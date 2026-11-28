Ο οικονομικός διάδρομος IMEC και η ηλεκτρική διασύνδεση Great Sea Interconnector επανασχεδιάζουν τον εμπορικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. (Εικονογράφηση με τεχνητή νοημοσύνη)

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Ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC) και η ηλεκτρική διασύνδεση (GSI) αποτελούν δύο αλληλένδετα έργα υποδομής που επανασχεδιάζουν τον γεωπολιτικό, εμπορικό και ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου

Ο IMEC ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023 στη σύνοδο κορυφής των G20 στο Νέο Δελχί από τις ΗΠΑ, την ΕΕ, την Ινδία, τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία, με τη συμμετοχή της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Ιορδανίας.

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Δομή και Διαδρομή. Αποτελείται από δύο τμήματα: τον Ανατολικό Διάδρομο (θαλάσσια σύνδεση Ινδίας – Αραβικού Κόλπου) και τον Βόρειο Διάδρομο (σιδηροδρομική και οδική σύνδεση μέσω ΗΑΕ, Σαουδικής Αραβίας, Ιορδανίας και Ισραήλ, με θαλάσσια κατάληξη σε ευρωπαϊκά λιμάνια όπως ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη, η Τεργέστη και η Μασσαλία).

Πέρα από το Εμπόριο. Εκτός από τις εμπορευματικές μεταφορές, περιλαμβάνει αγωγούς μεταφοράς πράσινου υδρογόνου, ηλεκτρικά δίκτυα και υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών υψηλής ταχύτητας.

Στρατηγική Αξία (IMEC)

Γεωπολιτικό Αντίβαρο. Λειτουργεί ως η δυτική-ινδική εναλλακτική στην πρωτοβουλία Belt and Road (BRI) της Κίνας, ενισχύοντας τη δυτική επιρροή από τον Ινδικό Ωκεανό έως τη Μεσόγειο.

Ενίσχυση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Μειώνει τον χρόνο μεταφοράς εμπορευμάτων μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης κατά περίπου 40% σε σχέση με την παραδοσιακή διαδρομή μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, προσφέροντας ασφάλεια απέναντι σε θαλάσσια σημεία συμφόρησης (chokepoints) όπως η Ερυθρά Θάλασσα.

Αναβάθμιση της Ελλάδας. Καθιστά τα ελληνικά λιμάνια την κύρια νοτιοανατολική πύλη εισόδου στην ΕΕ, συνδέοντάς τα με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (TEN-T) και απομονώνει τη Τουρκία.

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Προοπτικές & Προκλήσεις (IMEC)

Γεωπολιτικές Καθυστερήσεις. Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή (πόλεμος στη Γάζα, και το Ιράν) και το πάγωμα της εξομάλυνσης των σχέσεων Σαουδικής Αραβίας – Ισραήλ επιβράδυναν το χερσαίο τμήμα, αφήνοντας ένα χρηματοδοτικό κενό για τη σιδηροδρομική σύνδεση Ιορδανίας–Ισραήλ.Διμερής Πρόοδος. Παρά τις καθυστερήσεις στη Μέση Ανατολή, τα δύο θαλάσσια άκρα λειτουργούν, ενώ η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ–Ινδίας (Ιανουάριος 2026) και η συνεργασία λιμένων (όπως της Adani Ports με ευρωπαϊκούς κόμβους) διατηρούν τη δυναμική. Ο ψηφιακός πυλώνας (καλώδια δεδομένων) εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί ταχύτερα.

Great Sea Interconnector (GSI)

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Eίναι το έργο υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC), συνολικού μήκους περίπου 1.208 χλμ. και ισχύος 1.000 MW (με προοπτική αναβάθμισης στα 2.000 MW), που συνδέει το Ισραήλ (Χαντέρα), την Κύπρο (Κοφίνου) και την Ελλάδα (Κορακιά Κρήτης). Φορέας υλοποίησης είναι ο ΑΔΜΗΕ, με τη συμμετοχή του γαλλικού επενδυτικού ταμείου Meridiam (66% στη σχετική εταιρεία του έργου από τον Αύγουστο του 2026.

