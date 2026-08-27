Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ χαρακτήρισε επισήμως ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις τη βρετανική Palestine Action και την ιταλική οντότητα Autistici/Inventati.

Οι αμερικανικές αρχές κατηγορούν τις οργανώσεις αυτές για παροχή υλικής βοήθειας σε τρομοκρατικές ενέργειες και διευκόλυνση βίαιων δικτύων μέσω ψηφιακών υποδομών.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες οντότητες επιτρέπουν σε εξτρεμιστικά στοιχεία να συντονίζουν δολιοφθορές σε κρίσιμες υποδομές και να διασπείρουν προπαγάνδα.

Οι επιβληθείσες κυρώσεις περιλαμβάνουν το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων των οργανώσεων εντός των ΗΠΑ και την απαγόρευση οποιασδήποτε συναλλαγής με αυτές.

Η απόφαση της Ουάσιγκτον προκάλεσε την ικανοποίηση του Ισραήλ, ενώ η Palestine Action χαρακτήρισε το μέτρο ως επικίνδυνη επίθεση κατά της ελευθερίας έκφρασης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ χαρακτήρισε χθες Τετάρτη «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις» την Palestine Action, που έχει έδρα τη Βρετανία, καθώς και την Autistici/Inventati, οντότητα που κατατάσσεται στην άκρα αριστερά στην Ιταλία, στο πλαίσιο της επίθεσής της εναντίον αυτών που ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και υπουργοί του χαρακτηρίζουν εξτρεμιστικά κινήματα της αριστεράς.

«Η τρομοκρατία της άκρας αριστεράς εγείρει σοβαρή απειλή για τις ΗΠΑ και τη Δύση ευρύτερα», ανέφερε μέσω X ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Advertisement

Advertisement

Far-left terrorism poses a profound threat to the United States and the broader West. Today, the United States sanctioned several transnational far-left terrorist networks, including Autistici/Inventati – a major far-left tech collective whose services are used by the most active… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 26, 2026

«Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία και τις εξουσίες που έχουμε στη διάθεσή μας και να προστατεύσουμε τον τρόπο ζωής μας από τον τρομοκρατικό εξαναγκασμό», ανέφερε ακόμη.

Η Palestine Action, που κινητοποιείται υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης στη Βρετανία, κατηγορείται πως «παρείχε υλική βοήθεια» σε «τρομοκρατικές ενέργειες», αναφέρει δελτίο Τύπου του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Η ιταλική οντότητα Autistici/Inventati (A/I Collective) χαρακτηρίζεται από την Ουάσιγκτον «εξτρεμιστική οργάνωση» η οποία «παρέχει και διαχειρίζεται υποδομές πληροφορικής» σε «βίαιους πυρήνες Antifa και άλλους εξτρεμιστές της άκρας αριστεράς σε όλο τον κόσμο», αναφέρει χωριστή ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Τα «εργαλεία» που παρέχει είναι «ειδικά σχεδιασμένα για να διευκολύνουν τις δραστηριότητες τρομοκρατικών δικτύων της άκρας αριστεράς», επιτρέποντάς τους να «οργανώνονται, να στρατολογούν, να επικοινωνούν, να διασπείρουν προπαγάνδα, να μοιράζονται πληροφορίες για τους στόχους και τις τακτικές τους, και να διεξάγουν βίαιες επιθέσεις παραμένοντας ανώνυμοι και χωρίς να μπορούν να εντοπιστούν».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει πως «αναρχικοί πυρήνες υπεύθυνοι για ενέργειες δολιοφθοράς που διαπράχθηκαν εναντίον των σιδηροδρομικών δικτύων στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Γερμανία και στην Ολλανδία το 2026 χρησιμοποίησαν εργαλεία και υπηρεσίες» της οντότητας αυτής για «να αναλάβουν την ευθύνη», δίνοντας στη δημοσιότητα «επίσημες ανακοινώσεις» και διανέμοντας «εγχειρίδια για την κατασκευή αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών» ικανών να προκαλέσουν ζημιές σε «σιδηροτροχιές και άλλες κρίσιμες υποδομές».

