετάλλευση και αξιοποίηση του έργου μου- να είναι αποτέλεσμα «γενναιοδωρίας» της Άννας Βίσση; Στον βαθμό που η Άννα Βίσση ανέχεται όλες τις παραπάνω χυδαιότητες, δεν μπορεί να επικαλεστεί ούτε άγνοια ούτε «αθωότητα». Οι φίλοι και το περιβάλλον του καθενός μας, μάς χαρακτηρίζουν.

Σε όλη αυτή τη διαμάχη, τα επιχειρήματά μου εστιάζονταν και εξακολουθούν να εστιάζονται σε δύο σημεία: στον σεβασμό της προσωπικότητάς μου και στην προστασία του έργου μου. Δεν έκανα «διαρροές», δεν βομβάρδισα τα μέσα ενημέρωσης με δήθεν «εσωτερικές πληροφορίες» χαμηλότατης υποστάθμης (όπως αυτές που αναγκάζομαι να ακούω καθημερινά να εξαπολύονται σε βάρος μου), δεν εξουσιοδότησα τους εκπροσώπους μου, τους φίλους ή τους συνεργάτες μου να πιάσουν στασίδι στις εκπομπές της τηλεόρασης, δεν πέταξα λάσπη, δεν προσπάθησα να δημιουργήσω εντυπώσεις με θέματα που δεν αφορούσαν την συγκεκριμένη διαφωνία. Έστω και αυτή τη στιγμή, αν τους έχει μείνει έστω και μια στάλα αξιοπρέπειας, οφείλουν να σταματήσουν τη λάσπη. Αν πάλι δεν το κάνουν, να ξέρουν ότι ματαιοπονούν. Δεν είμαι από αυτούς που φοβούνται, λυγίζουν ή υποχωρούν μπροστά σε τέτοιες ταπεινές μεθοδεύσεις.

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Εξυπακούεται, δε, ότι και για όλα τα παραπάνω επιφυλάσσομαι να προσφύγω στη δικαιοσύνη.

Στο Παρίσι η Άννα Βίσση εν μέσω της διαμάχης

Μακριά από την Αθήνα και τις εξελίξεις γύρω από την αντιπαράθεση με τον Νίκο Καρβέλα βρίσκεται η Άννα Βίσση, η οποία ταξίδεψε στο Παρίσι πριν από λίγες ημέρες, έχοντας στο πλευρό της την κουμπάρα της, Δήμητρα Κούστα.

Οι δύο γυναίκες αναμένεται να παρακολουθήσουν σήμερα τη συναυλία της Σελίν Ντιόν στη γαλλική πρωτεύουσα, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πότε θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα, εκπρόσωποι από το περιβάλλον της τραγουδίστριας τοποθετήθηκαν σχετικά με τον έλεγχο της ΑΑΔΕ, υποστηρίζοντας ότι όλες οι σχετικές διαδικασίες και ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί απολύτως νόμιμα.

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Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι συναυλίες και οι εταιρείες

Σε εξέλιξη παραμένουν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ για την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, με την ολοκλήρωσή τους να εκτιμάται ότι θα χρειαστεί περισσότερο από έναν μήνα. Στο επίκεντρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι δύο συναυλίες της τραγουδίστριας στο Καλλιμάρμαρο, καθώς και η ευρωπαϊκή περιοδεία της το 2025, με εμφανίσεις σε Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη, Άμστερνταμ, Παρίσι και Βρυξέλλες.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται εταιρείες και τιμολόγια από κυπριακές και βρετανικές επιχειρήσεις, καθώς και ζητήματα ΦΠΑ. Για εταιρεία που διοργάνωσε τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο αναφέρεται ποσό 80.000 ευρώ σε ΦΠΑ που φέρεται να μην δηλώθηκε. Από την πλευρά της τραγουδίστριας, το περιβάλλον της διαβεβαιώνει ότι όλες οι υποχρεώσεις έχουν εκπληρωθεί νόμιμα.