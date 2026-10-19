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Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ασκεί αποκλειστικά την κλασική ιατρική και δεν είχε καμία επαγγελματική ή προσωπική ανάμειξη με τον εκλιπόντα.

Ο γιατρός τονίζει ότι η συζυγική σχέση και η συστέγαση των ιατρείων τους δεν μπορούν να θεμελιώσουν ποινική ευθύνη σε βάρος του.

Για την ενίσχυση των ισχυρισμών του, προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν τη συμβατική ιατρική του δραστηριότητα και την ειδικότητα της παθολογίας που ασκεί.

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Νέο υπόμνημα κατέθεσε ενώπιον του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ο κατηγορούμενος γιατρός, ο οποίος διαχωρίζει τη θέση του από τη σύζυγό του και αρνείται κάθε εμπλοκή στην τραγική υπόθεση.

«Είμαι κανονικός ιατρός», «δεν έχω σχέση με τη θεραπεία του εκλιπόντος», «ούτε συνδέομαι ούτε ευθύνομαι για ό,τι συνέβη»: με αυτά τα επιχειρήματα ο γιατρός, που βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος στις Φυλακές Κορυδαλλού, επιχειρεί να αποσυνδέσει πλήρως τη δική του επαγγελματική δραστηριότητα από όσα συνέβησαν στο ιατρείο του Κολωνακίου, επιμένοντας ότι ασκεί την κλασική Ιατρική εδώ και δεκαετίες και ότι δεν είχε καμία απολύτως επαφή ή ανάμειξη με τον εκλιπόντα τραγουδιστή.

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«Η συζυγική μου ιδιότητα δεν μπορεί να αποτελέσει βάση κατηγορίας»

Στο νέο του υπόμνημα, ο κατηγορούμενος εστιάζει στην υπεράσπισή του απέναντι στην οικογενειακή σύνδεση, τονίζοντας ότι το γεγονός πως διατηρεί χώρο που συστεγάζεται με εκείνον της συζύγου του και έχει συζυγική σχέση μαζί της δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεμελιώσει ποινική ευθύνη σε βάρος του.

«Η συζυγική μου ιδιότητα δεν μπορεί να αποτελέσει βάση κατηγορίας ούτε να φέρω κάποιου είδους οικογενειακή ευθύνη εν προκειμένω», αναφέρει χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια απόδοσης έμμεσων ευθυνών λόγω της συστέγασης.

Παράλληλα, επιμένει ότι το ιατρείο του παραμένει αυστηρά χωριστό και ανεξάρτητο, υπογραμμίζοντας: «Το χωριστό μεν συστεγαζόμενο δε ιατρείο μου και εγώ ως ιατρός ούτε συνδέομαι ούτε ευθύνομαι για ό,τι συνέβη στον εκλιπόντα ασθενή».

Τα αποδεικτικά στοιχεία

Για να στηρίξει τους ισχυρισμούς του, ο γιατρός προσκόμισε στον ανακριτή αποδεικτικά στοιχεία από την επαγγελματική του δραστηριότητα την κρίσιμη περίοδο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται καρδιολογική εξέταση συνοδευόμενη από ηλεκτροκαρδιογράφημα, καθώς και ιδιόχειρη ιατρική παραπομπή για τη διενέργεια εξειδικευμένων και επιστημονικά αναγνωρισμένων εξετάσεων, όπως σπινθηρογράφημα και αξονική στεφανιογραφία.

Όπως επισημαίνει στο υπόμνημά του, πρόκειται για πράξεις συμβατικής ιατρικής διερεύνησης που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τις «ολιστικές» ή «εναλλακτικές» πρακτικές της 56χρονης συζύγου του, σημειώνοντας πως ακολουθεί σταθερά την ειδικότητα της Παθολογίας που έλαβε από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, απολαμβάνοντας την εμπιστοσύνη χιλιάδων ασθενών επί δεκαετίες.