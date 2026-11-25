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Τα κράτη μέλη διατηρούν τη δυνατότητα παροχής ενισχύσεων σε κλάδους όπως η γεωργία, η αλιεία και οι ενεργοβόρες βιομηχανίες για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ενέργειας.

Παράλληλα, η Κομισιόν ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων ύψους 10,5 εκατ. ευρώ για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, καλύπτοντας επιπλέον έξοδα καυσίμων.

Για τη χορήγηση νέων ενισχύσεων στο μέλλον, η Ελλάδα οφείλει να υποβάλει εκ νέου τα σχετικά μέτρα για ταχεία έγκριση.

Η Επιτροπή θα επανεκτιμήσει την κατάσταση την άνοιξη του 2027, εξετάζοντας ενδεχόμενη περαιτέρω παράταση του πλαισίου ανάλογα με τις συνθήκες.

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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέτεινε σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, έως τις 30 Ιουνίου 2027 το Προσωρινό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για την κρίση στη Μέση Ανατολή (METSAF), δίνοντας τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να συνεχίσουν να στηρίζουν τις επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο από τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης.

Η απόφαση ανακοινώθηκε λίγες ώρες αφότου η Κομισιόν ενέκρινε, βάσει του ίδιου πλαισίου, ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων ύψους 10,5 εκατ. ευρώ για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες. Το ελληνικό μέτρο καλύπτει το πρόσθετο κόστος για καύσιμα που αγοράστηκαν από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο του 2026, με ανώτατο ποσό τις 50.000 ευρώ ανά δικαιούχο, και ισχύει έως το τέλος του έτους.

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Με τη σημερινή τροποποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου, το οποίο επρόκειτο να λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2026, προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης νέας ενίσχυσης έως 50.000 ευρώ ανά δικαιούχο για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2027, βάσει της απλοποιημένης μεθόδου υπολογισμού των ενισχύσεων. Επιλέξιμες θα είναι και οι επιχειρήσεις που έλαβαν αντίστοιχη ενίσχυση το 2026.

Η εξέλιξη αφορά άμεσα τους Έλληνες αλιείς, χωρίς ωστόσο να συνεπάγεται αυτόματη παράταση του ελληνικού καθεστώτος. Για τη χορήγηση νέων ενισχύσεων βάσει του METSAF, η Ελλάδα θα πρέπει να κοινοποιήσει στην Κομισιόν νέο ή τροποποιημένο μέτρο, για το οποίο προβλέπεται ταχεία διαδικασία έγκρισης.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τις ενεργειακές αγορές, ενώ οι συνεχιζόμενες διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων, των λιπασμάτων και της ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά ασκούν πιέσεις στις ευάλωτες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στους κλάδους της γεωργίας, της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, των μεταφορών και των ενεργοβόρων βιομηχανιών.

Οι ενισχύσεις ανά κλάδο

Γεωργία, αλιεία και μεταφορές

Για τη γεωργία, την αλιεία, τις χερσαίες μεταφορές (οδικές, σιδηροδρομικές και μέσω εσωτερικών πλωτών οδών), καθώς και τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων εντός της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα μπορούν να καλύπτουν έως και το 70% του πρόσθετου κόστους που προκύπτει από την αύξηση των τιμών των καυσίμων και των λιπασμάτων λόγω της κρίσης.

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Το ύψος της αύξησης των τιμών θα προσδιορίζεται από κάθε κράτος μέλος βάσει της διαφοράς μεταξύ της αντίστοιχης τιμής στην αγορά και μιας ιστορικής τιμής αναφοράς. Το συνολικό πρόσθετο κόστος θα υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα κατανάλωση του δικαιούχου ή την τελευταία κατανάλωσή του πριν από την κρίση.

Για τους συγκεκριμένους κλάδους διατηρείται η απλοποιημένη μέθοδος υπολογισμού των ενισχύσεων, η οποία διευκολύνει την πρόσβαση των δικαιούχων στη στήριξη.

Τα κράτη μέλη θα μπορούν να καθορίζουν το ύψος της ενίσχυσης με βάση το μέγεθος και το είδος της δραστηριότητας του δικαιούχου, μια γενική εκτίμηση της κατανάλωσης καυσίμων στον αντίστοιχο κλάδο ή άλλους συναφείς δείκτες, χωρίς να απαιτείται από τους δικαιούχους να προσκομίζουν λεπτομερή αποδεικτικά στοιχεία για την πραγματική τους κατανάλωση.

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Με την απλοποιημένη αυτή μέθοδο, κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει έως 50.000 ευρώ για κάθε αντίστοιχη περίοδο εφαρμογής.

Ενεργοβόρες βιομηχανίες

Για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες που μπορούν να επωφεληθούν από καθεστώτα προσωρινής ελάφρυνσης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας βάσει του Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων για την Καθαρή Βιομηχανία (CISAF), διατηρείται η δυνατότητα αύξησης του ποσοστού ενίσχυσης από το 50% έως το 70% του κόστους της επιλέξιμης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

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Η ενίσχυση μπορεί να αφορά έως και το 50% της συνολικής κατανάλωσης του δικαιούχου, χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις απανθρακοποίησης.

Παράλληλα, επιτρέπεται η σώρευση με ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ), έως το ήμισυ του ποσού της ενίσχυσης που χορηγείται βάσει του CISAF.

Ριμπέρα: Η προσωρινή στήριξη δεν αρκεί για τις ενεργειακές κρίσεις του αύριο

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Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέσα Ριμπέρα, υπογράμμισε ότι η παράταση παρέχει στα κράτη μέλη τα απαραίτητα εργαλεία για να συνεχίσουν να στηρίζουν τους κλάδους που πλήττονται περισσότερο.

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«Η προσωρινή στήριξη μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τη σημερινή κρίση, όμως μόνο η μετάβαση σε μια καθαρή οικονομία και η μείωση της εξάρτησής μας από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, που χαρακτηρίζονται από αστάθεια, μπορούν να μας θωρακίσουν απέναντι στις ενεργειακές κρίσεις του αύριο», τόνισε.

Από την υιοθέτηση του προσωρινού πλαισίου στις 29 Απριλίου 2026, η Κομισιόν έχει εγκρίνει 35 μέτρα σε 14 κράτη μέλη και 11 τροποποιήσεις υφιστάμενων καθεστώτων, με συνολικό εκτιμώμενο προϋπολογισμό άνω των 3,7 δισ. ευρώ.

Η Επιτροπή θα επανεκτιμήσει την κατάσταση την άνοιξη του 2027, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παράτασης του πλαισίου, εφόσον το επιβάλλουν οι συνθήκες.

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