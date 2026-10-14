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Νέα εξέλιξη σημειώνεται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς εκδόθηκε το βούλευμα που δίνει το «πράσινο φως» για την εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων που βρέθηκαν στην κατοικία του στη Βούλα. Οι Αρχές ευελπιστούν ότι η ανάλυση του υλικού θα συμβάλει στην αναζήτηση στοιχείων που θα βοηθήσουν στην πορεία της έρευνας.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, οι συσκευές κατασχέθηκαν κατά τη δεύτερη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του καλλιτέχνη, το οποίο εξακολουθεί να παραμένει σφραγισμένο.

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Ποιες συσκευές κατασχέθηκαν από το σπίτι

Στη δεύτερη αυτοψία στην κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη συμμετείχαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Αθηνών και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν έξι ψηφιακά πειστήρια: τρία κινητά τηλέφωνα, ένα τάμπλετ και δύο φορητοί υπολογιστές. Το σύνολο των συσκευών μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να εξεταστεί μετά την έκδοση του σχετικού βουλεύματος.

Η διαδικασία αποσκοπεί στην ανάκτηση και ανάλυση ψηφιακών δεδομένων, τα οποία ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση και να έχουν σημασία για τη διερεύνησή της.

Οι επικοινωνίες που εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, οι έρευνες εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στις επικοινωνίες του καλλιτέχνη με τον υπνοθεραπευτή, καθώς και με την προφυλακισμένη γιατρό.

Όπως είχε μεταδοθεί, η εντολή για τη διερεύνηση της υπόθεσης αφορούσε την εξέταση στοιχείων που καλύπτουν περίοδο έως και δύο μηνών πριν από τον θάνατό του, συγκεκριμένα από τις 11 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου, την επομένη του θανάτου του.

Η αξιολόγηση του υλικού από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να δείξει εάν υπάρχουν στοιχεία που μπορούν να προσφέρουν νέες πληροφορίες για την υπόθεση. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί συγκεκριμένα ευρήματα από την εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων.