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Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τον ήχο της σύγκρουσης ως εκκωφαντικό, ενώ κάτοικος της περιοχής βοήθησε τους επιβάτες του λεωφορείου να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το περιστατικό, παρά το μέγεθος της καταστροφής που υπέστη το οίκημα.

Λόγω των ζημιών και για λόγους ασφαλείας, το πληγέν σπίτι υποβάλλεται σε μερική κατεδάφιση υπό την επίβλεψη των αρμόδιων υπηρεσιών.

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Κάτοικοι περιγράφουν τις δραματικές στιγμές που έζησαν όταν ένα διώροφο λεωφορείο προσέκρουσε σε παλιό, διατηρητέου τύπου σπίτι στο Νόρφολκ, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή. Αυτόπτες μάρτυρες χαρακτήρισαν τον ήχο της σύγκρουσης τόσο δυνατό, που τον παρομοίασαν με έκρηξη βόμβας.

Η Αστυνομία κλήθηκε στη West Road, στο Ormesby St Margaret, κοντά στο Great Yarmouth, στις 10:12 το πρωί της Πέμπτης, έπειτα από αναφορές ότι ένα διώροφο λεωφορείο είχε συγκρουστεί με κατοικία.

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Φωτογραφίες από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος της πρόσκρουσης, καθώς ένας μεγάλος τοίχος έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά, αφήνοντας ένα τεράστιο άνοιγμα στην πλευρά του σπιτιού. Στο έδαφος έχουν σκορπιστεί τούβλα και συντρίμμια, ενώ το κόκκινο λεωφορείο υπέστη επίσης σοβαρές ζημιές.

A house that was hit by a bus in Norfolk on Thursday is now being partially demolished due to safety concerns.



No injuries were reported, with residents saying the impact "sounded like a bomb had gone off". pic.twitter.com/6Aj70zePTD August 28, 2026

Μιλώντας στο ITV News Anglia, κάτοικοι της περιοχής χαρακτήρισαν το περιστατικό «σοκαριστικό» και «ιδιαίτερα δραματικό». Ο 63χρονος Κέβιν Γκρίφιν περιέγραψε τη στιγμή που αντιλήφθηκε το λεωφορείο να κατευθύνεται προς το σπίτι του.

«Έβγαινα από την εξώπορτα του σπιτιού μου εδώ και απλώς κοίταξα για μια στιγμή στο πλάι μου. Τότε είδα ένα λεωφορείο να έρχεται προς το σπίτι μου», ανέφερε. «Μετά είδα ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης. Ακούστηκε σαν έκρηξη. Σαν να είχε εκραγεί βόμβα. Υπήρχε σκόνη παντού και απλώς έτρεξα μέσα από την αυλόπορτά μου προς το λεωφορείο».

Footage from a neighbouring garden shows the shocking moments after a bus crashes into the side of a house in Ormesby St Margaret.



The double decker vehicle has left the back of the house in pieces, with a huge hole exposing the inside. pic.twitter.com/H8Fm6S3rL5 — Greatest Hits Radio Norfolk & North Suffolk News (@GHRNorfolk) August 27, 2026

Ο ίδιος ανέφερε ότι στη συνέχεια ανέβηκε στο λεωφορείο και βοήθησε τους επιβάτες να απομακρυνθούν από αυτό. «Μπήκα στο λεωφορείο και μετά βοηθούσα τους ανθρώπους να κατέβουν. Ήταν πολύ αναστατωτικό», είπε.

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Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, κανείς δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία. Εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Νόρφολκ δήλωσε: «Η Αστυνομία κλήθηκε στη West Road, στο Ormesby, στις 10:12 χθες το πρωί, έπειτα από αναφορές ότι ένα διώροφο λεωφορείο είχε συγκρουστεί με ένα σπίτι. Κανείς δεν τραυματίστηκε».

Οι αστυνομικοί έχουν πλέον αποχωρήσει από το σημείο, ενώ η διαχείριση του αποκλεισμού του δρόμου έχει αναλάβει η αρμόδια υπηρεσία Highways.

Με πληροφορίες από The Independent

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