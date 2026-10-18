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Όλο και περισσότερες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Για τον θάνατο του τραγουδιστή, δύο γιατροί βρίσκονται προφυλακισμένοι.

Η 56χρονη γιατρός, η οποία δεν διαθέτει ειδικότητα και είχε αναλάβει τη θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη, φαίνεται πως δεν είχε αποκαλύψει όλα τα στοιχεία σχετικά με τον θάνατό του, παρά όσα υποστήριξε κατά την απολογία της. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, στον οργανισμό του τραγουδιστή εντοπίστηκαν ουσίες που παραπέμπουν σε μέθη.

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Όπως ανέφερε ο πραγματογνώμονας της οικογένειας, στο σώμα του τραγουδιστή ανιχνεύθηκαν συνολικά οκτώ διαφορετικές ουσίες. Δύο από αυτές, η προποφόλη και η μιδαζολάμη, έχουν κατασταλτική δράση. Όπως έχει γίνει γνωστό, τόσο η πρόκληση μέθης όσο και οι διαδικασίες πλασμαφαίρεσης δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται σε απλά ιατρεία, χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλους χώρους που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες επικίνδυνες επιπλοκές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, η 56χρονη γιατρός, η οποία κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού μαζί με τον σύζυγό της, επίσης γιατρό, αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγή της υπερασπιστικής της γραμμής. Η ίδια εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες. Μάλιστα, φέρεται να υποστηρίζει πλέον ότι στον τραγουδιστή δεν πραγματοποιήθηκε πλασμαφαίρεση, όπως είχε αναφέρει στην κατάθεσή της, αλλά ινουαφαίρεση.

Παράλληλα, αναμένεται να ζητήσει να ελεγχθεί το μηχάνημα που βρίσκεται στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Όπως όλα δείχνουν, πρόκειται επίσης να επικαλεστεί την επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατός του δεν προκλήθηκε από τη συγκεκριμένη θεραπεία.

Η ινουαφαίρεση αποτελεί υποκατηγορία της πλασμαφαίρεσης. Κατά τη διαδικασία αυτή, το αίμα φιλτράρεται, σε αντίθεση με την πλασμαφαίρεση, κατά την οποία πραγματοποιείται πλήρης αντικατάσταση του πλάσματος. Ωστόσο, ούτε η ινουαφαίρεση ούτε η πλασμαφαίρεση επιτρέπεται να πραγματοποιούνται σε ένα απλό ιατρείο.