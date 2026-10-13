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Τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης επικρίνουν την ελληνική κυβέρνηση για τη στάση της και την επιλογή της να τηρήσει σιωπή απέναντι στις αποκαλύψεις του διεθνούς Τύπου.

Παράλληλα, ζητούν διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενο και τα οφέλη των συμφωνιών που συνάφθηκαν κατά τον πρόσφατο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και ΗΠΑ.

Οι πολιτικές δυνάμεις τονίζουν πως η εξωτερική πολιτική οφείλει να προασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα και την κυριαρχία της χώρας χωρίς υποχωρήσεις σε σκοπιμότητες.

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Την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα σχολιάζουν με ανακοινώσεις τους το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, θέτοντας ερωτήματα για τις αποκαλύψεις του διεθνούς Τύπου σχετικά με τη θητεία της, αλλά και για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Τα δύο κόμματα ζητούν διευκρινίσεις για τις καταγγελλόμενες παρεμβάσεις και τις συμφωνίες Ελλάδας – ΗΠΑ, αναδεικνύοντας την ανάγκη για διαφάνεια και επίσημη ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις.

Δήλωση Δημήτρη Μάντζου, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

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Η αποπομπή της Πρέσβειρας των ΗΠΑ σε συνέχεια των δημοσιογραφικών αποκαλύψεων στον διεθνή Τύπο σε σχέση -μεταξύ άλλων- με τη μέχρι σήμερα θητεία της στη χώρα μας, δημιουργούν σοβαρά ζητήματα και μια σειρά από αναπάντητα ερωτήματα.

Λίγες μόνο ημέρες μετά το πρώτο δημοσίευμα της Wall Street Journal για φερόμενες απειλές ευθείας παρέμβασης στην πολιτική ζωή και τη δημοκρατική λειτουργία της Ελλάδας, νεότερες πληροφορίες απέδωσαν ευθέως στην Πρέσβειρα των ΗΠΑ διαμεσολαβητικό ή προωθητικό ρόλο επιχειρηματικών συμφερόντων με προνομιακή πρόσβαση, ιδίως στον τομέα της ενέργειας.

Σε κάθε περίπτωση, με την απόφαση αποπομπής εμμέσως γίνονται αποδεκτά τα δημοσιεύματα, τα οποία κατ’ ουσίαν επιβεβαιώνουν ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας, μακριά από την εξωτερική πολιτική αρχών που θα όφειλε να εφαρμόζει η χώρα μας.

Στο ίδιο πλαίσιο, άλλωστε, εκκρεμεί η αναλυτική ενημέρωση, όπως έχουμε ήδη εγκαίρως ζητήσει με όρους πλήρους διαφάνειας, για το περιεχόμενο, τον σκοπό και το όφελος των ενεργειακών, αμυντικών και λοιπών συμφωνιών που συνάφθηκαν κατά τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μ. Ρούμπιο, ο οποίος τότε είχε εκφράσει την πλήρη στήριξη της Κυβέρνησης των ΗΠΑ στην ήδη αποπεμφθείσα Πρέσβειρα.

Εύλογο είναι πλέον το ερώτημα, τι θέση τηρεί η Ελληνική Κυβέρνηση απέναντι στις ως άνω εξελίξεις; Κάλεσε ποτέ ως σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών σε παροχή εξηγήσεων την Πρέσβειρα των ΗΠΑ για τα παραπάνω περιστατικά; Σκοπεύει η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός να αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή παράσταση προς τις ΗΠΑ ή θα αρκείται να παρακολουθεί τη χώρα να προσφέρεται ως «θέατρο» για οικονομικές και επιχειρηματικές μάχες συμφερόντων;

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ





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Ο Ντόναλντ Τραμπ αποπέμπει την Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενώ η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή της οφείλουν ακόμη εξηγήσεις για τη στάση τους απέναντι στις σοβαρές καταγγελίες περί παρεμβάσεών της. Η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του ελληνικού λαού αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης, όχι αντικείμενο πολιτικών ή διπλωματικών σκοπιμοτήτων.

Οι καταγγελίες για παρεμβάσεις στα εσωτερικά της χώρας και πιέσεις υπέρ συγκεκριμένων αμερικανικών ενεργειακών και επιχειρηματικών συμφερόντων, σε διασύνδεση με ισχυρά εγχώρια οικονομικά συμφέροντα, εγείρουν μείζονα ζητήματα. Ποιοι επιχειρηματικοί όμιλοι ωφελήθηκαν ή επιχείρησαν να ωφεληθούν; Ποιος ήταν ο ρόλος της κυβέρνησης και πώς διασφαλίστηκε το δημόσιο συμφέρον;

Απέναντι σε αυτές τις καταγγελίες, η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξαν τη σιωπή και την υποβάθμιση του ζητήματος. Χρειάστηκε να ζητήσει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ την απομάκρυνση της πρέσβη του για να υπάρξει εξέλιξη. Όχι εξαιτίας κάποιας πρωτοβουλίας της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία απέφυγε ακόμη και να απαιτήσει δημόσια εξηγήσεις.

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Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με όρους δημοσίων σχέσεων ούτε μπορεί να υποτάσσεται σε ξένα και εγχώρια επιχειρηματικά συμφέροντα. Οι στρατηγικές συμμαχίες απαιτούν ισοτιμία και αμοιβαίο σεβασμό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπερασπίζεται μια ενεργητική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, με εθνική αξιοπρέπεια, σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

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