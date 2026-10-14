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Του Γιώργου Ψύλλια

Όταν η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έφτασε στην Αθήνα πέρυσι τον Νοέμβριο ως νέα πρέσβης των ΗΠΑ, ο στυλίστας της, Fancy James, ήρθε μαζί της και έμεινε. Την ακολούθησε στην πρώτη της δεξίωση στην Αθήνα, από όπου μοιράστηκε με τους ακολούθους του στιγμιότυπα στο Instagram. Επιμελήθηκε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις της, από τη βαριά μαύρη τουαλέτα της πρώτης δεξίωσης μέχρι το δυναμικό μαύρο κοστούμι σε επίσημη τελετή.

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Οι δυο τους δεν περιορίστηκαν στα επίσημα. Ο Fancy James ήταν μαζί της και στη Θεσσαλονίκη, σε όλες τις εκδηλώσεις, και δήλωσε ερωτευμένος με την πόλη. Την έβγαλε επίσης για φαγητό στο εστιατόριο Agora, στους Αμπελόκηπους.

Στο ΣΕΦ, στον αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού, ήταν δίπλα της με τον γιο της και άλλους καλεσμένους, και εκείνη δήλωνε ότι ο στυλίστας της είναι ο καλύτερος.

Η εμφάνιση της αυτή στο ΣΕΦ είχε προκαλέσει μεγάλη έκπληξη στους Ελληνες.

Ομως επειδή ήταν πολύ έξυπνη πήγε και στο Τelecom Arena σε αγώνα μπάσκετ του Παναθηναϊκού όπου ο γιός της φόρεσε και την φανέλα της ομάδας.

Και μετά ο στυλίστας τη συνόδευσε το Παρίσι στην επίδειξη μόδας της διάσημης Ελληνίδας σχεδιάστριας Σήλιας Κριθαριώτης. Η Γκίλφοϊλ έφτασε στο 19 Place Vendôme με τον στυλίστα της, φορώντας δημιουργία της Celia Kritharioti και κάθισε δίπλα στην Κάρλα Μπρούνι και άλλες διασημότητες.

Σε συνεντευξή του στον ΣΚΑΙ ο εκεντρικός στυλίστας με τα γυναικεία ρούχα και τις πανάκριβες τσάντες είχε πει ότι το ντύσιμο της δεν ήταν εξεζητημένο σημειώνοντας ότι η «τελειότητα» είναι η μόνη λέξη που χρησιμοποιούμε. Η Κίμπερλι ήταν για αυτόν «100% επαγγελματίας».

Με άλλα λόγια ένας διπλωματικός ρόλος με πολύ στιλ, από τις δεξιώσεις της Αθήνας μέχρι τα σαλόνια της υψηλής ραπτικής.