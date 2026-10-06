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«Δεν υπάρχει καμία άλλη δύναμη εκτός του ελληνικού λαού που να αποφασίζει ποιος θα κυβερνήσει αυτή τη χώρα» τόνισε η Ντόρα Μπακογιάννη στην συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, απαντώντας με αυτή την φράση στην παρέμβαση της ανεξάρτητης βουλευτού Σίας Αναγνωστοπούλου με φόντο δημοσίευμα της Wall Street Journal για την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόϊλ.

Η Ντόρα Μπακογιάννη κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ξεπεράσουν τα «δικτατορικά σύνδρομα», επισημαίνοντας πως «η Ελλάδα είναι μία δημοκρατία σταθερή, δυνατή και καμία μα καμία άλλη κυβέρνηση σε οποιοδήποτε πλάτος και μήκος του πλανήτη δεν μπορεί να επηρεάσει την βούληση του ελληνικού λαού».

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Σε αυτό το πλαίσιο, και απαντώντας στις αναφορές της Σίας Αναγνωστοπούλου στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα αλλά και στην Κούβα, η Ντόρα Μπακογιάννη υπογράμμισε πως «εγώ δεν εκπροσωπώ τη Βενεζουέλα ούτε την Κούβα, εκπροσωπώ τη χώρα μου και στην Ελλάδα επαναλαμβάνω, καμία δύναμη σε κανένα και από κανένα μέρος του κόσμου δεν μπορεί να επιλέξει κυβερνήσεις και θέλω απλώς να το θυμόμαστε, γιατί για αυτήν τη δημοκρατία κάποιοι άνθρωποι δώσανε μεγάλες μάχες για να υπάρχει η σημερινή δημοκρατία», λέγοντας, μάλιστα, πως δεν δέχεται «ούτε υπονοούμενα, ούτε κουβέντες που να αμφισβητούν έστω και κατ’ ελάχιστο, τη βούληση του ελληνικού λαού».

Στις επίμονες, μάλιστα, αναφορές της Σίας Αναγνωστοπούλου η Ντόρα Μπακογιάννη επεσήμανε χαρακτηριστικά πως «μην επιμένετε για πράγματα τα οποία έχει διευκρινίσει η κυβέρνηση. Διέψευσε το γεγονός, διέψευσε την κουβέντα αυτή η οποία θεωρητικώς ελέχθη από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ», «κλείνοντας» την συζήτηση επί του θέματος στην συνεδρίαση της επιτροπής.