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Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, καλωσόρισε στην Αθήνα τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ηγείται της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας.

Σε ανάρτησή της, η κ. Γκίλφοϊλ σημειώνει ότι η επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ στην Ελλάδα αναδεικνύει τη δύναμη της συμμαχίας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και την κοινή τους δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

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Welcome to Athens, @SecRubio! 🇺🇸🇬🇷 It is an honor to welcome Secretary of State Marco Rubio to Greece as he leads the U.S. delegation for the Sixth U.S.-Greece Strategic Dialogue. His visit underscores the strength of our alliance and our shared commitment to advancing @POTUS’s priorities, including defense cooperation, trade and investment, and energy cooperation. The U.S.-Greece partnership has never been stronger, and together we are building an even more secure and prosperous future for both our nations and the region. — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) October 6, 2026

Όπως επισημαίνει, στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η αμυντική συνεργασία, το εμπόριο και οι επενδύσεις, αλλά και η ενεργειακή συνεργασία.

Η Αμερικανίδα πρέσβης υπογραμμίζει ακόμη ότι η σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας «δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη», προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες συνεργάζονται με στόχο ένα ακόμη πιο ασφαλές και ευημερούν μέλλον, τόσο για τις ίδιες όσο και για την ευρύτερη περιοχή.