Στρατηγική Αξία (GSI)

Άρση Ενεργειακής Απομόνωσης. Τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, του μόνου κράτους-μέλους της ΕΕ που δεν είναι συνδεδεμένο με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο, μειώνοντας παράλληλα το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές.

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Ενεργειακή Ασφάλεια & Πράσινη Μετάβαση. Επιτρέπει την αμφίδρομη μεταφορά καθαρής ενέργειας (ΑΠΕ) από τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο προς την ηπειρωτική Ευρώπη, λειτουργώντας ως ο ενεργειακός βραχίονας του IMEC.

Αναγνώριση από ΕΕ και ΗΠΑ. Αποτελεί Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σημαντική κοινοτική χρηματοδότηση (657 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα CEF) και απολαμβάνει ισχυρής διπλωματικής στήριξης από τις ΗΠΑ.

Προοπτικές & Προκλήσεις (GSI)

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Γεωπολιτικές Πιέσεις. Η Τουρκία αμφισβητεί τις θαλάσσιες ζώνες (ΑΟΖ) μεταξύ Κρήτης, Κάσου και Κύπρου, προκαλώντας κατά διαστήματα εμπλοκές στις βυθομετρικές έρευνες και απαιτώντας εμπλοκή στους περιφερειακούς ενεργειακούς σχεδιασμούς.

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Οικονομικές και Ρυθμιστικές Εκκρεμότητες. Το αυξημένο κόστος κατασκευής (που εκτιμάται πλέον κοντά στα 2,5 δισ. ευρώ έναντι αρχικού προϋπολογισμού 1,9 δισ. ευρώ) και οι διαβουλεύσεις μεταξύ Αθηνών και Λευκωσίας για τον επιμερισμό του κόστους (όπως η εκταμίευση της κυπριακής συνεισφοράς των 25 εκατ. ευρώ ετησίως για την περίοδο 2025–2029) αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης (τέλη 2031 για το τμήμα Ελλάδα–Κύπρος).

Επέκταση προς Ισραήλ. Τον Αύγουστο του 2026 υποβλήθηκαν επίσημα τα αιτήματα επενδυτικής έγκρισης στις ρυθμιστικές αρχές Κύπρου και Ισραήλ (PCI 2.6.1), επιβεβαιώνοντας τη βιωσιμότητα του τμήματος Κύπρου–Ισραήλ.

Η γεωπολιτική διάσταση των υποδομών αυτών προκαλεί την αντίδραση της Τουρκίας και ο ανταγωνισμός των ΗΠΑ με κινεζικά/αραβικά σχέδια είναι προφανής. Τα τεχνικά και οικονομικά δεδομένα του GSI (χρηματοδότηση, ρυθμιστικές αποφάσεις) είναι πρωτοποριακά και ο ρόλος των ελληνικών λιμανιών και δικτύων στον IMEC ενισχύεται σημαντικά.

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Για τις αντιδράσεις της Τουρκίας είναι φανερό ότι η πρόσβαση της Ινδίας στην Ευρώπη δεν μπορεί να εξαρτάται από την τουρκική άδεια και από το παράλογο τουρκικό δικαίωμα έγκρισης στην Ανατολική Μεσόγειο. Η γνωστοποίηση δεν είναι άδεια, ο συντονισμός για λόγους ασφάλειας δεν μπορεί να αποτελεί αναγνώριση κυριαρχίας.

Ο Ισραηλινός Σάι Γκάλ, ιδρυτής και επικεφαλής της Line of State στο Ισραήλ, χαρακτήρισε ενδεχόμενη βίαιη τουρκική παρεμπόδιση της διασύνδεσης «casus belli» για το Ισραήλ, και πρότεινε ένα δεσμευτικό ευρωπαϊκό Σύμφωνο Διασφάλισης της συνέχειας του GSI, με επικεφαλής την Ελλάδα και την Κύπρο και με τη συμμετοχή της Γαλλίας, των ευρωπαϊκών θεσμών και του Ισραήλ. Οι ευρωπαϊκές παροχές προς την Άγκυρα, συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτήσεων και προγραμμάτων συνεργασίας, να εξαρτώνται από τη συμπεριφορά της απέναντι στα ευρωπαϊκά έργα και στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών.-

*Ο Γεώργιος Γκορέζης είναι υποστράτηγος ε.α., αρθρογράφος, συγγραφέας.