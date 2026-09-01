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Η δούκισσα αναζητά ακίνητο με εννέα υπνοδωμάτια και κινηματογραφικό στούντιο, ενώ ο πρίγκιπας δίνει έμφαση στην έκταση της γης και την ιδιωτικότητα.

Το ζευγάρι διαθέτει σημαντικό προϋπολογισμό για την αγορά, παρά τις υψηλές δαπάνες συντήρησης που απαιτεί η έπαυλή τους στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια.

Προς το παρόν δεν έχει ολοκληρωθεί καμία συμφωνία αγοράς, αν και το ζευγάρι στοχεύει σε ένα νέο ξεκίνημα με την πιθανή απόκτηση τρίτης ιδιοκτησίας.

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Η Μέγκαν Μαρκλ φαίνεται πως δεν είναι διατεθειμένη να κάνει εκπτώσεις στις ανέσεις που έχει συνηθίσει, τώρα που επέστρεψε στη Βρετανία μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι και τα δύο παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ. Έξι χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα βασιλικά τους καθήκοντα και τη μετακόμισή τους στην Καλιφόρνια, το ζευγάρι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει νέα κατοικία στην αγγλική εξοχή.

Η 45χρονη δούκισσα του Σάσεξ φέρεται, σύμφωνα με τη Daily Mail, να έχει θέσει αρκετά υψηλές προδιαγραφές για το νέο οικογενειακό σπίτι. Συγκεκριμένα, η Μέγκαν φέρεται να αναζητά κατοικία με εννέα υπνοδωμάτια, δηλαδή όσους χώρους διαθέτει και η έπαυλη που διατηρεί το ζευγάρι στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, αξίας περίπου 15 εκατ. δολαρίων.

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Reuters

Ο Χάρι και η Μέγκαν ταξίδεψαν αυτή την εβδομάδα στη Βρετανία μαζί με τα δύο παιδιά τους, φτάνοντας με ιδιωτικό αεροσκάφος και συνεχίζοντας στη συνέχεια τη διαδρομή τους με αυτοκινητοπομπή μαύρων SUV.

Μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο ακίνητο, η οικογένεια φιλοξενείται προσωρινά σε δεύτερη κατοικία ενός εύπορου φίλου τους στα Cotswolds. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το ζευγάρι φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να μετακομίσει στα Cotswolds.

Reuters

Εννέα υπνοδωμάτια και κινηματογραφικό στούντιο

Εκτός από τα εννέα υπνοδωμάτια, η Μέγκαν φέρεται να επιθυμεί και ένα κινηματογραφικό στούντιο μέσα στην κατοικία. Ο Χάρι, από την πλευρά του, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έκταση της ιδιοκτησίας, ζητώντας «πάρα πολύ, γη», αλλά και στην εξασφάλιση της ιδιωτικότητας της οικογένειας, καθώς δεν επιθυμεί δημόσια μονοπάτια να διασχίζουν το κτήμα.

Παρότι είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες ότι το ζευγάρι είχε εντοπίσει ακίνητο αξίας περίπου 16,2 εκατ. δολαρίων, τρεις διαφορετικές πηγές ανέφεραν στη Daily Mail ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί κάποια συμφωνία.

Reuters

Σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, πάντως, φαίνεται πως δεν υπάρχει ιδιαίτερος περιορισμός. Οι Σάσεξ φέρεται να έχουν στη διάθεσή τους ένα «τεράστιο budget» για την αγορά, παρά τη μείωση των μεγάλων επαγγελματικών συμφωνιών τους στο Χόλιγουντ τα τελευταία χρόνια.

Reuters

Τρία ακίνητα για τους Σάσεξ

Άνθρωποι από το περιβάλλον του ζευγαριού υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει προς το παρόν σχέδιο πώλησης της έπαυλης στο Μοντεσίτο. Έτσι, εάν αγοράσουν και σπίτι στη Βρετανία, Χάρι και Μέγκαν θα διαθέτουν τρία ακίνητα: στην Καλιφόρνια, την Πορτογαλία και τα Cotswolds.

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Η έπαυλη των 30 στρεμμάτων στο Μοντεσίτο έχει, ωστόσο, υψηλό κόστος συντήρησης, καθώς στεγαστικό δάνειο και φόροι ξεπερνούν τα 600.000 δολάρια ετησίως. Μόνο η δόση του δανείου ανέρχεται σε 40.000-43.000 δολάρια τον μήνα, ενώ οι φόροι για το 2025 έφτασαν τα 149.668 δολάρια.

Reuters

Παράγοντες της αγοράς δεν αποκλείουν πάντως το ενδεχόμενο η πολυτελής κατοικία να πωληθεί στο μέλλον μέσω ιδιωτικής συμφωνίας.

«Finding Freedom 2»

Η επιστροφή των Σάσεξ στη Βρετανία περιγράφεται από ανθρώπους του περιβάλλοντός τους ως μια προσπάθεια για ένα νέο ξεκίνημα.

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Μάλιστα, ορισμένοι φίλοι τους φέρεται να την αποκαλούν «Finding Freedom 2», σε μια αναφορά στο βιβλίο του 2020 που περιέγραφε την αποχώρησή τους από τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Το στούντιο που θέλει η Μέγκαν

Για τη Μέγκαν, το νέο σπίτι δεν θα είναι μόνο οικογενειακή κατοικία, καθώς φέρεται να επιθυμεί κινηματογραφικό στούντιο για την παραγωγή περιεχομένου και την ανάπτυξη του brand της, As Ever.

Για τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, προτεραιότητα φαίνεται να αποτελεί ένα ήρεμο και προστατευμένο περιβάλλον, κοντά στη φύση και μακριά από τη δημοσιότητα.

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Ο Χάρι φέρεται να θέλει να είναι ένας «full-time dad», ενώ η Μέγκαν θα συνεχίσει τις επαγγελματικές της δραστηριότητες και θα μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ διαφορετικών χωρών.