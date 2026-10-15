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Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή νέα έρευνα στο ιατρείο Καρνεάδου όπου υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης την ημέρα που πέθανε πριν ένα μήνα. Σύμφωνα με το Live News, η έρευνα πραγματοποιείται από όργανα της αστυνομίας παρουσία εισαγγελέα και δικηγόρων.

Νέα έρευνα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου

Μετά από εντολή του ανακριτή, οι αστυνομικοί ψάχνουν μεταξύ άλλων και αναισθητικές ουσίες με τις οποίες προκαλούσε μέθη η γιατρός στους ασθενείς της προκειμένου να τους υποβάλλει σε πλασμαφαίρεση.

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Η έρευνα πραγματοποιείται παρουσία εισαγγελέα, ο οποίος συνοδεύεται από τρεις αστυνομικούς, ενώ παρόντες είναι και οι δικηγόροι των κατηγορούμενων γιατρών, Θεοδωρόπουλο και Γάκα.

Λίγο μετά τις 15:30 έφτασε ειδικό κλιμάκιο της Ασφάλειας στην οδό Καρνεάδου 11, εδώ όπου στεγάζεται το γραφείο των δύο κατηγορούμενων γιατρών που κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η δεύτερη έφοδος των αστυνομικών έγινε τον Σεπτέμβριο, πριν από ένα μήνα και έξι μέρες, σύμφωνα με το Live News. Τότε είχαν κατασχέσει αρκετούς φακέλους, αρκετά πειστήρια και σκευάσματα. Είχαν φύγει με σακούλες οι αστυνομικοί από το γραφείο της Καρνεάδου.

Έτσι και σήμερα λοιπόν μαζί με δικηγόρους, πρώτα ανέβηκαν δικηγόροι από το γραφείο του συνήγορου του 58χρονου, και αμέσως μετά έφτασε στην κλινική και ο δικηγόρος της 56χρονης.

Πέρασαν οι αστυνομικοί και τελευταίοι ανέβηκαν η εισαγγελέας μαζί με ένα ακόμη άτομο. Οι αστυνομικοί ανέφεραν μόνο ότι βρέθηκαν στο Κολωνάκι κατόπιν παραγγελίας ενώ αναμένεται να τελειώσει η αυτοψία.

Υπενθυμίζεται ότι δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών της Καρνεάδου με εντολή της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και του επικεφαλής της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Στα δεσμευθέντα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται και τραπεζική θυρίδα που διατηρούν οι δύο γιατροί στο Κολωνάκι.