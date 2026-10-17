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Οι τοξικολογικές εξετάσεις ανίχνευσαν οκτώ ουσίες στο αίμα του καλλιτέχνη, μεταξύ των οποίων προποφόλη, μιδαζολάμη και φλουμαζενίλη, οι οποίες εξετάζονται από ειδικούς πραγματογνώμονες.

Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα έρευνα σε ιατρείο, κατά την οποία κατασχέθηκαν δύο φιαλίδια με φαρμακευτικές ουσίες και δύο φυλλάδια παρουσία εισαγγελικών λειτουργών.

Οι συνήγοροι των κατηγορούμενων γιατρών εξέφρασαν αντιρρήσεις για τη διαδικασία, επικαλούμενοι τον εσπευσμένο χαρακτήρα της έρευνας λόγω της λήξης της μίσθωσης του ακινήτου.

Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν συνδυαστικά τα εργαστηριακά ευρήματα και τις καταθέσεις μαρτύρων για να διαλευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες χορήγησης των εν λόγω ουσιών.

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Αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί το μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη στο Γ΄ Νεκροταφείο Νίκαιας, την ώρα που νέα στοιχεία έρχονται στο φως στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, σύμφωνα με τα οποία φέρεται να ανιχνεύθηκαν στο αίμα του, μεταξύ άλλων, προποφόλη, μιδαζολάμη και φλουμαζενίλη.

Όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, οι συγκεκριμένες ουσίες είχαν γίνει αντικείμενο αναφοράς και στις καταθέσεις μαρτύρων που δόθηκαν ενώπιον του ανακριτή. Η προποφόλη αποτελεί φαρμακευτική ουσία που χρησιμοποιείται για αναισθησία και καταστολή, η μιδαζολάμη ανήκει στην κατηγορία των βενζοδιαζεπινών και έχει κατασταλτικές ιδιότητες, ενώ η φλουμαζενίλη χορηγείται για την αναστροφή της δράσης των βενζοδιαζεπινών.

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Από την εξέταση δείγματος ολικού αίματος φέρεται να προέκυψε η παρουσία οκτώ διαφορετικών ουσιών συνολικά. Καθοριστικής σημασίας για την πορεία της διερεύνησης θεωρούνται οι συγκεντρώσεις τους, οι οποίες αναμένεται να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια μέσω της ποσοτικής ανάλυσης. Στην αξιολόγηση των τοξικολογικών ευρημάτων συμμετέχει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και ειδικός πραγματογνώμονας που έχει οριστεί από την οικογένεια του καλλιτέχνη.

Παράλληλα, νέα εξέλιξη καταγράφεται στην έρευνα που διεξάγεται στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Κατά την τρίτη κατά σειρά έρευνα, την οποία πραγματοποίησαν την Πέμπτη αστυνομικοί της Ασφάλειας, κατασχέθηκαν δύο φιαλίδια που περιείχαν φαρμακευτικές ουσίες, καθώς και δύο φυλλάδια, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η διαδικασία διεξήχθη παρουσία δύο εισαγγελικών λειτουργών, αλλά και των συνηγόρων των δύο γιατρών που κατηγορούνται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Από την πλευρά των γιατρών, οι συνήγοροί τους φέρονται να εκφράζουν αντιρρήσεις για τον τρόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της έρευνας, υποστηρίζοντας ότι αυτή έγινε εσπευσμένα. Ως λόγος προβάλλεται το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει καταγγείλει τη σύμβαση μίσθωσης και ζητά να του επιστραφεί ο χώρος.

Οι μαρτυρικές καταθέσεις και οι εργαστηριακές αναλύσεις στο επίκεντρο

Οι ουσίες που φέρεται να εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη εξετάζονται σε συνδυασμό με τις καταθέσεις των μαρτύρων, στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας. Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες Αρχές αξιολογούν τους ισχυρισμούς των εμπλεκομένων, ενώ τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων αναμένεται να συνεισφέρουν στη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες φέρεται να χορηγήθηκαν οι συγκεκριμένες φαρμακευτικές ουσίες.

Ωστόσο, η ανίχνευση ουσιών στις τοξικολογικές εξετάσεις δεν επαρκεί από μόνη της για την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου. Για την ασφαλή αξιολόγηση της υπόθεσης απαιτείται να συνεκτιμηθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, τόσο από τις αρμόδιες Αρχές όσο και από τους ειδικούς που συμμετέχουν στη διαδικασία.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, με την ολοκλήρωση των εργαστηριακών αναλύσεων, τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων των ουσιών και τη συνολική αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού να αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.