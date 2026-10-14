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Μετά τον χωρισμό τους, ο Τραμπ Τζούνιορ παντρεύτηκε την Μπετίνα Άντερσον, ενώ η Γκιλφόιλ έλαβε αποζημίωση για την κοινή τους κατοικία.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε την Γκιλφόιλ για τη θέση της πρέσβειρας στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2024, εκτιμώντας τη μακρόχρονη φιλία και τη συνεργασία τους.

Η Γκιλφόιλ επικυρώθηκε από τη Γερουσία τον Σεπτέμβριο του 2025 και έκτοτε ασκεί τα καθήκοντά της, ενώ οι δημόσιες εμφανίσεις της αποτελούν συχνά αντικείμενο σχολιασμού στα μέσα ενημέρωσης.

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Του Γιώργου Ψύλλια

Η σχέση της με τον μεγαλύτερο υιό Τράμπ ξεκίνησε το 2018, λίγο μετά το διαζύγιο του Τραμπ τζούνιορ από τη Βανέσα Τραμπ και τελείωσε το 2024.

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Ο αρραβώνας κράτησε περίπου τέσσερα χρόνια, από το 2020, όπως αναφέρει το CNN. Οι πηγές διαφέρουν λίγο ως προς τον ακριβή χρόνο του χωρισμού: το CNN τον τοποθετεί μετά τις εκλογές του 2024, ενώ το Business Insider μιλά απλώς για το 2024. Ο χωρισμός έγινε ήσυχα και δεν υπήρξε επίσημη ανακοίνωση, οπότε δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία.

Η σχέση τους την έφερε πιο κοντά στον πολιτικό κύκλο της οικογένειας Τραμπ όπου έγινε φωνή υπέρ των πολιτικών του σημερινού προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών η ίδια ανέβαζε πολλές φωτογραφίες ακόμη και τώρα που ήταν πρέσβης στην Ελλάδα με τα οικογενειακά τραπέζια όπου με τα μέλη της οικογένειας Τραμπ. παιδιά αδέρφια εγγόνια σαν να είναι ένα πρόσωπο της ίδιας οικογένειας. Ως μέλλουσα νύφη γάρ.

Μάλιστα όταν ο πρόεδρος Τραπ μετά την πρώτη του προεδρική θητεία εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Μάρ α Λάγκο της Φλόριντα ο υιός Τράμπ και η Κίμπερλι αγόρασαν πολυτελή βίλα αξίας 9 εκατομμυρίων για να στεγάσουν τον έρωτα τους όπως είχε γραφτεί τότε. Πρόσφατα μάλιστα φέρεται να της έδωσε ένα τεράστιο ποσό κοντά στα 8 εκατομμύρια δολάρια γιατί προφανώς κράτησε εκείνος το σπίτι.

Η Κίμπερλι ήταν παντρεμένη με τον Γκάβιν Νιούσομ (σημερινό κυβερνήτη της Καλιφόρνιας) και στη συνέχεια με τον Έρικ Βιλένσι. Από τον δεύτερο γάμο της έχει και τον 19 χρονο γιό της που τη συνόδευσε στην Ελλάδα. Πριν από τη σχέση της με το τραμ η η Κίμπερλι παρουσιάστρια στο Fox news αλλά και πρώην εισαγγελέας. Στην εκστρατεία του 2020 ήταν επικεφαλής οικονομ οικονομικών της προεκλογικής ομάδας Τραμπ ενώ μίλησε και σε δύο συνέδρια των ρεπουμπλικανών.

Ο χωρισμός με τον υιό Τράμπ δεν την απομάκρυνε από τον πρόεδρο. Τον Δεκέμβριο του 2024 ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα την προτείνει πρέσβειρα στην Ελλάδα, περιγράφοντάς την ως «στενή φίλη και σύμμαχο εδώ και πολλά χρόνια». Η ανακοίνωση έγινε λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών από ταμπλόιντ που αφορούσαν τον Τζούνιορ. Ο ίδιος έγραψε στο Twitter ότι είναι περήφανος για εκείνη. Η επιλογή εντάχθηκε σε μια σειρά διορισμών ανθρώπων με οικογενειακούς δεσμούς με τον Τραμπ, όπως ο Τσαρλς Κούσνερ συμπέθερος του Προέδρου για τη Γαλλία.

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Η Γκιλφόιλ επικυρώθηκε από τη Γερουσία στις 18 Σεπτεμβρίου 2025 και υπηρετεί από τότε ως η 27η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Πάντως κάποιοι κακεντρεχείς έγραψαν ότι ο Τράμπ την « ξαπόστειλε στην Ελλάδα» για να μείνει μακριά από το γιό του ο οποίος είχε προχωρήσει σε νέα σχέση με την κατά πολύ νεότερη από την Κίμπερλι, την Μπετίνα Άντερσον με την οποία παντρεύτηκαν πρόσφατα στην Καραϊβική.

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις της και οι λαμπερές τουαλέτες της

Η Γκιλφόιλ έχει χτίσει μια εικόνα που σχολιάζεται όσο και οι πολιτικές της τοποθετήσεις. Στις εμφανίσεις της κυριαρχούν στενά φορέματα, έντονο μακιγιάζ και μακριά μαλλιά με όγκο. Η κάλυψη είναι πολωμένη: ειδικά αμερικανικά sites τη χαρακτηρίζουν συχνά «ακατάλληλη» για τις περιστάσεις, ενώ τα ελληνικά δημοσιεύματα τη βλέπουν περισσότερο ως πρόσωπο με «χαρακτηριστική αισθητική».

Στις ΗΠΑ. Το 2024, ως κεντρική ομιλήτρια στο συνέδριο του Turning Point Action στο Ντιτρόιτ, φόρεσε σκούρο μπλε φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, που κέντρισε περισσότερη προσοχή από την ομιλία. Για το 2025, ένα δημοσίευμα σημειώνει ότι ήρθε στον Λευκό Οίκο για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας με κόκκινο κοστούμι με παντελόνι και ότι ήταν αισθητή αλλαγή από πιο προκλητικές εμφανίσεις των προηγούμενων εβδομάδων. Τα λευκά φορέματα, συχνά με φιόγκους ή διακοσμητικά, είναι επαναλαμβανόμενο μοτίβο στα δημοσιεύματα.

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Ως πρέσβειρα. Στη Αθήνα αλλά και στη Μύκονο εμφανίστηκε με έντονο μπλε φόρεμα, χρυσές γόβες, μπλε τσάντα Chanel και στενό biker jacket, σε ένα look που περιγράφεται ως συνδυασμός θηλυκότητας και κύρους. Το φθινόπωρο-χειμώνα 2026 παρακολούθησε επίδειξη του Zang Toi με ασημί παγιέτινο μίνι φόρεμα, μαύρο καλσόν και κοντό λευκό γούνινο μπολερό. Στα σχόλια υπήρξε κριτική ότι δεν ταιριάζει στο αξίωμά της.

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Όπως κι αν έχει η Κίμπερλι ήταν μία τηλεπερσόνα με καριέρα στα αμερικανικά κανάλια και αυτό δεν το έκρυψε στην Ελλάδα αντιθέτως το πρόβαλε με τον τρόπο της εμφάνισης της την οποία ομολογουμένως αρκετοί έλληνες την έκαναν «χάζι».