Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοβαρή πολιτική και διπλωματική παρέμβαση προκαλούν στην Ουάσιγκτον δημοσιεύματα για την Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του διεθνούς πρακτορείου Associated Press.

Η είδηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή δεν προέρχεται από πολιτικούς αντιπάλους της Γκιλφόιλ, αλλά από ανώτερο αξιωματούχο της ίδιας της αμερικανικής κυβέρνησης, ο οποίος μίλησε στο πρακτορείο υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Advertisement

Advertisement

Η Wall Street Journal άνοιξε τον ασκό του Αιόλου

Η υπόθεση άρχισε να παίρνει διαστάσεις στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal δημοσίευσε σειρά αποκαλύψεων σχετικά με τη συμπεριφορά και τις δραστηριότητες της Γκιλφόιλ, πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της διπλωματικής της θητείας στην Ελλάδα.

Οι καταγγελίες αφορούν ενδεχόμενη κατάχρηση επιρροής, σχέσεις με επιχειρηματικά συμφέροντα, αποδοχή ακατάλληλων δώρων και υπηρεσιών, αλλά και φερόμενες παρεμβάσεις σε ζητήματα που συνδέονται με την ελληνική κυβέρνηση.