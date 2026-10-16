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Τα τελικά συμπεράσματα αναγνωρίζουν τις διαφορετικές εθνικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες των κρατών-μελών, παρέχοντας περιθώρια για περαιτέρω ευρωπαϊκές παρεμβάσεις.

Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε την ανάγκη για ευελιξία και προσωρινά μέτρα στήριξης, προκειμένου να προστατευθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις από τις υψηλές τιμές ενέργειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται πλέον να εξετάσει συγκεκριμένες προτάσεις που θα ανταποκρίνονται στις εθνικές ιδιαιτερότητες, διατηρώντας ανοιχτό τον διάλογο για τις επόμενες κινήσεις.

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Θετικά αποτιμά η ελληνική κυβέρνηση τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής για την ενεργειακή ακρίβεια, εκτιμώντας ότι οι πολύωρες διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες απέδωσαν μια σημαντική αναφορά στην ανάγκη πρόσθετων μέτρων στήριξης, με συνεκτίμηση των ιδιαίτερων συνθηκών κάθε κράτους-μέλους.

«Η Ελλάδα πέτυχε να αποτυπωθεί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ενέργεια η ανάγκη εξέτασης πρόσθετων στοχευμένων και προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών της ενέργειας», τονίζουν κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα της χθεσινής διαπραγμάτευσης.

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Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη διατύπωση που αναγνωρίζει ότι οι συνθήκες δεν είναι ίδιες σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, στοιχείο που συνδέεται άμεσα με τις ελληνικές διεκδικήσεις για μεγαλύτερα περιθώρια στήριξης.

«Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά στις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στα κράτη-μέλη, καθώς αναγνωρίζεται η ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι επιμέρους εθνικές ιδιαιτερότητες», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Όπως υπογραμμίζουν, «Τα συμπεράσματα κινούνται προς την κατεύθυνση που υποστήριξε ο Πρωθυπουργός διατηρώντας στο ευρωπαϊκό τραπέζι την ανάγκη για πρόσθετες παρεμβάσεις».

Η κυβέρνηση, πάντως, αναγνωρίζει ότι η συζήτηση δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς το επόμενο βήμα αφορά την εξειδίκευση των ευρωπαϊκών παρεμβάσεων.

«Το επόμενο ζητούμενο είναι η εξέταση συγκεκριμένων στοχευμένων και προσωρινών μέτρων που θα ανταποκρίνονται στην πίεση που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις», καταλήγουν οι κυβερνητικές πηγές.

Οι ενστάσεις Μητσοτάκη και οι αλλαγές στο κείμενο

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Η κυβερνητική αποτίμηση έρχεται μετά τις πολύωρες διαπραγματεύσεις της Πέμπτης, κατά τις οποίες η ενεργειακή ακρίβεια αποτέλεσε ένα από τα βασικότερα σημεία αντιπαράθεσης μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει ότι το αρχικό κείμενο συμπερασμάτων δεν ανταποκρινόταν στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, ζητώντας μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, ώστε να μπορούν να ληφθούν στοχευμένα και προσωρινά μέτρα για ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Είχε μάλιστα προτείνει τα μέτρα αυτά να χρηματοδοτηθούν από μέρος των αυξημένων δημόσιων εσόδων που προκύπτουν λόγω του υψηλότερου πληθωρισμού, με παράλληλη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

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«Πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητά μας να το πράξουμε», είχε τονίσει ο πρωθυπουργός.

Οι διαφωνίες οδήγησαν σε παρέμβαση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο οποίος πρότεινε αλλαγές στο προσχέδιο για την επίτευξη συμβιβασμού.

Τι προβλέπουν τα τελικά συμπεράσματα

Στα τελικά συμπεράσματα, οι «27» ζητούν συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια, με στοχευμένα και προσωρινά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των κρατών-μελών.

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Το κρίσιμο σημείο βρίσκεται στην προσθήκη που έγινε στην παράγραφο 6, όπου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Κομισιόν να εξετάσει πρόσθετα βραχυπρόθεσμα μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες, «συμπεριλαμβανομένων των διαφορών στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας».

Η τελευταία αυτή διατύπωση δεν υπήρχε στο προηγούμενο προσχέδιο που είχε περιέλθει σε γνώση της HuffPost. Σύμφωνα με διπλωματικές εκτιμήσεις, θα μπορούσε να ανοίξει ένα «παραθυράκι» για πρόσθετη στήριξη χωρών που πλήττονται περισσότερο από τις υψηλές τιμές ρεύματος, όπως η Ελλάδα, με πιθανή συνεκτίμηση και των δημοσιονομικών περιθωρίων κάθε χώρας.

Η συμφωνία δεν συνεπάγεται ακόμη την έγκριση νέων επιδοτήσεων ούτε παρέχει ρητή εξαίρεση από τους δημοσιονομικούς κανόνες. Διατηρεί, ωστόσο, ανοιχτή τη συζήτηση για πρόσθετες παρεμβάσεις, με την Κομισιόν να καλείται πλέον να εξετάσει συγκεκριμένα μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

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