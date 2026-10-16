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Στο Γ’ Νεκροταφείο της Νίκαιας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή το μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς συμπληρώνονται 40 ημέρες από τον θάνατο του αγαπημένου καλλιτέχνη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Όπως ανέφερε ο Τάσος Τεργιάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στον ΑΝΤ1, το μνημόσυνο έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στις 9:30 το πρωί, μετά τη θεία λειτουργία. «Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στις 9:30, μετά τη θεία λειτουργία, θα ξεκινήσει το μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη. Είναι μια μέρα ιδιαίτερη για τη Νίκαια και για τη γειτονιά του Γιώργου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, η εκκλησία θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στο μνημόσυνο του τραγουδιστή, χωρίς να τελεστούν μνημόσυνα για άλλους ανθρώπους εκείνη την ημέρα. Όπως εξήγησε, τα ονόματα που επρόκειτο κανονικά να μνημονευθούν έχουν μεταφερθεί σε άλλες εκκλησίες.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, θα ακολουθήσει μια σύντομη πορεία προς το Γ’ Νεκροταφείο, όπου, μπροστά στον τάφο του καλλιτέχνη, θα τελεστεί τρισάγιο στη μνήμη του.

Ο Τάσος Τεργιάκης ανέφερε ακόμη ότι η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη εκτιμά πως στην εκκλησία μπορεί να συγκεντρωθούν έως και 5.000 άνθρωποι, οι οποίοι θα θελήσουν να τιμήσουν τη μνήμη του. Μάλιστα, όπως αποκαλύφθηκε στην ίδια τηλεοπτική εκπομπή, ο τάφος του τραγουδιστή έχει γεμίσει με μαργαρίτες, το λουλούδι που αγαπούσε ιδιαίτερα.

Όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας και την είσοδο στον ναό, αναμένεται να εφαρμοστεί διαδικασία αντίστοιχη με εκείνη που είχε ακολουθηθεί στην κηδεία του. Συγκεκριμένα, μέσα στην εκκλησία θα εισέλθουν αρχικά τα μέλη της οικογένειας, οι φίλοι και οι στενοί συνεργάτες του. Όταν ο ναός γεμίσει, οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι θα παραμείνουν στον εξωτερικό χώρο, όπου θα μπορούν να παρακολουθούν την τελετή και να ακούν όσα θα λέγονται μέσω μεγαφώνων.