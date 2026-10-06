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Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, καλωσόρισε στην Αθήνα τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ηγείται της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας.

Σε ανάρτησή της, η κ. Γκίλφοϊλ σημειώνει ότι η επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ στην Ελλάδα αναδεικνύει τη δύναμη της συμμαχίας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και την κοινή τους δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

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Όπως επισημαίνει, στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η αμυντική συνεργασία, το εμπόριο και οι επενδύσεις, αλλά και η ενεργειακή συνεργασία.

Η Αμερικανίδα πρέσβης υπογραμμίζει ακόμη ότι η σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας «δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη», προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες συνεργάζονται με στόχο ένα ακόμη πιο ασφαλές και ευημερούν μέλλον, τόσο για τις ίδιες όσο και για την ευρύτερη περιοχή.