Advertisement

Στη Βρετανία, η Palestine Action χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική» το 2025 με απόφαση της κυβέρνησης των Εργατικών, έπειτα από ενέργειες βανδαλισμού από μέλη της, ιδίως σε βάση της πολεμικής αεροπορίας και εγκατάσταση της ισραηλινής εταιρείας Elbit Systems στο Μπρίστολ.

Το μέτρο, που οδήγησε στην απαγόρευσή της, προκάλεσε ευρείας κλίμακας διαδηλώσεις και αμφισβητείται στα δικαστήρια.

«Το γεγονός ότι ο Τραμπ εμπνέεται πλέον από την καταστολή που ασκείται από τη Βρετανία σε βάρος του κινήματος για την ελευθερία των Παλαιστινίων δείχνει σε ποιο βαθμό είναι επικίνδυνη αυτή η απαγόρευση και πρέπει να αποτελέσει σήμα συναγερμού για όλους όσοι έχουν στην καρδιά τους την ελευθερία της έκφρασης και τις πολιτικές ελευθερίες», σχολίασε η Χουντά Αμόρι, συνιδρύτρια της Palestine Action.

Advertisement

Ζήτησε από τον νέο πρωθυπουργό των Εργατικών Άντι Μπέρναμ να προχωρήσει στην άρση της απαγόρευσης που αποτελεί «άνευ προηγουμένου επίθεση εναντίον της ελευθερίας της έκφρασης» στη Βρετανία.

Από την πλευρά του το Ισραήλ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση της Ουάσιγκτον. Το υπουργείο Εξωτερικών εξήρε το «αποφασιστικό μέτρο» της κυβέρνησης Τραμπ, κρίνοντας μέσω X πως «οι τρομοκρατικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται συστηματικά την κοινωνία των πολιτών στη Δύση, χρησιμοποιώντας πολιτικά και ανθρωπιστικά προσχήματα για να αποκρύπτουν βίαιες ενέργειες, να ριζοσπαστικοποιούν τη νεολαία και να διοχετεύουν παράνομα κεφάλαια».

Israel welcomes today’s decisive action by the United States Department of the Treasury to designate violent extremist networks and terrorist-affiliated front organizations, including Palestine Action and Masar Badil.



​Terrorist organizations have systematically exploited… https://t.co/MT9cnReAf3 Advertisement August 26, 2026

Η Palestine Action, που ιδρύθηκε το 2020, προσέλκυσε πολλή περισσότερη προσοχή αφότου ξέσπασε ο πόλεμος του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας.

Οι αμερικανικές κυρώσεις συνεπάγονται για τις οργανώσεις που έχουν στο στόχαστρο πάγωμα τυχόν πόρων τους στην αμερικανική δικαιοδοσία και απαγόρευση σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στις ΗΠΑ να έχουν οποιαδήποτε δοσοληψία μαζί τους, κάτι που επισύρει κυρώσεις και σε βάρος τους.

Στα μέσα Ιουλίου, οι ΗΠΑ οργάνωσαν διεθνή σύνοδο για την αναζωπύρωση της «πολιτικής τρομοκρατίας», στοχοποιώντας κυρίως το «κίνημα Antifa». Κι αυτό παρότι ο όρος, συντόμευση του «αντιφασίστες», εκφράζει μάλλον πολιτική ιδεολογία του χώρου της αριστεράς παρά ένταξη σε κάποια συγκεκριμένη οργάνωση.

Advertisement

Σε πρόσφατο κείμενο της για την «αντιτρομοκρατική στρατηγική» της, η κυβέρνηση Τραμπ όρισε τρεις βασικές «απειλές» για τη χώρα που θεωρείται η ισχυρότερη στον κόσμο: «τους ναρκοτρομοκράτες και τις διεθνείς συμμορίες», τους «ισλαμιστές τρομοκράτες» και τους «βίαιους εξτρεμιστές της αριστεράς, συμπεριλαμβανομένων αναρχικών και αντιφασιστών».

Advertisement

Επικριτές της κυβέρνησης Τραμπ παρατηρούν ότι η βία της άκρας αριστεράς παραμένει ιστορικά πολύ πιο κάτω από εκείνη της άκρας δεξιάς.