ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΑΡΚΟ ΡΟΥΜΠΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΡΑ ΚΙΜΠΕΡΛΙ ΓΚΙΛΦΟΪΛ(POOL ΑΠΕ-ΜΠΕ/EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επισκέφθηκε την Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την Ελλάδα σύμμαχο, εταίρο και φίλο, τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο της χώρας στη στρατηγική συνεργασία των δύο κρατών.

Κατά την επίσκεψή του, υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι η συνεργασία αυτή ενισχύει την αμυντική και στρατηγική σχέση των δύο χωρών σε πολλαπλά επίπεδα.

Η παρουσία του στην ελληνική πρωτεύουσα ανέδειξε τη δέσμευση των ΗΠΑ για περαιτέρω εμβάθυνση των δεσμών με την Ελλάδα ενόψει της επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Είμαστε υπερήφανοι που αποκαλούμε την Ελλάδα, τη γενέτειρα της δημοκρατίας, σύμμαχο, εταίρο και φίλο», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο για την επίσκεψή του στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ.

Η ανάρτηση του Μάρκο Ρούμπιο

Μετά την επίσκεψή του στην αμερικανική πρεσβεία και τη συνάντηση με την πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ, αναφέρθηκε στη στρατηγική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ.

Advertisement

Advertisement

«Η ομάδα της αποστολής μας στην Ελλάδα κάνει εξαιρετική δουλειά για την προώθηση της αποστολής της Αμερικής», έγραψε ο Μάρκο Ρούμπιο στην ανάρτησή του.

«Καθώς η Αμερική συμπληρώνει 250 χρόνια ανεξαρτησίας, είμαστε υπερήφανοι που αποκαλούμε την Ελλάδα, τη γενέτειρα της δημοκρατίας, σύμμαχο, εταίρο και φίλο», ανέφερε με σκοπό να συνδέσει την παρουσία του στην Αθήνα με την επέτειο των 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία.

Σε άλλη ανάρτηση, ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών υπογράμμισε τη δέσμευση τόσο των ΗΠΑ όσο και της Ελλάδας να ενισχύσουν την συνεργασία τους σε τομείς ασφαλείας και άμυνας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα επιβεβαίωσαν εκ νέου σήμερα τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση της μακροχρόνιας αμυντικής και ασφαλιστικής τους συνεργασίας.

Advertisement

Στο πλαίσιο αυτό, οριστικοποιήθηκε η εταιρική σχέση της Ελλάδας με την Πολιτεία της Φλόριντα μέσω του Προγράμματος Εταιρικής Σχέσης Εθνικής Φρουράς (National Guard State Partnership Program), προωθώντας περαιτέρω μια συνεργασία ζωτικής σημασίας εντός της συμμαχίας του ΝΑΤΟ», έγραψε σε ανάρτησή του.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διμερούς αμυντικής συνεργασίας.

Η παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην τελετή υπογραφής ανέδειξε τη σημασία που αποδίδουν Αθήνα και Ουάσινγκτον στην περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής και στρατηγικής τους συνεργασίας.

Advertisement

Η συμφωνία μεταξύ των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην ενίσχυση των δεσμών Ελλάδας και ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας.

«H υπογραφή αποτελεί μια ακόμη απόδειξη του πόσο στενή είναι η σχέση με την Ελλάδα» σχολίασε από πλευράς του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

«Πρόκειται για την ιστορική συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας, η οποία συνεχίζει να ενισχύεται σε πολλαπλά επίπεδα: στον οικονομικό τομέα, στον τομέα της άμυνας και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μέσω της Εθνοφρουράς μας. Η Εθνοφρουρά της πολιτείας μου, της Φλόριντα, έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση καταστάσεων όπως οι τυφώνες, και θεωρώ ότι έχει πολλά να διδαχθεί από τη δική σας τεχνογνωσία στην αντιμετώπιση φαινομένων όπως οι σεισμοί και οι δασικές πυρκαγιές. Πιστεύω, λοιπόν, ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο διαλειτουργικότητας και αμοιβαίας μάθησης».

Advertisement

«Πρόκειται για το είδος των δεσμών, των σχέσεων και των συνεργασιών που θέτουν τα θεμέλια μιας εκσυγχρονισμένης συμμαχίας — μιας συμμαχίας που βασίζεται σε μια μακρά ιστορία συνεργασίας, αλλά και που αντιμετωπίζει μοναδικές προκλήσεις, αλλά και πολλά υποσχόμενες ευκαιρίες για το μέλλον. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ και συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία στο πλαίσιο της επίσκεψής μου, ειδικά δεδομένης της εμπλοκής της πολιτείας μου» σημείωσε ο Μάρκο Ρούμπιο.